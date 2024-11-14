Решение по делу Федора Тютюнникова дало надежду сочинским садоводам

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Многодетный отец Федор Тютюнников стал одним из первых сочинских садоводов, дело которого Верховный суд отправил на пересмотр в суд первой инстанции в Хостинский район. В настоящее время вынесено уже порядка 10 аналогичных решений. Ранее с угрозой отъема участков столкнулись около 11 тысячи сочинских садоводов.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентября 2021 года прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. УВД Сочи возбудило уголовное дело по факту мошенничества с 11 000 земельными участками национального парка.

«В качестве обвиняемых до сих пор проходят некие «неустановленные лица». По версии следствия, мошенники завладели более чем двумя тысячами гектаров территории нацпарка, которые должны быть возвращены государству. На 11 000 земельных участков были наложены аресты. И в суды стали поступать гражданские иски из прокуратуры Сочи с требованиями к владельцам о «признании их права собственности отсутствующими», - рассказал «Кавказскому узлу» адвокат Денис Благополучный, представляющий интересы Федора Тютюнникова.

Он уточнил, что может оценить только дела его доверителей и клиентов его коллег. «В моем производстве было 25 дел по изъятым участкам, которые полностью являются «чистыми» в плане сделок с ними. Все мои клиенты - вторые или даже третьи покупатели у первых землевладельцев. Все участки существуют с 90-х или даже с 80-х годов, когда выделялись сочинцам. 15 из этих дел в начале этого года прошли все инстанции и дошли до ВС (Верховного суда). ВС в начале года всем отказал в истребовании дел и пересмотре их. Но поворот в пользу садоводов произошел именно с сентября 2024 года по данной категории дел. Первым, в отношении кого было вынесено положительное решение 17 сентября, стал мой клиент Федор Тютюнников. В этот же день параллельно ВС отменил еще одно решение в отношении второго сочинского садовода и затем после нас прошла отмена порядка десяти аналогичных решений», -рассказал адвокат.

По его словам, слушания дел его клиентов по арестованным и изъятым участкам пройдут в ВС 19 и 26 ноября. Адвокат надеется на положительный исход этих дел.

Федор Тютюнников приобрел 5 соток земли в СНТ «Раздолье» в Хостинском районе Сочи 15 лет назад. Он является многодетным отцом, воспитывает троих детей. Участок приобретал с целью постройки дома и улучшения жилищных условий, но постройка дома откладывалась: все внимание уходило на детей.

«Когда дети подросли, и я хотел начать строительство дома, меня вызвали в УВД и сказали, что мой участок арестован, затребовали документы на его покупку. Я предъявил. Никаких «мошеннических действий» с моим участком выявлено не было. Позже я узнал, что на допрос вызывалась дочь продавца данного участка. Я был его вторым покупателем и собственником. Дочь этого человека мне рассказала, что ее отец умер и она сама дала показания следователям о законности приобретения ее отцом данного участка. Затем поступил гражданский иск от прокурора Сочи о лишении меня земли и собственности на нее, так как участок якобы принадлежал государству. Суды проходили быстро. Никто не слушал ни меня, ни моего адвоката Дениса Благополучного, с которым я давно знаком и ему полностью доверяю. Денис выставлял мощные аргументы в заседаниях и обращал внимания судов первой и последующих инстанций на незаконность признания моего права на участок отсутствующим, так как не говоря уже о давности срока моего владения землей, все документы на участок были в порядке, что собственно и подтвердило УВД, отказав в возбуждении дела по моему участку», - рассказал Федор Тютюнников.

Процессы оставили у него тягостное впечатление, прокуратура представляла фото не его участка, к делу приобщались заключения сотрудника нацпарка, который не является специалистом в деле о земельных спорах.

«В иске они писали, что якобы мой участок находится в лесу и является частью нацпарка. Хотя на моем участке еще со времен старого хозяина растет фруктовый сад... Мы и сами высаживали плодовые деревья после его покупки. У нас на участке есть два дерева хурмы, которые выше трехэтажного дома соседа по участку, есть несколько плодоносящих деревьев сливы, яблонь, груши… Наш участок по счету от начала общества № 2. И стоит в ряду, который образно можно сравнить с зубами. Так вот в этом ряду прокуроров не заинтересовали участки № 1, 3, 4, 6 и т.д. стоящие в ряд. Они решили выбить из этого ряда участки № 2 и № 5. Из каких соображений - совершенно непонятно. Ведь когда еще более 30 лет назад создавалось общество, то участки нарезались по порядку. Да и как такое может быть, чтобы участок № 1 был в СНТ, а участок № 2 в этом же ряду оказался в нацпарке?» - задается вопросами Федор Тютюнников.

