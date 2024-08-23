Жители Чечни сочли необходимым лимитировать размер калыма

23 августа 2024, 11:54

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Размер выкупа за невесту должен быть ограничен, а властям Чечни следует оказывать финансовую помощь малоимущим семьям, указали жители республики.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года муфтият Чечни ввел обязательные нормы при проведении свадебных торжеств. В частности, был определен размер урдо (калыма), платье невесты должно соответствовать нормам ислама и чеченских адатов, а количество чемоданов невесты не ограничено, "но без излишеств". Муфтият запретил дорогие подарки жениху, свекру, свекрови и другим родственникам. При этом не был установлен размер выкупа за невесту (зуда арайаккхар), указано лишь - "по желанию в соответствии с общепринятыми чеченскими адатами".

Размер урдо (выкупа за невесту) в Чечне не повышен, а распространяемое в соцсетях сообщение не имеет отношения к региону, заявил представитель ДУМ Чечни. По его словам, сейчас в Чечне урдо составляет 80 тысяч рублей. В соцсетях была опубликована информация о повышении урдо до 150 тысяч рублей, сообщило 9 августа "Чечня Сегодня".

Бытует ошибочное мнение, что калым – это только мусульманский обычай, выкупали невесту представители многих племен и народов, у них были свои термины, обозначающие это понятие, сказал корреспонденту «Кавказского узла» этнограф, доктор исторических наук Лечи Гарсаев. «У осетин это ирад, вено – у славян, германские племена лангобардов выкуп за невесту называли метой и так далее. А у вайнахов тюркское слово «калым» было связано с древним словом урд, урдо. Урд у вайнахов – единица измерения площади, равная приблизительно 0,5 га», - сказал ученый.

По его словам, некоторые исследователи Кавказа высказали предположение, что в качестве выкупа за невесту родные жениха могли дарить земельные участки, называемые у вайнахов урдами, к тому же в горах, где был дефицит пахотных земель и пастбищ для выпаса скота, такой калым был выгоден семье невесты.

Величина калыма в Чечне в конце 1880-х годов варьировалась от 80 до 500 рублей, но в большинстве случаях составляла 60–80 рублей, не учитывая расходы на подарки. При этом стоимость коровы в среднем была равна 10 рублям, и иногда по договоренности сторона невесты получала компенсацию за потерю рабочей силы не деньгами, а коровами. "Случаев, чтобы в наши дни родители невесты согласились вместо денег получить калым в виде отары баранов или стада коров, на моей практике не наблюдалось", - сказал Гарсаев.

На Северном Кавказе, в том числе в Чечне, сильны традиции, которые под давлением общественного мнения приводят к проведению неоправданно дорогостоящих свадеб, указано в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Жители Кавказа связали дорогие свадьбы и похороны со страхом осуждения".

Думал, придется брать кредит

Житель горного чеченского села Майербек работает школьным учителем, через две недели женится его сын. «Мы-то к таким событиям готовимся заранее, потихоньку копили деньги. А месяца полтора назад в соцсетях прошла информация о повышении размера калыма до 150 тысяч рублей. В моей семье два сына и две дочери. Одна дочь вышла замуж этой весной, живет с мужем в Ставрополе. Старшему сыну 23 года, его невеста на полтора года моложе. Живем в одном селе, на одной улице. Естественно, дружим. Информация о повышении калыма меня сильно озадачила: только вздохнули после подготовки приданого для дочки, тут повышение калыма почти вдвое. Не хотелось, но думал, придется брать кредит», - рассказал Майербек корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, когда растет сын, родители заранее начинают копить деньги на калым, и для старшего сына было собрано без малого сто тысяч рублей. «Думал, что этой сотни хватит на свадьбу. А тут еще полсотни вынь да положь. Зашел отец невесты, успокаивает, что, мол, мы свои люди, договоримся, как-нибудь выкрутимся. Дело в том, что ситуация такая, что, к примеру, я мог бы по-свойски договориться с отцом невесты, что часть калыма недостающего отдам позже. Но ведь все нужно соблюсти, как положено. Что сделаешь не так – обязательно не только в нашем селе, но и в соседних будет известно, что нарушил обряд", - рассказал Майербек, отметив, что опровержение муфтията успокоило их.

