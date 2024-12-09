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02:56, 9 декабря 2024

Верховный суд удовлетворил еще около десятка жалоб сочинцев на изъятие земельных участков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Порядка десяти жалоб жителей Сочи на решения судов об изъятии земельных участков, граничающих с нацпарком, рассмотрел Верховный суд России и отправил их на пересмотр.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря Конституционный суд рассмотрел жалобы 14 жителей Кубани на незаконное лишение их права собственности на земельные участки в Сочи. Решение по объединенному делу планировалось принять в закрытом режиме.

Жители Краснодарского края неоднократно жаловались на необоснованные, по их мнению, попытки властей изъять у них земельные участки. В ноябре прокуратура потребовала изъять в пользу государства 65 земельных участков у 54 жителей Туапсинского района. По версии ведомства, в 2000-х годах власти необоснованно распродали эти участки. 

Порядка десяти жалоб жителей Сочи на неправомерное изъятие земельных участков из собственности рассмотрел Верховный суд Российской Федерации 6 декабря, рассказал 8 декабря корреспонденту "Кавказского узла" один из юристов общественной организации РОД (Российское объединение домохозяйств и землепользователей) Павел.

«Я побывал на этих судах. Пообщался с заявителями и их адвокатами. Как мне известно, все жалобы сочинцев и их адвокатов в этот день, 6 декабря были удовлетворены и отправлены на пересмотр», - сообщил юрист.

Он пообщался с заявителями и адвокатами - все они сообщили, что решения нижестоящих судов принимались на основании заключения специалиста Сочинского нацпарка Сергея Самсонова. «Он писал, к примеру, фактически всем, у кого отняли собственность, что их участки якобы находятся в лесу нацпарка, не огорожены и на них растут лесные деревья. Но все это откровенная ложь. Люди и ранее предоставляли фото и видеофакты, свидетельские показания, что их участки огорожены, что там растут фруктовые сады, стоят дома, но только судьи ВС обратили на этот факт внимание. Их заинтересовало, почему Сергей Самсонов -специалист нацпарка не писал свои заключения в присутствии хозяев, хотя все контактные адреса и телефоны у него были по представлению прокуратуры», - отметил юрист.

Он сообщил, что по закону хозяин участка должен присутствовать обязательно при его осмотре, так как без их согласия попасть на участок нельзя.

Данную информацию подтвердила лидер РОД Татьяна Поливанова. Она сказала корресподенту "Кавказского узла", что ее организация принимала и продолжает помогать сочинским землевладельцам. «Мы готовили шаблоны жалобы и рассылали собственникам участков, потому что не все могли воспользоваться помощью адвокатов из за дороговизны услуг», - пояснила она.

у руководителя общественной организации РОД (Российское объединение домохозяйств и землепользователей) Татьяны Поливановой и членов ее семьи в Таганроге прошли обыски в связи с делом о мошенничестве с землями нацпарка Сочи. В конце ноября Поливанова обратилась в Следком России с просьбой проверить законность действий силовиков в связи с ее уголовным преследованием и изъятием у собственников более 11 тысяч участков в Сочи.

По мнению Поливановой, очень важно, чтобы при обследовании участков владельцы присутствовали лично и получили копии результатов обследования, что очень важно при повторном рассмотрении дел в судах.

При этом Поливанова отметила, что массовая отмена решений нижестоящих судов говорит о том, что эти решения были приняты незаконно. Она привела пример Георгия Перова, у которого суд отказался отбирать землю, но участок все равно сняли с кадастрового учета. Дело длится с 2022 года, Перов до сих пор не может восстановить свои права, хотя даже нет фактического решения о признании его прав на участок отсутствующими.

Она также рассказала, что ее организацией было подано 55 заявлений по фактам фальсификаций земельных заключений, однако на все 55 заявлений пришли одни отписки.

Аксана Федорова подтвердила, что в Верховный суд 6 декабря рассмотрел и отменил порядка 10 дел сочинских землевладельцев, отправив их на пересмотр, включая ее дело. "Я была просто счастлива, когда судьи ВС приняли решение отправить мое дело на пересмотр 6 декабря. На суде я защищала себя сама. Мне задавали вопросы, я отвечала. Судей заинтересовал вопрос: как могли мой участок снять с кадастрового учета и лишить меня собственности через ЕГРН, хотя я писала заявление о приостановке этих действий. И помогала мне в этом организация Татьяны Поливановой. Они присылали шаблоны по составлению такого заявления. Судья ВС задал этот же вопрос и прокурору, на что он не нашелся что ответить", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В документах ВС, копия которых имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что «Сочинский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском и просил признать отсутствующим право собственности Федоровой А.А. на земельный участок [...], а также просил признать право собственности Российской Федерации на данный земельный участок. В обоснование требований указано, что, по заключению Сергея Самсонова, данный земельный участок расположен в границах Мацестинского участкового лесничества, входящего в Сочинский национальный парк".

Судьи ВС указали, что, по мнению прокурора, «основания для возникновения у первоначального владельца права собственности на земельный участок, а соответственно, и на совершение сделок по распоряжению этим участком отсутствовали».

«Возражая против иска, Федорова представила заключение кадастрового инженера от 20 января 2023 г., из которого следует, что спорный земельный участок фактически расчищен под строительство дома, имеется ограждение в виде сетки-рабицы и металлических столбов, на данном участке расположена бытовка - временное вспомогательное помещение, используемое для бытовых нужд, в качестве временного жилья, для хранения инструментов и инвентаря», а сам участок находится внутри СНТ и по бокам его окружают два других домовладения.

Судьи ВС сочили необходимым проверить, что же находится на участке, Федорова представила им фотоматериалы и дело было направлено на пересмотр.

Работник Сочинского нацпарка Сергей Самсонов, отвечая на вопрос корреспондента "Кавказского узла2, был ли он на участке Аксаны Федоровой в садовом товариществе "Сутугинское", ответил, что вообще не знает, о каком участке идет речь. Затем он заявил, что ему запрещено говорить об этом, на вопрос, кем, ответил, что руководством нацпарка и прокуратурой. «Обращайтесь к ним, они вам все разъяснят», - отметил Самсонов и отказался продолжить разговор.

По состоянию на 6 декабря Верховный суд Российской Федерации удовлетворил кассационные жалобы граждан и отменил десятки судебных решений о признании отсутствующим права на земельные участки в Сочи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на кандидата юридических наук Михаила Школьника, который выступает адвокатом по одному из дел.

По словам Школьника, судьи истребовали 99 дел по кассационным жалобам граждан, в общей сложности 83 дела переданы на рассмотрение в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России, большая их часть уже удовлетворена.

Напомним, в октябре 2023 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив 74 ответчиков земельных участков.

Массовое изъятие земельных участков в Краснодарском крае связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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