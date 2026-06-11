Три жителя Кубани получили ранения во время налета беспилотников

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В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоэтажный дом, травмированы двое жильцов. Еще один человек пострадал в Северском районе края.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в ходе атаки беспилотников на Северский район Кубани загорелась территория нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском. Одновременно в Краснодаре включили сирены воздушной тревоги. Местные жители сообщали, что начиная с 0.30 мск в небе над городом слышны взрывы.

Не менее трех человек пострадали в Краснодарском крае во время очередной атаки беспилотников. В краевом центре обломки дрона попали в многоквартирный дом, где возник пожар, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

“По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь”, - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Еще один человек пострадал в результате атаки на Северский район, добавил он. Кондратьев уточнил, что режим беспилотной опасности действует на всей территории Краснодарского края, и попросил жителей “соблюдать меры безопасности”.

Сегодняшняя атака БПЛА для Краснодара стала одной из самых активных за последние месяцы, указал кубанский журналист Андрей Кошик.

“Жители всего города - от центра до Юбилейного, станицы Елизаветинской и Музыкального - слышат в небе громкие взрывы”, - написал журналист в своем Telegram-канале.