В каком-то угаре она стала составлять списки: что купить мне, какие подарки нужно дядям-тетям

Жительницу Чечни Элину на свадьбе подруги в Грозном познакомили с Султаном, который с матерью и сестрой приехал на это торжество из Ростова-на-Дону. «Потом было сватовство, назначили дату свадьбы. А затем я перестала узнавать свою маму. В каком-то угаре она стала составлять списки: что купить мне, какие подарки нужно дядям-тетям, свекру и свекрови. Узнавала у знакомых, кто уже прошел эти круги ада: что нужно положить в чемодан невесты, какие платья, какие сапоги и туфли», - рассказала Элина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам девушки, она "активно сопротивлялась всяким шелковым и атласным пеньюарам, которые, к тому же стоят неимоверно дорого". "Отец на эти безумные покупки не обращал внимания: «Это ваше женское дело, мне это понять трудно» - и уходил к себе в комнату. Появились внушительные кожаные чемоданы – пять штук, и еще сундуки – для чая, сахара, и для кофе разных сортов. Каждый раз, когда мама приходила с очередным свертком в фирменном пакете, я удивлялась – откуда у нее столько денег. И вдруг узнаю – она набрала кучу кредитов", - сказала Элина.

Она добавила, что "устраивала скандалы, истерила". "А в ответ: «Я не хочу, чтобы люди потом говорили, что выдала тебя замуж, как нищенку. Ты же мне потом сама спасибо скажешь!» Ведь что странно: ни я, ни мама никогда вещизмом не страдали! И вдруг эта неугомонная страсть: купить это платье, а еще вот это, и эти тапочки, и эти босоножки", - рассказала девушка.

По словам Элины, эта "эпопея с покупками" отбила у нее охоту выходить замуж. "На помощь, как выйти из этой щекотливой ситуации, я позвала тетю, папину младшую сестру. Хорошо, что на всех вещах остались этикетки, а чеки мама аккуратно складывала в железную коробку от зеленого чая. Повезло, что мы недавно переехали на новую квартиру […] и мы еще никого там не знаем и нас тоже не знают. Оставалось главное: поставить в известность [мать жениха], что свадьбы не будет. Пригодились купленные подарки для свекра и свекрови. Все обошлось", - сказала она.

Она считает правильным ограничение размера калыма. "Хорошо бы, чтобы еще был какой-то контроль над тем, сколько ненужных дорогих вещей упаковывают в кожаные чемоданы невестам, чтобы люди видели, мол, мы не хуже других. Кому нужна эта лже-демонстрация богатства и благополучия?" – возмутилась она.

Даже если свадебное торжество откладывается, выкуп за невесту платится сразу, отмечал ранее спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Ранее власти Чечни пообещали выдать деньги на общую сумму более 10 миллионов рублей женихам, у которых нет денег на традиционный выкуп невесты.

Размер калыма в 80 тысяч рублей – немалая сумма для жениха в Чечне, считает политолог Али Магамадов. «Средний заработок молодого человека в республике 25-30 тысяч. На эти деньги нужно уплатить за коммуналку, проезд, продукты питания - из каких средств молодому парню экономить на калым? Работы стоящей нет, выезжать за пределы, искать там работы с хорошей оплатой, так сейчас везде подобная картина. Вот и идут по контракту служить в СВО, а дома остаются престарелые родители, и в случае гибели их сына больше некому будет им помочь", - сказал Али Магамадов корреспонденту "Кавказского узла".

Он вспомнил, что несколько лет назад власти республики помогли более чем 200 жителям Чечни выплатить калым. "Нужная акция, к сожалению, единственная для тех, кто хочет жениться, но на калым нет денег", - сказал он.

В июне 2020 года власти Чечни пообещали раздать по 50 тысяч рублей женихам, у которых нет денег на традиционный выкуп невесты. Список из 207 нуждающихся составил муфтият республики. Некоторые местные жители назвали эту помощь уместной финансовой поддержкой, другие сочли, что такая помощь поставит молодоженов в неловкое положение. Даже скромные свадьбы в Чечне сопряжены с большими расходами, и экономические трудности нередко вынуждают людей откладывать вступление в брак, указали тогда востоковеды.

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