Сочинские активисты раскритиковали следствие по делу о мошенничестве с землями нацпарка

19 октября 2021, 09:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Расследование мошенничества с землями Сочинского нацпарка носит демонстративный характер, так как в документах о продаже участков указаны имена, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, заявили сочинские активисты. Застройка продолжается вопреки расследованию дела и аресту земельных участков, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. Мошенники завладели более чем двумя тысячами гектаров территории парка и планировали вырубить вековой лес ради строительства, сообщило ведомство.

Сочинский нацпарк занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Он расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края, информировал 27 мая 2019 года ТАСС.

Сочинские активисты указали на продолжение застройки охраняемых территорий

После возбуждения прокуратурой уголовного дела по факту мошенничества с землями национального парка в Сочи покупатели коммерческой недвижимости, расположенной на землях парка, решили 21 октября провести круглый стол, на котором намерены обсудить развитие Сочи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения "Покупателей и собственников недвижимости в Сочи" Роман Губич.

По словам Губича, на встречу, запланированную на 21 октября, приглашены следователи, возбудившие уголовное дело. Многие покупатели недвижимости не были осведомлены о том, что участки продаются необоснованно, добавил он.

Одна из покупательниц недвижимости в Сочи Ирина заявила корреспонденту "Кавказского узла", что она возмущена тем, что уголовное дело направлено не против чиновников, а против покупателей, которые честно заработали свои деньги.

В Сочи в результате массовой застройки земель общего пользования сокращаются зеленые зоны курорта, ухудшается экология, сказала местная жительница Юлия Ивкина. "Вырубили и застроили уже все парки и скверы в городской черте. Теперь полезли в горы. Не пугают власти, застройщиков и покупателей ни смерчи, ни потопы, ни землетрясения, ни пожары, ни оползни, ни возбужденное уголовное дело", – отметила Ивкина корреспонденту "Кавказского узла".

В городе наиболее распространенный бизнес – это стройки и сдача жилья в аренду, добавила она. "На курорте безработица, так как санатории, заводы, фабрики, научные институты, курортные организации и совхозы уничтожены", – подчеркнула Ивкина.

Уголовное дело не коснулось особо охраняемых природных территорий, считает лидер общественной организации "Старожилы Сочи" Галина Кочкина. "Гора Ахун является народным достоянием и ценностью национального парка, это федеральные неприкасаемые земли. Однако здесь на оползнях развернулись стройки высоток и коттеджей. <…> Мы обращались ко всем. И продолжаем бить во все колокола, но реакция нулевая. Деревья беспощадно рубят, и строят, и земельные участки нацпарка на Малом Ахуне, гектарами огороженные строительными заборами, не являются арестованными", – сказала Галина Кочкина корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Сочи неоднократно жаловались на застройку земель нацпарка, сообщила лидер общественного движения "За Сочи" Елена Негоруца. "Члены нашего движения писали запросы, получали ответы, выясняли, что стройки незаконные, мы обращали внимание правоохранителей на эти факты и просили принять меры. Однако факт остается фактом – стройки продолжаются и остановить их можно только политической волей. Но когда администрация города одной рукой борется с оползнями и рубками, а другой выдает разрешения на строительство там, где строить нельзя, то назвать такую борьбу эффективной нельзя", – сказала Негоруца корреспонденту "Кавказского узла".

Территории нацпарка, как показал анализ обращений граждан в движение, захватывались с помощью судебных актов, регистрацией в Росреестре прав на земли без каких-либо оснований, расширения земель нацпарка за счет самоуправного увеличения границ садовых товариществ, так называемых "ошибок" в кадастрах, добавила Негоруца.

