Защитница прав сочинских садоводов заявила о незаконном преследовании

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Силовики провели у активистки Татьяны Поливановой и членов ее семьи в Таганроге обыск в связи с делом о мошенничестве с землями нацпарка Сочи. Организация Поливановой предоставила правовую помощь десяткам садоводов, чьи участки были изъяты судом из-за этого дела.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года прокуратура Краснодарского края заявила о выявленном мошенничестве с землями Сочинского нацпарка. Мошенники завладели более чем двумя тысячами гектаров территории парка и планировали вырубить вековой лес ради строительства, сообщило ведомство. В связи с этим расследованием под арест попали более 11 тысяч земельных участков, принадлежащих сочинцам, в том числе участки, выданные властями многодетным семьям. Расследование носит демонстративный характер и не препятствует застройке земель нацпарка, заявили активисты. Садоводы отмечали, что следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена.

У руководителя общественной организации РОД (Российское объединение домохозяйств и землепользователей) Татьяны Поливановой и членов ее семьи, живущих в Таганроге, 19 ноября прошли обыски по делу о мошенничестве с землями нацпарка. Как рассказала Поливанова корреспонденту "Кавказского узла" 21 ноября, постановление об обыске выдал следователь, с которым она неоднократно встречалась как представитель организации в интересах пострадавших от незаконного изъятия собственности сочинцев.

Из постановления, датированного 19 ноября, Поливанова узнала, что против нее 12 марта 2023 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере с землями Сочинского нацпарка. Как следует из документа (имеется в распоряжении “Кавказского узла”), дело против Поливановой было выделено в отдельное производство из первоначального дела, в связи с которым и были арестованы 11 тысяч 409 земельных участков, - возбужденного в 2021 году в отношении "неустановленных лиц".

По словам Поливановой, обыск и информация об уголовном деле, возбужденном более полутора лет назад, шокировали ее. Активистка связывает преследование с тем, что ее организация и юристы, действующие в интересах пострадавших землевладельцев, смогли добиться отмены нескольких судебных решений об изъятии участков и направлении дел на пересмотр. Организация Поливановой сопровождает около полусотни одинаковых дел, которые дошли до ВС.

"Отмены сейчас принимают фактически массовый характер. Это может означать одно, что дело по факту мошенничества с 11 409 участков было возбуждено незаконно", - сказала Татьяна Поливанова.

Многодетный отец Федор Тютюнников стал одним из первых сочинских садоводов, дело которого Верховный суд отправил на пересмотр в суд первой инстанции в Хостинский район. К 14 ноября было вынесено уже порядка 10 аналогичных решений.

По информации активистки, обыски прошли также у нескольких адвокатов, которые ведут дела о незаконном изъятии собственности сочинцев в Верховном суде. "Следователь пытается изъять и уничтожить все улики против себя самого. У людей, дела которых дошли до ВС, все документы законны. Наша организация провела независимую экспертизу всей документации нацпарка, согласно которой вменяемые 4 983 га земли совершенно не относятся к нацпарку. Эту экспертизу мы представили в центральный аппарат СКР Бастрыкину, генеральному прокурору, в администрацию президента, в ВС. Вполне возможно, что благодаря активности нашей организации дела стали поворачиваться в сторону прав людей, что, естественно, не входит в интересы следователя. Вместо того чтобы признать свою ошибку и снять аресты с участков, на которые есть все законные документы, он устроил охоту на меня и на адвокатов, которые ведут дела собственников земель в ВС", - заявила Поливанова.

Активистка уверена, что дело против нее самой возбуждено задним числом и, следовательно, сфальсифицировано. "Как такое возможно, что меня обвиняют в хищениях земель, а я не знаю об этом полтора года? Почему меня ни разу не вызвали, не опросили? Я могла бы дать официальные показания, что у меня в Сочи нет даже клочка земли. Я написала 21 ноября заявления в прокуратуру, а также в ФСБ, попросила проверить, каким образом против меня возбудили уголовное дело", - сказала она.

По словам Поливановой, об обыске, который прошел у нее и ее сыновей, она узнала со слов родных. "Меня в Таганроге, где зарегистрирована организация РОД, 19 ноября не было. Я была и нахожусь в Сочи, помогаю вместе с юристами готовиться пострадавшим от изъятия людям к участию в процессе в ВС. Всем в Сочи, включая следователя по делу, об этом известно, но решили, видимо, сыграть на нервах, возможно, незаконно даже арестовать меня и других защитников прав землевладельцев", - полагает она.

Силовики, как рассказала Поливанова, пришли в 23.00 с обыском в частную квартиру, где спал годовалый ребенок, выпилив двери болгаркой. "Сломав двери, вломились и стали что-то искать. Что искали, не сказали. Ничего не нашли, все перевернули и ушли", - сообщила активистка.

В документе о результатах обыска, который Поливанова предоставила “Кавказскому узлу”, обозначено, что "ничего не изъято". В том же документе в качестве основания для обыска указывается, что Татьяна Поливанова и два ее сына "могут быть причастны к хищению госсобственности с использованием общественной организации РОД", - но каким именно образом, не разъясняется.

Жительница Сочи Аксана Федорова, одна из пострадавших от изъятия участка, заявила "Кавказскому узлу", что благодарна Поливановой и ее организации, сопровождающей ее дело. "Верховный суд 24 октября принял к рассмотрению мою жалобу. Знаю, что сейчас пошли отмены (решений об изъятии) благодаря грамотным юристам и общественной организации РОД. Я очень обрадовалась, что нам удалось достучаться до высшей власти и обратить на себя внимание, этого добилась именно Татьяна Поливанова. Этот участок я купила на свои законные копейки, которые собирала всю жизнь. Мой сын - инвалид детства, ему необходим свежий воздух, участок законный, но вдруг нас его лишили и даже сняли с кадастра. Поливанова лично писала мне заявления и совершенно бесплатно, помогали и другие члены ее организации и также бесплатно", - рассказала женщина.

Рассмотрение дела Федоровой в Верховном суде назначено на 6 декабря. Сочинка опасается, что ее защитников планируют арестовать, чтобы владельцы изъятых участков остались без помощи в процессе.

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