Решение Верховного суда Казахстана обнадежило защиту Мансура Мовлаева

Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными жалобу защиты уроженца Чечни в Комитет по правам человека ООН и решение Верховного суда Казахстана, приостановившего процесс экстрадиции.

Как писал "Кавказский узел", исполнение решения о выдаче уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским властям было приостановлено до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. На заседании суда присутствовал представитель ООН в Казахстане.

В конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским силовикам, защита оспорила это решение. 23 февраля Комитет ООН зарегистрировал жалобу Мовлаева и предложил Казахстану воздержаться от экстрадиции до рассмотрения жалобы комитетом.

Юрист Мансура Мовлаева Вадим Дроздов, который специализируется на защите от экстрадиций и депортации, объяснил, что означает просьба комитета предоставить информацию и замечания "по вопросу приемлемости и по существу сообщения". «Речь идет о стандартной стадии рассмотрения индивидуальной жалобы в Комитете ООН по правам человека. После регистрации индивидуального сообщения комитет уведомляет государство-ответчика и предлагает ему представить письменную позицию. Государство должно высказать свои аргументы как по вопросу приемлемости жалобы, так и по ее существу. Когда комитет говорит о «приемлемости», он оценивает, соблюдены ли формальные условия для рассмотрения жалобы. Ключевым вопросом является то, были ли исчерпаны внутренние средства правовой защиты. Под этим понимается, что заявитель должен использовать доступные в государстве юридические механизмы защиты своих прав, в частности процедуры судебного обжалования, до обращения в комитет», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, международные органы не заменяют национальные суды и рассматривают дела после того, как внутренние средства были использованы. «Стоит подчеркнуть, что данное правило применяется только к эффективным средствам правовой защиты: другие средства не требуют исчерпания. После того как комитет убедится, что формальные условия соблюдены, он переходит к рассмотрению дела «по существу», то есть анализирует уже саму ситуацию: есть ли реальный риск пыток, угрозы жизни, произвольного лишения свободы и несправедливого суда в случае экстрадиции. Срок до 24 августа 2026 года установлен для представления позиции Казахстана по вышеописанным вопросам. После этого заявитель сможет представить свои комментарии на доводы государства, и затем Комитет перейдет к рассмотрению дела и принятию окончательных соображений. При этом важно подчеркнуть, что примененные 23 февраля срочные меры действуют независимо от установленного срока до 24 августа для представления Казахстаном своих замечаний», - объяснил он.

Если существует риск причинения непоправимого вреда, например пыток или угрозы жизни, комитет вправе применить срочные меры.

«Если речь идет о процедуре рассмотрения запроса о применении срочных мер, то она осуществляется в рамках процедуры индивидуальных сообщений Комитета ООН по правам человека в соответствии с факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах, участником которого является Казахстан. Если существует риск причинения непоправимого вреда, например пыток или угрозы жизни, Комитет вправе применить срочные меры. Их цель – сохранить статус-кво до вынесения решения по существу, чтобы международное разбирательство не стало формальным вследствие необратимых последствий. Именно такая ситуация имела место в данном деле. После получения жалобы Секретариат комитета в приоритетном порядке оценивает, существует ли риск непоправимого вреда и требует ли ситуация немедленного вмешательства. В отличие от рассмотрения дела по существу, которое может занять несколько лет, решение о срочных мерах принимается оперативно, иногда в течение нескольких дней. В данном случае жалоба была направлена 18 февраля, а уже 23 февраля комитет применил срочные меры. Таким образом, на предварительной стадии комитет пришел к выводу о наличии достаточных оснований полагать, что экстрадиция может повлечь реальный и необратимый вред. При этом окончательная оценка нарушений будет дана позднее, при рассмотрении дела по существу», - указал он.

Юрист отмечает, что фактически Казахстан может принять решение об экстрадиции, однако в таком случае это будет нарушением его обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также повлечет серьезные репутационные последствия.