Тот факт, что именно сейчас следствие проверяет изменения границ охраняемых территорий национального парка, является странным, считает лидер общественной организации "Альтернативный Сочи" Ирэн Ильенкова. "А все 20 лет, несмотря на запросы, жалобы, письма общественности, правоохранители этого не замечали? В 2002 году Минприроды назначило лесничего Пеньковского на должность директора Сочинского национального парка. А в 2018 году оно же его и уволило. И в этот промежуток ни разу не проводилась инвентаризация земель", – заявила Ильенкова корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Сергей Костюк напомнил, что он уже несколько лет бьется за права жителей Бытхи на благоприятную среду обитания, прекращение рубок и строек на месте зеленых зон национального парка. "Однако несмотря на возбужденное уголовное дело, ничего не меняется. Как рубили, так и рубят. За несколько лет "облысела" вся Бытха от точечных застроек. Теперь застраивают и вырубают лес под комплексное строительство на северном склоне Бытхи. И ничто не останавливает застройщиков ", – указал Костюк корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, правоохранители имитируют борьбу за соблюдение закона. "На самом деле все незаконные строения в нацпарке остаются нетронутыми и принадлежат высоким чинушам, и естественно, что их никто не тронет, а тронут мелкие участки, которые не застроены", – считает Сергей Костюк.

Адвокат Александр Енин пожаловался, что уже несколько лет борется за права членов СНТ "Фронтовик", которые нарушают захватчики земель, самовольно присоединившиеся к садоводству. "Куда только не были написаны письма с просьбой остановить захват земли нацпарка и загрязнение ее отходами, но никто не реагирует. <…> Правоохранителей мои обращения так и не заинтересовали. В списках арестованных участков, участков, о которых я пишу, нет", – сказал Енин корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудники нацпарка скептически оценили формулировку следствия о неустановленных лицах

21 сентября судья Центрального районного суда города Сочи Вадим Орехов, рассмотрев ходатайство следователя СУ УВД по городу Сочи о наложении ареста, арестовал 11 066 земельных участков, следует из постановления суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В частности, в документе сказано, что уголовное дело расследуется по статье 159 УК РФ "Мошенничество" против неустановленных лиц.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что неустановленные лица путем использования подложных документов о правах на земельные участки и местоположении координат их границ, представленных в органы государственной регистрации прав, расположенных на территории г.Сочи Краснодарского края, в период с 1998 года по настоящее время приобрели права собственности на 11 066 земельных участков, образованных вопреки имущественным интересам Российской Федерации за счет земель федеральной собственности, общей площадью 4 983,01 га", – сказано в постановлении суда.

Общий ущерб от мошенничества составил более миллиарда рублей, отмечается в документе.

Список арестованных судом участков приведен на 26 листах. Часть из них расположена не на землях нацпарка. Большинство участков находятся в составе садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), и документы об образовании на часть этих СНТ отсутствуют. Сотрудники районных архивов это поясняют тем, что документы сгорели, передал корреспондент "Кавказского узла".

Корреспондент проехалась по некоторым СНТ, в которых значатся участки таких, как "Вишневый", "Дружба", "Теплотехник", "Труд", "Медик", "Учитель", "Сугутинское", "БФО Мацеста", "Каштаны" и ряд других, и обнаружила, что эти участки не застроены и не обрабатываются на фоне огромных строек МКД и коттеджных поселков в самих СНТ.

Несмотря на возбужденное уголовное дело, застройка земель национального парка продолжается – уничтожаются реликтовые леса, провоцируются оползни рубкой деревьев. То есть, уголовное дело не остановило катастрофические процессы сокращения особо охраняемых территорий, рассказал замдиректора Сочинского национального парка по науке Борис Туниев.

Он скептически оценил формулировку, что уголовное дело возбуждено против неустановленных лиц. "Установить "неустановленных лиц" не составляет труда. Ведь получение права собственности предполагает прохождение ряда процедурных ступеней: это выдел участка, его межевание, установление границ, постановка на кадастровый учет, регистрация права в Росреестре… За каждым документом стоит служащий со своей подписью, в чьи обязанности входит проверка законности и обоснованности получения участка в собственность, а также проверка принадлежности этого участка муниципальным либо федеральным землям", – сказал Туниев корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказала бывший сотрудник Сочинского национального парка Елена Бокачева. "Все лица известны. Без распорядительных чиновников разных структур никто не смог бы украсть земли. Это логично. Есть две формы должностных преступлений: это действия и бездействия. [Чиновники] выводили земли в аренду, а потом поменялись с помощью сочинских депутатов границы нацпарка в сторону муниципальных земель, что было незаконно. По моим наблюдениям в нацпарке работали в земельном отделе те, кто делал подложные документы", – заявила Бокачева корреспонденту "Кавказского узла".

