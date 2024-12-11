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08:12, 11 декабря 2024

Нацпарк Сочи расширяется за счет населенных пунктов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ Сочинского национального парка на 5,5 тыс. га, в том числе за счет населенных пунктов и сельхозземель.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив 74 ответчиков земельных участков.

Массовое изъятие земельных участков в Краснодарском крае связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ Сочинского национального парка за счет включения в него участков из состава земель особо охраняемых территорий и объектов (1780 га), земель сельскохозназначения (407 га), населенных пунктов (246 га), лесного фонда (1659 га). Также в территорию нацпарка войдут участки, не отнесенные к определенной категории земель (1404 га), расположенные на территориях Туапсинского муниципального округа и городского округа Сочи, в том числе на части особо природного орнитологического парка в Имеретинской низменности (4,3 га), пишет "Интерфакс".

Всего в территорию нацпарка планируется включить земельные участки общей площадью 5498,7442 гектара. Документы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о новых границах нацпарка должны быть направлены до 1 декабря 2025 года. А сам процесс перевода земель должен завершиться до 1 декабря 2027 года, следует из постановления.

Напомним, жители Краснодарского края неоднократно жаловались на необоснованные, по их мнению, попытки властей изъять у них земельные участки. В ноябре прокуратура потребовала изъять в пользу государства 65 земельных участков у 54 жителей Туапсинского района. По версии ведомства, в 2000-х годах власти необоснованно распродали эти участки.

5 декабря Конституционный суд рассмотрел жалобы 14 жителей Кубани на незаконное лишение их права собственности на земельные участки в Сочи. Решение по объединенному делу планировалось принять в закрытом режиме.

9 декабря Верховный суд России рассмотрел и отправил на пересмотр порядка десяти жалоб жителей Сочи на решения судов об изъятии земельных участков, граничащих с нацпарком.

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Автор: "Кавказский узел"

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