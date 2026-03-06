Комментаторы сочли показухой рейды против роста цен в Чечне

Несмотря на регулярные отчеты чиновников о рейдах на рынках и в магазинах цены на продукты в месяц Рамадан продолжают расти, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", цены перед месяцем Рамадан снова растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля. Они отметили, что цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках, констатировали пользователи. Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли. Оптовые поставщики взвинчивают цены на продукты в месяц Рамадан, магазины и предприниматели вынуждены добавлять цены, рассказали комментаторы в ответ на сообщения о рейдах представителей властей на чеченских рынках. Отчеты чиновников о рейдах по магазинам и рынкам в Чечне из-за роста цен в Рамадан не способствуют снижению цен.

В 2025 году власти установили на рынке "Беркат" в Грозном щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан, рекомендовав грозненцам обращаться на "горячую линию" в случае превышения этих цен. Тем не менее, перед Ураза-байрамом в Чечне выросли цены на продукты. 17 марта 2025 года Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Информагентство "ГРозный информ" опубликовало очередные отчеты о рейдах на рынках и в магазинах в Грозном.

В рейдах участвуют сотрудники Совета Безопасности ЧР, УМВД России по Грозному и представители мэрии. Они следят за стоимостью социально значимых товаров и пресекают случаи необоснованного завышения цен.«Также с продавцами проводятся беседы о недопустимости подобных нарушений в это священное для всех мусульман время и о возможных последствиях. Рейды будут проходить на протяжении всего месяца Рамадан», — приводятся слова сотрудников мэрии в сообщении от 5 марта.

На сообщение обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником horacio. "Непонятно, какой смысл в этих рейдах, если цены на рынках и в магазинах в Грозном и других местах выросли и продолжают расти? Вчера на рынке «Беркат» черемша стоила 280 и 550 рублей за килограмм (неочищенная и очищенная), тогда как буквально днем ранее ее стоимость составляла соответственно 250 и 500 рублей. А мэрия про какие-то рейды по контролю за ценами по поручению главы республики людям рассказывает", - указал он.

Сообщения о рейдах на рынках перепостил Instagram*-паблик Eldit.net, оно собрало 34 комментария.

"Бесполезно! Совесть - лучший контролёр! Именно в этот Священный месяц у большего количества продавцов Совесть - спит, аппетит - просыпается. Дай Бог вам насытиться! "- указал mm30.12mm.

Но нет изменений", - считает homenig_777.

"Бесполезно" - поддержал ilyas_gihaev.

"Нечего не меняется, тут нужны жёсткие меры", - отметила _aisha_7604_.

Напомним, глава Чечни ранее угрожал жителям, которые будут закупаться в других республиках. Так, угрозы Кадырова забирать продукты у продавцов в 2025 году звучали на фоне уже существующей практики: ранее их забирали у покупателей товаров, купленных перед Ураза-байрамом за пределами республики. Двое жителей Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Уразой в 2024 году в рамках борьбы с нарушителями "постановления о поддержке местного предпринимательства", говорится в опубликованном 13 марта 2025 года материале "Кавказского узла". Полицейские заявили, что "у них приказ конфисковывать в пользу детских учреждений", однако одному из числа опрошенных - пожилому водителю - удалось уговорить силовиков. В другом случае силовики "вытащили из машины два ящика с курами и одну упаковку, 30 штук, яиц". О похожих досмотрах на Герзельском посту жители Чечни рассказывали и в 2023 году. "Придрались к курам, что, мол, мы не патриоты республики, в Чечне везде кур продают, а вы в Дагестане их покупаете. Короче, конфисковали они кур", - цитировала рассказ своей соседки жительница Чечни.