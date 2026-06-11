Похищение родных Мовлаева вписалось в тренд борьбы с критиками властей Чечни

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Похищение родных Мансура Мовлаева, которому угрожает экстрадиция в Россию - попытка заставить его замолчать. Страх за жизни и здоровье близких зачастую становится главным ограничителем политической активности, но подобное давление не всегда приводит к желаемому для властей Чечни результату.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая суд утвердил решение об аресте Мансура Мовлаева в Казахстане. На этом правовые возможности обжалования ареста уроженца Чечни были исчерпаны. 21 мая Мовлаев призвал членов Европейского парламента записать обращения к властям Казахстана с призывом отменить его экстрадицию в Россию. Экстрадиция Мовлаева будет нарушением международных норм, указала адвокат. 3 июня Мовлаев сообщил, что его брата Зелимхана похитили в Чечне и подвергли насилию, а 6 июня - о том, что в Чечне были насильно увезены в неизвестном направлении его родители.

Чеченский активист в эмиграции Ислам Белокиев* заявил, что подобные методы — похищения родственников оппозиционера - преследуют сразу несколько целей.

«Прежде всего это попытка оказать психологическое давление на самого Мансура Мовлаева. Даже если он находится под стражей в Казахстане и вопрос его возможной выдачи зависит от казахстанских властей, для российских властей проблемой остается сам факт его существования в информационном пространстве. Мовлаев опасен не потому, что обладает какими-то ресурсами или властью, а потому, что представляет альтернативную точку зрения и публично озвучивает информацию, которая противоречит официальной позиции российских властей. Пока существует такая площадка и такой голос, существует и альтернативное мнение, которое власти не могут полностью контролировать», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, именно поэтому давление оказывается не только на самого Мовлаева, но и на его близких.

«Похищение его родителей и брата, а также избиение брата можно рассматривать как попытку заставить его замолчать любыми доступными способами. Речь идет не только о том, чтобы добиться каких-либо процессуальных решений или экстрадиции, но и о стремлении вытеснить его из информационного поля. Для авторитарных систем зачастую недостаточно просто изолировать человека физически. Важно, чтобы он перестал влиять на общественную дискуссию. История показывает, что даже находясь под стражей, политические оппоненты власти могут сохранять влияние через публикации, заявления и работу своих сторонников. В этом смысле показательным является пример Алексея Навального**, который продолжал оставаться заметной политической фигурой и находясь в заключении», - пояснил Белокиев*.

Страх за родственников является одним из главных факторов, который сдерживает многих представителей чеченской оппозиции за рубежом

Поэтому главная цель подобных действий, по его мнению, может заключаться не только в том, чтобы заставить человека замолчать, но и в том, чтобы он полностью исчез из общественного и информационного пространства.

«Что касается вопроса о том, была ли успешной практика давления на родственников критиков Рамзана Кадырова, то здесь нельзя дать однозначный ответ. Всё зависит от конкретного человека и его готовности продолжать свою деятельность, несмотря на риски для себя и своих близких. Следует понимать, что страх за родственников является одним из главных факторов, который сдерживает многих представителей чеченской оппозиции за рубежом. Среди чеченцев, живущих в Европе и других странах, немало людей, которые могли бы открыто выступать против произвола российских и чеченских властей. Однако в личных разговорах многие из них признают, что опасаются последствий для своих родственников, остающихся на родине. Именно этот страх зачастую становится главным ограничителем политической активности. Поэтому давление на семьи является одним из наиболее часто используемых инструментов борьбы с инакомыслием», - отметил Белокиев*.

Он считает, что в ряде случаев такая тактика действительно оказывается эффективной и заставляет людей замолчать или значительно снизить свою публичную активность.

«Но далеко не всегда. Мы видим немало примеров, когда люди продолжали свою деятельность несмотря на давление на родственников. Так произошло с братьями Янгулбаевыми. Несмотря на преследование их семьи и заключение матери по делу, которое они считают сфабрикованным, они не отказались от своей общественной деятельности", - подчеркнул он.

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Он привел еще ряд примеров. "Не прекратил свою деятельность и Тумсо Абдурахманов*, несмотря на давление на его родственников. На протяжении многих лет давление оказывалось и на родственников Ахмеда Закаева, однако это также не привело к прекращению его политической деятельности. Поэтому говорить об универсальной эффективности такой тактики нельзя. Есть люди, которые под воздействием угроз своим близким уходят из публичного пространства. Есть и те, кто продолжает свою деятельность, несмотря на высокую личную цену. И дело здесь не в том, что одни любят своих родственников больше или меньше других. Речь идет о личном выборе и системе приоритетов. Для некоторых людей борьба за политические убеждения, права человека или интересы своего народа становится задачей, которую они считают важнее собственной безопасности и благополучия своей семьи. Именно поэтому подобная тактика давления, хотя и остается крайне болезненной, не всегда приводит к желаемому для властей результату», - резюмировал Белокиев*.

Правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне, сообщил, что подробностей нет о задержании и состоянии родителей Мовлаева.

«Но угроза жизни и здоровью родителей есть. Мы знаем, как к заложникам относятся похитители. Никто не будет заботиться об их здоровье», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению правозащитника, такими действиями пытаются заставить Мансура вернуться добровольно.

"Эта война с родственниками своих критиков, говорит о том, что власти Чечни боятся критиков. Такие подлые приемы не применяли на Кавказе а особенно в Чечне, даже против кровных врагов. Даже если руководствоваться адатами до исламских времён. А ислам напрямую запрещает такие действия", - пояснил он.

В то же он полагает такого рода давление на родственников чеченских оппозиционеров отнюдь не приносит видимых результатов.

"Не помню таких примеров. Скорее наоборот. Тут ещё уязвленное самолюбие и месть играет роль. А кадыровцы мстят тем, кого могут достать не взирая на нормы морали и чести", - считает правозащитник.

Напомним, что Мансур Мовлаев в 2022 году был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В мае 2025 года Мовлаев был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. Защита оспорила это решение. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными это решение и обращение Мовлаева в Комитет по правам человека ООН, который в феврале призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения этого обращения. 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест на два месяца - до июля.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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** Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, а в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

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