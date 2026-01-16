Одного из казахстанских адвокатов Мовлаева лишили лицензии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Казахстане лишил адвокатского статуса Мурата Адама, одного из защитников уроженца Чечни Мансура Мовлаева. Адам назвал решение политически мотивированным и намерен оспорить его.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца, ищущего убежище. Власти Казахстана не должны высылать в Россию уроженца Чечни Мансура Мовлаева, которого на родине ожидает преследование, а также возможна угроза жизни, заявили пользователи соцсети. Защита, Мовлаева, в том числе адвокат Мурат Адам, сообщили о подаче обращения в ООН.

В мае Мансур Мовлаев был задержан в Казахстане по розыскному заданию от ОМВД Шалинского района Чечни. Суд отправил задержанного под экстрадиционный арест на 40 суток до получения официального запроса России на экстрадицию. 21 мая Мовлаев получил статус искателя убежища. В обращении к чеченцам и жителям Казахстана он попросил о помощи, чтобы не допустить его выдачи в Россию. Генпрокуратура России заверила казахстанских коллег в отсутствии политических мотивов преследования Мансура Мовлаева, пыток и жестокого обращения в случае экстрадиции.

Адвоката Мурата Адама лишили лицензии, передает KazTag.

Судья Бостандыкского районного суда Даурен Тилеубаев в четверг вынес решение о лишении Адама адвокатской лицензии по иску министерства юстиции, направленного по представлению министерства внутренних дел, обвинившей Адама в публикациях в соцсетях, дискредитирующих работу органов досудебного расследования во время защиты бывшего главреда Orda.kz Гульнар Бажкеновой.

В частности, МВД обвинило Адама в распространении недостоверной информации о ходе дела, включая события обыска 1 декабря 2025 года, когда адвокат якобы не предоставил документы.

В то же время, сторона Адама опровергла эти утверждения, продемонстрировав доказательства своей правоты.

«Я понимаю, что здесь задействован административный ресурс. Единственное, что сейчас могу сказать. Мы сделали все, чтобы опровергнуть каждое слово поданного иска ко мне. И нашей стороне, я считаю, полностью удалось. Мы опровергли все доказательства, которые были положены в основу иска, предъявленного министерством юстиции Республики Казахстан. Я до сегодня, конечно, сам в недоумении, почему состоялось такое решение суда. Мы еще не получили полный мотивированный текст решения суда, ознакомимся, конечно, и непременно реализуем свое право на подачу апелляционной жалобы», - сказал Адам после суда.

Напомним, во время учебы в университете Мансур Мовлаев помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных людях. В 2020 году Мовлаев был осужден в России на два года лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Он сообщил адвокатам, что следователи дали ему на "выбор" две статьи: хранение оружия или наркотиков, а сесть в тюрьму он должен был в любом случае. В 2022 году Мовлаев освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и в январе 2023 года смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в его отношении было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 4 октября 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне.