Жители Чечни поспорили об этичности выплат из фонда Кадырова на выкуп невест

09 июня 2020, 07:57

Даже скромные свадьбы в Чечне сопряжены с большими расходами, и экономические трудности нередко вынуждают людей откладывать вступление в брак, указали востоковеды. Получение от фонда Кадырова денег на выкуп невест - уместная финансовая поддержка, поддержали идею властей некоторые местные жители. Такая помощь поставит молодоженов в неловкое положение, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни пообещали выдать деньги на общую сумму более 10 миллионов рублей женихам, у которых нет денег на традиционный выкуп невесты. Списки женихов составило Духовное управление мусульман республики - каждому из 207 нуждающихся выделят по 50 тысяч рублей.

Сообщение о денежной помощи женихам пришло сегодня на SMS-сервис "Кавказского узла". "Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова поможет малоимущим уплатить деньги - выкуп за невесту", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856.

На примере чеченской свадьбы можно убедиться, что некоторые обычаи и обряды продолжают бытовать в большей или меньшей степени и после того, как исчезла социально-экономическая основа, их породившая, считает этнограф, доктор исторических наук Лечи Гарсаев.

«В свое время, когда пошла волна комсомольских свадеб, обычай платить калым признали пережитком прошлого. Молодых убеждали, что выплата калыма унижает достоинство девушки. И все равно калым родственники жениха платили, только называли это чем-то вроде помощи молодой семье», - рассказал он 8 июня корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, расслоение общества в постперестроечные годы внесло свои коррективы и в обычай выплаты калыма - каждый стал платить его "по своему карману", одни - десятками тысяч долларов, другие - десятками тысяч рублей.

«Благодаря духовенству республики было принято решение ограничить сумму калыма - не более 50 тысяч рублей. И это решение касалось всех. Сейчас за девушку, которая выходит замуж впервые, жених платит 50 тысяч рублей. Если же для невесты это уже второй брак, то сумма калыма уменьшается на 20 тысяч. Каждая пара брачующихся получает в подарок еще и большую корзину с традиционными коробками чая и сахара», - говорит ученый.

По его словам, установлены определенные ограничения, которые должны выполнять молодожены, в частности, в свадебном кортеже должно быть не более трех машин, а стрельба из любого вида оружия в день свадьбы карается штрафом.

Многие мужчины из-за экономических трудностей откладывают брак

Калымный брак в определенные исторические моменты бытовал у многих народов мира, отметила педагог Аза Саракаева.

«Сначала калым за невесту выплачивали скотом, в середине ХIX века - скотом и оружием, потом скотом и деньгами. И вот в этом виде, правда, с небольшими вариациями калым дошел и до наших дней», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в Чечено-Ингушетии не было единой установленный нормы калыма, его величина зависела от социального положения жениха. «Денежная сумма выкупа варьировалась. Но то, что прилагалось к денежной части калыма, оставалось неизменным: ящик с чаем - обязательно чай должен быть индийским, ящик с кусковым сахаром, мешок муки и баран. Если не было барана, то вместо него старейшины, которые приходили сватать, предлагали деньги. Пока старики договаривались с родителями невесты, в это время молодые ребята уже вытаскивали из багажника машины чай, сахар, муку, барана», - рассказала Саракаева.

Она отметила, что ее засватали в 1987 году, и калым за нее был уплачен в размере тысячи рублей. «По тем временам сумма была достаточно большая, если учесть, что зарплата начинающего педагога в те годы была 80 рублей», - вспоминает Саракаева.

По ее словам, юноши женились в возрасте 25-28 лет, но из-за отсутствия денег для выплаты калыма некоторые молодые люди откладывали женитьбу до 30 лет и даже позже.

«На моей памяти был случай, когда откладывать женитьбу было нельзя, потому что девушку, которую парень любил, собирались выдать замуж за другого. И тогда девушка сбежала к любимому. В этом случае калым все равно пришлось платить, но в гораздо меньших размерах», - рассказала Саракаева.

По ее мнению, сейчас многие молодые люди тоже откладывают женитьбу из-за финансовых трудностей. «Для более двух сотен счастливцев эта проблема решена, средства для выкупа невесты они получат из благотворительного фонда. Для многих других малоимущих желание создать семью отодвинется на неопределенный срок», - с сожалением констатировала Саракаева.

Даже самая скромная свадьба требует больших расходов

Подобная акция уже проводилась в день празднования 200-летия Грозного, когда 200 молодых пар смогли создать семью, получив из фонда Ахмата-Хаджи Кадырова материальную поддержку, напомнил доктор исторических наук Явус Ахмадов.