«Казахстан является участником пакта и факультативного протокола к нему, что предполагает обязанность добросовестно сотрудничать с Комитетом ООН по правам человека и исполнять его запросы, включая срочные меры. С юридической точки зрения срочные меры не являются рекомендацией. Это процессуальный механизм защиты, направленный на предотвращение непоправимого вреда до завершения международного рассмотрения и его исполнение является обязательным. Их игнорирование рассматривается договорными органами ООН как нарушение международных обязательств государства и как подрыв самой процедуры индивидуальных жалоб. Следует отметить, что в прошлом уже фиксировались случаи, когда Казахстан осуществлял выдачу лиц вопреки примененным срочным мерам международных органов. В ряде решений комитета против пыток такие действия были признаны нарушением международных обязательств и подрывом эффективности механизма защиты прав человека. Именно поэтому вопрос исполнения срочных мер в данном деле имеет принципиальное значение», - подчеркнул он.

Отметим, что Дроздов оказывает помощь Мансуру с февраля 2026 года. «Мансур вышел на меня в начале февраля 2026 года через публикации СМИ по аналогичным делам и обратился за помощью. Я разработал для него стратегию, опираясь на свой профессиональный опыт защиты людей из постсоветского пространства, которым угрожает экстрадиция. В моей практике значительное место занимают дела, связанные с международным розыском и использованием механизмов Интерпола, включая обжалование политически мотивированных уведомлений и процедуру удаления данных доверителей из информационных систем Интерпола», - рассказал он.

Вмешательство структур ООН не гарантирует Мовлаеву защиту от экстрадиции из Казахстана в Россию, но все же способно снизить риск его выдачи чеченским силовикам, указали правозащитники. В случае экстрадиции Мансур Мовлаев будет доставлен именно в Чечню, в этом заинтересованы власти республики. Выдача в Россию грозит Мовлаеву пытками и внесудебной казнью, заявили ранее чеченские активисты.

Крайне важно, чтобы такими делами занимались квалифицированные специалисты, уверена Фатима Сулейманова, спикер чеченского оппозиционного движения «Единая сила». «Россия представляет чеченцев, пострадавших от неё, как угрозу, фабрикует против них ложные уголовные дела и направляет запросы в Интерпол для политического преследования, выдавая своих оппонентов за преступников. Речь идёт не о единичных случаях, а о системной практике», - отметила она.

Сулейманова напоминает, что ранее Казахстан уже экстрадировал граждан России. «К сожалению, в прошлом Казахстан осуществлял экстрадиции, несмотря на решения международных органов. При этом Казахстан заявляет в Европе о проводимых демократических реформах. Я лично была свидетелем этого во время осенней сессии 2025 года Парламентской ассамблеи Совета Европы, где представители Казахстана проводили мероприятие на тему «Путь Казахстана к процветанию: демократические реформы и единство через парламентскую дипломатию». Решение Верховного суда Казахстана приостановить экстрадицию Мансура до окончательного рассмотрения вопроса о предоставлении убежища является важным шагом, так как оно защищает его от угрозы немедленной выдачи. Однако это решение пока не снимает угрозу полностью», - указала Фатима Сулейманова.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает взаимосвязанными решения Комитета по правам человека ООН и Верховного суда Казахстана. «Решение ООН стало сигналом для властей. Они поняли, что для международного сообщества является грубым нарушением прав человека, когда гражданина выдают стране, где его ждут пытки.Возможно, призыв ООН и решение Верховного суда означают, что лед в деле Мансура тронулся», - сказала она «Кавказскому узлу».

Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов, прилетевший в декабре 2025 года в Астану, находится в транзитной зоне аэропорта, Казахстан отказался рассматривать его прошение об убежище. По словам брата, Зелимхан дезертировал с военной службы, поэтому возвращение в Россию грозит ему заключением и пытками.

По ее мнению, это может стать прецедентом для остальных чеченцев, которые просили убежища в Казахстане. «Это может помочь также другому уроженцу Чечни, Зелимхану Муртазову, который сейчас не может выйти из аэропорта Астаны. ООН для понять, что нельзя так обращаться с людьми, которые сталкиваются с преследованиями в своей стране и просят иностранное государство дать им защиту», - указала Ганнушкина.

Турпал Муртазов, брат Зелимхана, считает решение Верховного суда Казахстана обнадеживающим. «Это отличная новость для Мансура и тех, кто боролся за его права. Это также дает надежду, что подобные решения будут приняты в отношении моего брата, который все еще находится в транзитной зоне аэропорта», - сказал он.

В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину. В мае 2025 года Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест.

Также Мансур Мовлаев заявлял о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он.

