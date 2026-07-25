Возможность строительства футбольной базы в Имеретинской низменности обеспокоила экоактивистов и горожан

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Как писал "Кавказский узел", эколог Евгений Витишко возмутился планами властей построить в Имеретинской низменности круглогодичный центр подготовки сборных команд России по футболу. По проекту строительства запланировано проведение общественных слушаний.

В конце 2024 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ Сочинского национального парка на 5,5 тысячи га, в том числе за счет населенных пунктов и сельхозземель. В границы парка включены, в частности, части орнитологического парка Имеретинской низменности площадью 4,3 га.

Участие в общественных слушания доступно для всех граждан

В общественных обсуждениях по объекту государственной экологической экспертизы может принять участие любой гражданин, независимо от места его проживания, считает адвокат, специалист экологического права Евгений Жиров.

«Законодательство не ограничивает право участия только жителями близлежащих территорий. Экологи, общественники и неравнодушные жители имеют полные законные основания подавать свои замечания, письменные возражения и предложения в адрес ответственного органа - Министерства природных ресурсов Краснодарского края», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, есть комплекс мер, которые общественники могут предпринять для защиты парка.

«Для защиты природного парка предполагается комплекс действий: участие в общественных обсуждениях, проведение независимой общественной экологической экспертизы, составление научных возражений от профильных специалистов, обращения в природоохранную прокуратуру и активное информирование общественности», - отметил он.

Эколог Евгений Бриних отмечает, что принять участие в процедуре общественных обсуждений могут не только сочинцы, но и представители экспертного сообщества со всей страны, считает экологический активист.

«В общественных слушаниях имеют право участвовать все граждане, включая биологов, экологов и представителей профильных НКО, независимо от прописки. Основными шагами в борьбе за парк станет массовая подача замечаний к проекту, проведение альтернативной общественной экологической экспертизы и обращение в природоохранную прокуратуру, чтобы не допустить изъятия кластеров под спортивную инфраструктуру», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Строительство в парке поставит под угрозу место обитания редких птиц

Застройка кластеров приведет к разрушению уникальной экосистемы Имеретинской низменности, убежден специалист.

Имеретинка - это важнейшая стоянка для более чем 200 видов перелетных птиц, десятки из которых, такие как каравайка, сапсан, кулик-ходулочник и малый баклан, занесены в Красные книги

«Имеретинка - это важнейшая стоянка для более чем 200 видов перелетных птиц, десятки из которых, такие как каравайка, сапсан, кулик-ходулочник и малый баклан, занесены в Красные книги. Строительство футбольной базы с искусственным освещением, шумными объектами и инфраструктурой неизбежно отпугнет пернатых и окончательно уничтожит оставшиеся участки прибрежных влажных лугов и реликтовых колхидских низин», - отметил он.

Экоактивистка Жанна Рыбак считает, что соседство с крупным спортивным объектом фатально скажется на орнитофауне парка.

«Парк ценен сохранившимися фрагментами естественных биотопов, где останавливаются на отдых и зимовку редкие виды птиц. Появление тренировочной базы с постоянным фактором беспокойства, заменой природного грунта и круглогодичной нагрузкой просто лишит птиц безопасного места обитания и сведет на нет всю природоохранную ценность этих двух кластеров», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Она уверена, что изъятие участков под застройку нанесет невосполнимый урон биологическому разнообразию региона.

«Имеретинская низменность представляет собой уникальный природный комплекс, где произрастают редкие виды субтропической и болотной растительности. Размещение гостиниц, полей и административных зданий на территории парка приведет к фрагментации единого природного каркаса и окончательной утрате ценных природных ландшафтов», - отметила она.

Строительство спортивной базы на территории орнитопарка вызвало резкую негативную реакцию у местного населения, считает экологический активист Диана Джавадова.

«Людей лишают последних островков дикой природы, превращая защитную зону в закрытый коммерческий объект, что неизбежно приведет к постоянному шуму, световому загрязнению и бытовому мусору прямо по соседству с жилыми домами», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Из-за появления инфраструктуры и постоянного присутствия людей пернатые просто покинут эти места

Местные активисты не намерены мириться с уничтожением уникальной экосистемы.

«Для горожан этот парк - не просто сухие цифры в документах, а уникальное место, где обитают редкие виды птиц и произрастают реликтовые растения. Из-за появления инфраструктуры и постоянного присутствия людей пернатые просто покинут эти места, поэтому мы вместе с жителями будем активно требовать сохранения статуса ООПТ и не допустим превращения природной зоны в стройплощадку», - указала она.

Горожане выступили против застройки

Местные жители рассказали, что они выступают против планов Российского футбольного союза.

«Лучше бы вложили эти деньги в реальную защиту природы и сохранение редких видов, а не в очередные бесполезные поля», - сказала жительница Сочи Ната Миллер корреспонденту «Кавказского узла».

В Имеретинке и так практически не осталось зеленых зон после Олимпиады, и отдавать последние участки под застройку просто недопустимо

Другая жительница Алена Иванова уверена, что природа важнее желания мужчин поиграть в футбол.

"Оставьте природу и животный мир в покое. Для мужчин с мячиком там не место, найдите другое местоположение. Их полно по всей России. В Имеретинке и так практически не осталось зеленых зон после Олимпиады, и отдавать последние участки под застройку просто недопустимо", - сказала она.

Алексей Меделяев тоже против, но сомневается, что кто-то учтет мнение простых жителей.

«Я не хочу, чтобы парк испортили футбольными полями. Но разве кто-то учитывает наше мнение или спрашивает, чего мы хотим. Они уже решили и в любом случае сделают так, как запланировали. Все эти слушания, скорее всего, простая формальность для галочки», - подчеркнул он.

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