В октябре 2018 году праздновалось 200-летие Грозного. По случаю праздника состоялось массовое бракосочетание 200 пар молодоженов, все расходы на организацию и проведение свадеб взял на себя общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Сейчас, когда почти три месяца все находились в самоизоляции, не имея возможности заработать не то, что на свадьбу, даже на еду, такая помощь для молодых людей очень своевременна», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, многие молодые люди планировали свадьбы, но они были отложены из-за коронавируса.

Ахмадов называет калым "эфемерным понятием". «Калыма как такового нет. В Средневековье выкупали девушку у ее родственников, компенсируя этой семье ущерб, ведь семья лишалась пары рабочих рук. В разных обществах и у разных народов эта сумма компенсации была разной. При Шамиле был установлен строгий порядок – выкуп за девушку был в размере 25 рублей серебром», - рассказал ученый.

Он отметил, что свадьбы в Чечне, даже самая скромная, несет большие расходы. «Очень много денег уходит на подарки, которые должен делать жених родственникам жены, подругам, друзьям, которые принимали участие в свадебной церемонии. Притом непонятно кем составляется список - какие марки часов нужно подарить, какие украшения и в каком количестве. Так что даже немалая для Чечни сумма, полученная из фонда Ахмата-Хаджи, не сможет покрыть все расходы, которые ждут молодоженов», - считает Ахмадов.

Жители Чечни высказали различные мнения о выдаче денег на выкуп невесты

Жители Чечни рассказали корреспонденту "Кавказского узла", как проходили их свадьбы и свадьбы их близких.

Али Магомадов, по его словам, был женат дважды, и оба раза ему пришлось платить выкуп за невесту. "С первой женой я прожил три года. Не сошлись характерами. Долго терпел, но однажды не выдержал. Разводился по нашим законам, в присутствии свидетеля я три раза сказал ей: «Ас йитина хьо» ("Я оставил тебя"), после чего мы уже не были семьей", - вспоминает он.

По его словам, бывшей жене он отдал все, что она принесла с собой, вплоть до наволочек и полотенец. «Но я даже не предполагал, что она еще потребует, чтобы я отдал ей калым, а я выкупил ее за 100 тысяч рублей - тогда у меня был хороший бизнес. Но в момент развода этих денег у меня не было», - рассказал Магомадов.

По его словам, после беседы с муллой выяснилось, что эти деньги с первого дня совместной жизни были собственностью его жены. «Пришлось занимать у родственников, друзей, чтобы этот развод все-таки состоялся по мусульманским обычаям», - посетовал он.

Жительница Ачхой-Мартана Элита рассказала, что ее сосед был в числе тех, кто в честь празднования 200-летия Грозного получил деньги на выкуп невесты. «Семья у них большая - три девочки-школьницы, трое парней. Старшему - 25, младшему - 20. Постоянной работы ни у кого нет, живут в основном на пенсию родителей да временные подработки. Когда три года назад стало известно, что будут выдавать деньги на калым, старший пошел в администрацию села. Его внесли в список малоимущих, он женился, сейчас у них уже родился ребенок», - рассказала она.

При этом, по словам Элиты, среди сельской молодежи новость о том, что парень пошел просить деньги на калым в благотворительном фонде, была воспринята скорее негативно. «Моему племяннику 21 год, закончил колледж, работы по специальности нет, но без дела не сидит. Нашел какую-то фирму, работает дистанционно. Зашел разговор о том, что можно попытаться получить 50 тысяч на выкуп невесты. Он такое предложение отверг категорически - для своей свадьбы нужно заработать самому, а не ходить по фондам с протянутой рукой. «Как я буду смотреть жене в глаза, если на калым не смогу сам заработать? И жить с ней потом чувствуя себя униженным? Лучше подожду со свадьбой, пока сам не заработаю», - рассказала женщина.

По мнению Элиты, выделение денег - дело хорошее, но не зачем там широко афишировать это. «Это унижает человека, показывает его несостоятельность. Кому нужна эта реклама? Наверное, не этим молодым людям, которых будут показывать по телевидению. И потом, человек, делающий добро, не должен это деяние афишировать», - считает она.

Некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" жителей Чечни высказались негативно по поводу выделения денег на калым, однако другие поддержали идею.

"Я отрицательно отношусь к тому, что руководство республики решило выделить 200 или больше женихам по 50 тысяч рублей на урдо (выкуп) за невесту. Подобные вещи создают иждивенческие настроения у людей. Кто-то получит эту сумму, кто-то - нет, останется осадок. Да и жениха при случае будут попрекать тем, что он женился за счет Рамзана (Кадырова) или фонда (имени Кадырова) - без разницы. В таких случаях родственники должны помогать в первую очередь, это не зазорно", - считает Сахиб.

