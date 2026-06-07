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03:57, 7 июня 2026

Мовлаев сообщил о похищении родителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Чечне были насильно увезены в неизвестном направлении родители Мансура Мовлаева.

Как информировал "Кавказский узел", 18 мая суд утвердил решение об аресте Мансура Мовлаева в Казахстане. На этом правовые возможности обжалования ареста уроженца Чечни были исчерпаны. 21 мая Мовлаев призвал членов Европейского парламента записать обращения к властям Казахстана с призывом отменить его экстрадицию в Россию. Экстрадиция Мовлаева будет нарушением международных норм, указала адвокат. 3 июня Мовлаев сообщил, что его брата Зелимхана похитили в Чечне и подвергли насилию.

Мансур Мовлаев сообщил 6 июня на своей странице в соцсети Instagram*, что его родители Хава и Мовсар Мовлаевы насильно увезены в неизвестном направлении в Чечне. "Семья не знает, где они находятся и куда их увезли", - говорится в публикации, которая набрала по данным на 01.30 мск 7 июня 3300 лайков.

Еще в одном публикации, которая написана на английском, сообщается, что ситуация вокруг Мансура Мовлаева становится критической. В ней напоминается, что брат Мовлаева подвергся насилию, его родители увезены силой, а сам он находится под стражей в Казахстане, где ему угрожает экстрадиция в Россию. "Эти события вызывают серьёзные опасения не только за безопасность Мансура, но и за безопасность всей его семьи", - говорится в публикации.

Напомним, что Мансур Мовлаев в 2022 году был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В мае 2025 года Мовлаев был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. Защита оспорила это решение. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными это решение и обращение Мовлаева в Комитет по правам человека ООН, который в феврале призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения этого обращения. 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест на два месяца - до июля.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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Автор: "Кавказский узел"

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