Прокурора и суд не смутило наличие троих детей, действительные документы на участок и то, что участок кормил фактически всю многодетную семью. Решением Хостинского районного суда города Сочи 28 апреля 2023 года участок изъяли в пользу государства. Федор Тютюнников отметил, что его совсем не порадовало решение ВС, потому что он не видит конца этому делу.

Когда участок вернут, потребуется снимать арест и заново оформлять документы, а это может растянуться еще на годы

«Сочинский суд начнет рассмотрение по новой. Какие доводы еще выдумает прокурор, мне не известно. Судебные расходы за время тяжбы выросли. Подача каждой бумажки стоит денег… Потом, когда участок вернут, потребуется снимать арест и заново оформлять документы, а это может растянуться еще на годы», - говорит Федор Тютюнников.

Адвокат Денис Благополучный полагает, что еще должен пройти месяц или два прежде, чем дело будет назначено к пересмотру.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" сочинские садоводы отмечают, что устали от борьбы с государством за свои права на законно приобретенную землю.

«Три года люди добивались в судах отмены неправосудных решений, а теперь будут еще три года судится за пересмотр своих дел в судах первой инстанции, куда их возвращает ВС. В случае выигрыша и возврата участков предстоит долгий процесс по отмене арестов, возврата участков из госсобственности обратно в частную, а когда же пользоваться землей? При этом стоит учитывать траты людей на адвокатов и судебные расходы, которые вновь подорожали», - сказала корреспонденту председатель СНТ «Ударник» и соучредитель общественной организации "Ассоциация по защите прав и интересов садоводов и землепользователей города курорта Сочи "Землепользователь" Антонина Завальнюк.

Она пояснила, что не дошла до Верховного суда из-за отсутствия средств на судебные тяжбы. Ее участок арестован, но плоды своего труда, которые кормят семью, она продолжает собирать, потому что арест наложен на участок с запретом распоряжаться им в плане совершения сделок купли-продажи, но не пользования.

«За три года из 11 000 арестованных по ходатайству УВД Сочи участков уже более половины изъяты в пользу Росимущества. Остальные иски продолжают поступать в суды, несмотря на то, что УВД так и не расследовало дела о мошенничестве с землями нацпарка, и по нему нет осужденных, а есть только «неустановленные лица», - добавила Антонина Завальнюк.

В силу возраста, здоровья или просто отсутствия материальных возможностей многие собственники не стали оспаривать незаконность изъятия у них законных наделов, отметила юрист Елена Новикевич.

Если государство считает что она недостойна участка, то она спорить с этим государством не будет, так как не видит в этом смысла

«Хочу вам привести в пример один случай с пожилой учительницей, которой еще в 80-х был выделен земельный участок в СНТ «Учитель». Несмотря на то, что у пенсионерки все документы были в порядке, а на участке плодоносящий сад, на участок все равно наложили арест, а суд по иску прокуратуры его изъял. Эта женщина, которая все жизнь отдала работе с детьми, сказала мне, что если государство считает что она недостойна участка, то она спорить с этим государством не будет, так как не видит в этом смысла... И так рассуждают многие», - говорит Елена Новикович.

Она ведет дела нескольких садоводов, которые решили дойти до Верховного суда. «ВС принял их жалобы по аналогии с делом Тютюнникова. Моему клиенту Сергею Конюхову 29 октября ВС также удовлетворил жалобу и отменил решение суда об изъятии у него земельного участка. Но дело еще не вернулось и даже нет мотивированного решения суда. Все требует время и возможно через 2-3 месяца сочинский суд приступит к пересмотру своего же решения по указанию ВС. Другой мой клиент Сергей Казанцев лишился надела в СНТ «Рыбак» по аналогичному иску прокуроров. Его дело примечательно тем, что по его участку вынесено даже решение суда о закреплении этого участка в СНТ «Рыбак», но прокуроры даже и слышать ничего не хотят. Его дело ВС рассмотрит 19 ноября», - говорит юрист Елена Новикович.

Адвокаты, ведущие данные дела сходятся во мнении, что земельные участки которые сейчас арестованы, выбыли из владения РСФСР в 1988 году и предоставлялись работникам разных сфер Сочи, которые в дальнейшем были приватизированы. «По истечении всех сроков давности власть решила отобрать то, что выдавалось 30-40 лет назад, что фактически является нарушением действующего законодательства», - считает Елена Новикович.

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