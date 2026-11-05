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13:18, 5 ноября 2026

Муфтий Карачаево-Черкесии призвал сократить затраты на свадьбы

Свадьба в Карачаево-Черкесии. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=Ekg97avaGMU

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чрезмерные расходы на проведение свадебных торжеств становятся тяжёлым финансовым бременем для семей, указали старейшины Урупского района в обращении к ДУМ Карачаево-Черкесии. Муфтий республики призвал верующих отказаться от свадебных излишеств.

Как писал "Кавказский узел", Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской республики 18 апреля 2011 года призвало представителей органов власти, имамов и всех жителей к строгому соблюдению фетвы муфтия КЧР Исмаила Бердиева. В своей фетве муфтий регламентирует порядок совершения похорон умершего, поминальных обрядов, условия заключения никяха (мусульманского бракосочетания) и порядок его совершения.

Дорогостоящие свадебные торжества, принятые на Северном Кавказе, неоправданны, но общественное мнение заставляет людей нести чрезмерно большие для их бюджета затраты, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" жители Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии и Дагестана. От традиции пышных похорон люди постепенно отказываются, отметили некоторые из них. Как на Кавказе приживались разорительные свадебные традиции, рассказывается в справочном материала "Кавказского узла" "Свадьбы, похороны и кредит".

Старейшины Урупского района обращаются к Муфтию Карачаево-Черкесской Республики с просьбой оказать содействие в решении актуального вопроса, связанного с чрезмерными расходами на проведение свадебных торжеств, которые зачастую становятся тяжёлым финансовым бременем для семей. 

Просим Вас провести разъяснительную работу среди населения и оказать содействие в упорядочении свадебных обрядов и традиций, чтобы они соответствовали нашим национальным обычаям, духовным ценностям и религиозным нормам, основывались на принципах умеренности и не сопровождались неоправданными затратами", - приводит обращение старейшин на своей странице вв соцсети руководитель аппарата Духовного управления мусульман КЧР Нюрислам  Башиев.

Дум Карачаево-Черкесии разместил в своем Telegram-канале сообщение о том, что во время пятничной проповеди Муфтий КЧР Мухаммад Эркенов затронул  тему чрезмерных расходов на свадьбы.

Муфтий отметил, что из-за завышенных требований и дорогостоящих свадебных традиций многим молодым людям становится всё сложнее вступить в брак и создать семью. Обращаясь к верующим, он призвал отказаться от излишеств, облегчать молодым путь к никаху и помнить об истинных ценностях семейной жизни.

Призыв властей Чечни к скромным свадьбам вступил в противоречий с свадьбами в семье Кадырова

ДУМы ряда республик поднимали тему свадебных затрат, чаще всего пыталось регламентировать свадебные торжества ДУМ Чечни. Так, Духовное управление мусульман Чечни по поручению главы республики приняло обязательные нормы при проведении свадебных торжеств, в соответствии с которыми, например, веден размер калыма, строго запрещены дорогие подарки и установлен внешний вид платья невесты. 

Духовное управление мусульман Чеченской республики опубликовало 26 августа список обязательных норм при проведении свадеб. тдельным пунктом указано, что строго запрещены "любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т.д.".

Размер выкупа за невесту должен быть ограничен, а властям Чечни следует оказывать финансовую помощь малоимущим семьям, указали в 2024 году жители республики.

Летом 2025 года 17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров надел на свою свадьбу часы, которые оцениваются как минимум в 2 миллиона долларов и позировал за рулем машины стоимостью в 190 тысяч долларов. Иронию комментаторов в социальных сетях, а также вопросы о происхождении денег у семьи Кадыровых вызвала эта свадьба. 

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Автор: "Кавказский узел"

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