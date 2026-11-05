Опубликована петиция с требованием поднять затонувшие части танкеров"Волгонефть"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В петиции к главе Минтранса России, опубликованной анапским блогером, содержится призыв от имени горожан как можно быстрее поднять затонувшие части танкеров и исключить риск загрязнения побережья из-за штормов. Петиция набрала 15 подписей.

Как писал "Кавказский узел", летом 2025 года над затонувшими в Керченском проливе частями судов установили коффердамы для предотвращения утечек мазута. В августе текущего года власти отчитались о завершении откачки нефтепродуктов, однако спутниковые снимки впоследствии показали нефтяные пленки в местах затопления частей танкеров. 25 сентября власти подтвердили завершение откачки, при этом затонувшие фрагменты судов оставались на дне. Осенние и зимние штормы затрудняют подъем затонувших частей танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе, из которых, судя по спутниковым снимкам, продолжаются утечки мазута. До конца текущего года суда скорее всего уже подняты не будут. При этом отчет властей о завершении откачки мазута не исключает новых выбросов нефтепродуктов в море, указали экологи.

Блогер Макс Анапский создал на платформе Change.Org петицию к главе Минтранса России Дмитрию Ядрову.

В обращении он указал, что откачка мазута с затонувших частей танкеров завершена в августе. "Но экологи заявляют о продолжающихся возможных утечках нефтепродуктов. Как только шторм и сильный ветер с Керченского пролива, то на берегу нас могут ожидать черные вкрапления, для каждого анапчанина это большая боль, хочется чтобы этот ад закончился. С каждым новым штормом увеличивается риск разрушения конструкций", - заявил он, попросив "принять все меры для подъема судов с учетом существующей обстановки".

Вторая проблема, которая указана в обращении - выбросы меркаптановых газов. "Жители Анапы и соседних населённых пунктов регулярно жалуются на резкий запах нефтепродуктов и меркаптанов, головную боль, тошноту. На выносных причалах КТК в районе Южной Озереевки, при погрузке нефти из танкеров вытесняются инертные газы, содержащие нефтяные пары. Возможно, установить модульную систему улавливания и очистки этих газов непосредственно при погрузке танкеров: герметичный сбор газов, пропуск через адсорбционные фильтры с активированным углём и специализированным сорбентом. Размещение мобильной установки рядом с выносным причальным устройством позволит избежать строительства дорогостоящего газопровода до берега. Начать можно с пилотного проекта на одном причале. Это позволит улавливать загрязняющие вещества непосредственно в месте их образования, а не ограничиваться измерением концентраций уже после выброса в атмосферу. Анапа — федеральный детский курорт, который ежегодно посещают около 5 миллионов россиян. Здесь отдыхают семьи с детьми со всей страны. Мы не должны мириться с ситуацией, когда жители и отдыхающие вынуждены терпеть резкие химические запахи и опасаться за своё здоровье", - указал он.

К 14.18 мск под петицией подписались 15 человек.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.