Другие были выведены через садовые товарищества и земли в границах под сельское хозяйство, добавила она. "Рядом с оградой парка "Дендрарий" были сдвинуты границы и на его территории оказался жилой комплекс. <…> Весь парк "Дендрарий" "облеплен" высотками, которые не только портят вид парка, но и не имеют права там находиться, так как построены либо на территории парка, либо в его охранной зоне", – подчеркнула Бокачева.

На природоохранных территориях в Сочи построил дом один из судей, рассказал бывший судья Хостинского районного суда Дмитрий Новиков. "Судья, используя свое служебное положение через суд, в котором работает, и своих судей-подельников, узаконила себе многоквартирный многоэтажный дом на территории парка "Дендрарий", сдвинув его границы. Дом стоит прямо на ручье в водоохранной зоне. Высотка возведена судьей прямо в парке санатория "Металлург". [Сын судьи] построил и распродал высотку в самом центре НИИ "Цветоводства и горного садоводства". И несмотря на многочисленные жалобы сочинцев, мер никаких принято не было", – сказал Новиков корреспонденту "Кавказского узла".

Участница уголовного дела объяснила схему мошенничества с землями нацпарка

Махинации с земельными участниками Сочинского нацпарка начались в 1990-х годах, рассказала одна из участниц дела о мошенничестве с участками на условиях анонимности. "Начиналось все в 1992-93 годах. Тогда все законные садовые товарищества были ведомственными, и они появились еще задолго до 1990-х. То есть в 70-х. Все сведения о выделенных участках под сады и огороды хранились в районных архивах. На каждое СНТ глава района издавал постановление. И начиналось оно словами: "В администрацию района обратились работники молкомбината, учителя, водители, медики, ветераны войны или труда…" Потом эти ведомственные СНТ получали названия "Медик", "Учитель", "Ветеран" и т. п. Садоводство не могло нанести ущерба природе и поэтому поощрялось. Земля не была предметом торга и коммерческой застройки", – рассказала участница дела о мошенничестве корреспонденту "Кавказского узла".

После распада СССР начался передел земель. Архивы со сведениями об СНТ были сожжены умышленно, добавила она. "В сфере воровства участвовали только сочинские чиновники: это главы районов, депутаты, многие до сих пор действующие, это регистрирующие и кадастровые органы, когда они уже появились. Естественно, воровство не проходило без участия руководства национального парка. Лично в мою функцию входило писать задним числом заявления от имени якобы какой-то организации, и глава района издавал постановления. Потом писался протокол якобы об избрании председателя", – пояснила участница дела.

По ее словам, она значилась председателем 30 СНТ. "Моя подельница тоже председательствовала в не менее чем в 30 СНТ. Мы составляли списки людей, которым продавались или просто раздавались земли, и так они становились членами несуществующих СНТ из земель нацпарка", – объяснила она.

В членах несуществующих СНТ часто оказывались силовики, чиновники, судьи, прокуроры. А участница дела о мошенничестве и ее подельники в случае отказа выполнять свою функцию получали угрозы об убийстве и позже были осуждены. "Нам сказали признать вину или иначе нас обещали запрятать далеко и надолго. Мы вину признали, нас осудили за мошенничество, хотя мы не получали ни от кого денег. Мы были подставными лицами. Все деньги шли организаторам этой аферы. Сейчас на территории Сочи тысячи СНТ и все они, возникшие в начале 90-х, – "левые", – пояснила бывшая участница уголовного дела.

По ее мнению, новое уголовное дело о земельных участках нацпарка – показное и настоящих организаторов преступных схем оно не затронет.