По мнению эксперты Института этнологии и антропологии РАН Сергея Арутюнова, из-за экономических трудностей на Кавказе практикуется похищение невест. "Дело в том, что по кавказским традициям за будущую жену жених должен заплатить большой выкуп-калым. Поскольку экономическая ситуация в кавказском регионе сейчас не слишком благополучная, у большинства юношей необходимой суммы нет. Вот они и решают без шума и пыли похитить невесту, как правило, предварительно предупредив ее, а иногда и ее родственников", - сказал он в 2006 году.

Иного мнения придерживается жительница Грозного Тамара. «Племянник собирался жениться в апреле, но из-за этого карантина и запрета властей на проведение свадеб дату пришлось перенести. Деньги, что предназначались на свадьбу, им пришлось потратить на еду и коммуналку, потому что все это время сидели дома без работы. От местного кадия узнали, что фонд выделят деньгу на калым женихам, у кого нет возможностей. Он же и помог с их получением. Не знаю, кому как, но это большая помощь. Ведь помимо самого калыма еще нужно как минимум столько же. Это на подарки родным невесты, мулле, за заключение брака, другие расходы», - рассказала она.

По мнению жительница Грозного Асет, невесты не меньше, чем женихи, нуждаются в финансовой поддержке. «У меня трое дочерей. Муж умер, когда они были еще маленькими. Воспитываю их одна, помогают мои братья, с отцовской стороны близких родственников нет. Старшую (дочь) засватали, теперь даже не знаю, что делать. Выдать дочь замуж обходится намного дороже, чем женить сына. Свадебное платье, потом зимние вещи, осенне-весенние, летние, по несколько пар обуви на каждый сезон, потом подарки родным мужа. Минимально тысяч 200-300 необходимо. Хотела попросить помощи у фонда, но они только деньги на выкуп невесты женихам дают, как сказали. Это несправедливо, как мне кажется. Если уж помогать молодоженам, то следует помогать и женихам, и невестам, кто нуждается. Среди моих знакомых есть женщина, которая воспитывает двух дочерей своего умершего брата. Их мать давно вышла замуж, девочки уже взрослые. Есть у них один дядя, да и тот уже старый и живет за пределами республики. У них такая же ситуация, как и у нас», - рассказала женщина.

Запрет на организацию свадеб в связи с угрозой распространения коронавируса в Чечне был введен 13 апреля, представителям духовенства запретили регистрировать браки по нормам ислама. 25 мая муфтий Чечни объявил о снятии запрета на заключение брака по нормам ислама, введенного из-за пандемии коронавируса, при условии, что не будут проводиться многолюдные свадьбы. Межиев отметил, что в церемонии разрешено принимать участие только имаму и свидетелям, пышные многолюдные торжества запрещены. Жители республики и пользователи Instagram сочли снятие запрета преждевременным.

Пользователи Instagram также прокомментировали новость о выделении денег, опубликованную 8 июня в паблике "Грозный ТВ". По данным на 06.40 мск сегодня, 9 июня публикация набрала 140 435 просмотров и 618 комментариев.

«Они (власти) женят, а кто (потом) кормить ее будет, вот вопрос», - иронизирует kanaeva5555.

«И что на 50 тысяч купит невеста, если даже платье сейчас самое простое стоит 100 тысяч», - интересуется hatya.

«Какой муж из такого парня, у которого даже 50 тысяч нет на женитьбу? На что он будет содержать жену, семью?» – задается вопросом bokova6538.

На Северном Кавказе, в том числе в Чечне, сильны традиции, которые под давлением общественного мнения приводят к проведению неоправданно дорогостоящих свадеб, указано в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Жители Кавказа связали дорогие свадьбы и похороны со страхом осуждения". По словам местных жителей, размер обязательного выкупа за невесту (калыма) составляет 50-60 тысяч рублей. Даже если свадебное торжество откладывается, выкуп за невесту (по-чеченски он называется "махр") платится сразу, отмечал ранее спикер чеченского парламента Магомед Даудов, поясняя ограничения на свадьбы, действовавшие в марте.

В соседнем с Чечней Дагестане имам мечети в одном из сел Унцукульского района был смещен вскоре после того, как предложил местным жителям ограничить расходы на свадьбу и, в частности, снизить размер калыма до 50 тысяч рублей. В "свадебном законе", составленном мусульманской общиной Левашинского района Дагестана, указано, что калым и приданое невесты не должны превышать 300 тысяч рублей, говорится в материале "Кавказского узла" "Свадьба, похороны и кредит".

Отсутствие денег на калым является распространенной причиной похищения невест в регионах Северного Кавказа, отмечается в статье на "Кавказском узле" "Похищение невест – преступление или традиция?"

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