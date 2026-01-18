Обращение в ООН увеличило шансы Мовлаева избежать выдачи чеченским силовикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вмешательство структур ООН по обращению Мансура Мовлаева не гарантирует ему защиту от экстрадиции из Казахстана в Россию, но все же способно снизить риск его выдачи чеченским силовикам.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца, ищущего убежище. Это решение было обжаловано, также защита Мовлаева направила в профильные структуры ООН его обращения с просьбой приостановить экстрадицию в Россию.

В мае 2025 года Мансур Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 21 мая он получил статус искателя убежища, что дало ему временную защиту от отправки в Россию. Тайная экстрадиция Мовлаева исключена, заверили адвокаты. В случае экстрадиции Мансура Мовлаева он будет доставлен именно в Чечню, и в этом заинтересованы власти республики, указали правозащитники. Выдача в Россию грозит Мовлаеву пытками в Чечне и внесудебной казнью, заявили ранее чеченские активисты.

Чиновники в Казахстане сочли необоснованными опасения Мовлаева

Защита Мансура Мовлаева не согласилась с решением об отказе в предоставлении ему убежища, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" защитник уроженца Чечни Мурат Адам.

"Мы обжаловали его в суде. Ждём судебного разбирательства, но все остальные вопросы ввиду адвокатской тайны раскрыть не могу. По условиям содержания [Мансура] все нормально, жалоб нет", - сообщил он.

15 января суд в Казахстане лишил адвокатского статуса Мурата Адама. Адам назвал это решение политически мотивированным и намерен оспорить его.

Другой адвокат Мовлаева Елена Жигаленок в свою очередь пояснила, что сразу после получения решения об отказе в присвоении статуса беженца защитники подали административный иск в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы.

Отказ госоргана мотивирован тем, что у заявителя отсутствуют обоснованные опасения преследования

«Отказ госоргана мотивирован тем, что у заявителя отсутствуют обоснованные опасения преследования. Но мы составили иск, и он принят к производству. В случае отказа в иске будет процесс апелляционного обжалования. Срок на подачу апелляции - два месяца. После рассмотрения апелляции решение вступит в законную силу. Будем подавать кассацию. Но после вступления в силу Генеральная прокуратура может вынести постановление об этапировании, оно обжалуется в Верховном суде Республики Казахстан», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник Орлов раскритиковал решение властей Казахстана

Нет сомнений в том, что преследование Мансура Мовлаева в России политически мотивированное, заявил правозащитник Олег Орлов (включен в реестр иностранных агентов).

"В этом плане нет никаких сомнений, хотя бы потому, что его обвиняют в финансировании экстремизма. А […] нормы этого законодательства не соответствуют нормам права в целом. Они резиновые, неопределенные, точно не сформулированные, имеют явные элементы политического репрессивного законодательства", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов.

Правозащитник обратил внимание, что преследование Мовлаева связано с делом о финансировании оппозиционного властям Чечни телеграм-канала.

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "Его беспокоило, что постоянно пропадают люди, которые не согласны с действиями Рамзана Кадырова. Люди в форме забирают мужчин, всех недовольных за одно неправильное слово. За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

Онлайн оппозиция в Чечне: как устроен 1Adat* В отсутствие каких-либо возможностей для уличного протеста в Чечне оппозиция давно ушла в социальные сети и мессенджеры. Одним из самых популярных в последние годы стал Telegram-канал 1Adat*. Какова история канала, почему именно Telegram и какие меры безопасности необходимо соблюдать его участникам, рассказывается в справке «Кавказского узла».

"Это оппозиционный канал, к нему можно по-разному относиться, но никаких оснований для возбуждения уголовного дела по экстремизму в отношении этого канала нет. Соответственно, независимо от того, реально он финансировал этот канал, или это была фальсификация - как говорят, сами силовики с его телефона это финансирование сделали - независимо от этого обвинение, конечно, политически мотивированное", - пояснил Орлов.

К нему будут применены пытки, и не будет никакого справедливого суда

Если Мовлаева экстрадируют в Россию, то его ждет этапирование в Чечню, убежден правозащитник. "Никаких оснований сомневаться нет в том, что к нему будут применены пытки, и не будет никакого справедливого суда. Поэтому нельзя допустить, чтобы Мовлаева экстрадировали в Россию и он попал в Чечню. На данный момент представляется, что решения компетентных органов Казахстана, которые должны это решать, политически тоже мотивированы", - подчеркнул Орлов.

Другой правозащитник, знакомый с ситуацией с Мовлаевым, также считает, что есть угроза жизни Мансура Мовлаева в случае его выдачи в Россию. "Не обязательно вести такую [оппозиционную] деятельность, чтобы подвергнуться опасности репрессий. Достаточно того, что он только выехал из страны и просил убежища. Но в его случае, он вроде был активен в соцсетях и вел какую-то деятельность", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник, попросивший не публиковать его имя.

Эффективность обращений в структуры ООН поставлена под сомнение

Олег Орлов отметил также грамотную работу адвокатов Мансура Мовлаева. "Они действовали грамотно, на протяжении довольно длительного времени сопротивлялись тому, чтобы его экстрадировали, используя внутреннее законодательство Казахстана. Его надо продолжать, несмотря на отказ предоставления убежища. Надо продолжать использовать все внутренние механизмы", - сказал он.

Это совершенно правильно и единственная возможность добиться того, чтобы его не экстрадировали

Правозащитник считает правильным, что адвокаты направили жалобы в структуры ООН. "Наверное, это совершенно правильно и единственная возможность добиться того, чтобы его не экстрадировали. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что ООН предоставляет нам значительно менее эффективные механизмы, чем были механизмы Совета Европы. Но, к сожалению, Казахстан не является членом Совета Европы. Поэтому механизмы Совета Европы использовать невозможно", - посетовал Орлов.

Он затруднился назвать случаи, когда людям в Казахстане помогла поддержка структур ООН. "Насчет Казахстана я не знаю. В целом да, на постсоветском пространстве были случаи, но это очень разные страны. Но в целом, этот механизм должен действовать",- сказал Орлов.

Их решения носят рекомендательный характер

Адвокат Тимофей Широков высказал сомнение в эффективности структур ООН. "Их решения носят рекомендательный характер. По сути, они необязательны для исполнения государством, в отличие от решений ЕСПЧ. Хотя они могут быть основанием для какого-нибудь пересмотра, допустим, в порядке надзора, но они не останавливают исполнение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, если суд вынесет решение об экстрадиции, то другие варианты трудно будет найти. "Если бы речь шла о депортации, о выдворении, то да, можно было бы выехать в третью страну. А экстрадиция - это именно запрос от какой-то конкретной страны. Единственное, что его может спасти от экстрадиции (кроме пересмотра решения) - возбужденное уголовное дело в самом Казахстане. А так правовые пути, по сути, закрыты", - констатировал Широков.

Чеченская диаспора в Казахстане ничем не помогает и не поможет Мовлаеву, заявили ранее его адвокаты. "Диаспора опасается преследования со стороны властей Чечни. Люди боятся за свою жизнь и здоровье и за своих родственников, живущих в Чечне", - сказал, в частности, Мурат Адам. "Диаспора, на мой взгляд, ничем не поможет Мансуру, поскольку у всех есть родственники в Чеченской Республике, и они вряд ли захотят рисковать их благополучием и жизнями", - согласилась Рена Керимова.

Напомним, в 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 4 октября 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о выдворении его из страны осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

