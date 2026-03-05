Зарему Мусаеву снова признали виновной в нападении на сотрудника колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шалинский городской суд Чечни по итогам повторного рассмотрения уголовного дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения назначил Зареме Мусаевой 3 года и 10 месяцев колонии-поселения.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения 1 . 16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой и по просьбе прокурора направил дело на новое рассмотрение.

Решение Верховного суда Чечни лишило защиту Заремы Мусаевой возможности добиваться ее перевода в другую колонию и условно-досрочного освобождения.

Чеченский суд после пересмотра дела снова признал виновной Зарему Мусаеву по делу о нападении на сотрудника ФСИН и приговорил ее к 3 годам и 10 месяцам колонии-поселения, об этом сегодня рассказал ее адвокат Александр Савин. Адвокат добавил, что решение об обжаловании приговора Мусаева еще не приняла.

“Шалинский городской суд Чеченской республики за два неполных дня судебного следствия приговорил Мусаеву по делу о нападении на сотрудника колонии к трем годам и 10 месяцам колонии-поселения”, - цитирует сегодня Савина РИА “Новости”.

Защита полагает, что суд грубо нарушил право на защиту Мусаевой и занял сторону государственного обвинения. По словам Савина, его подзащитной было отказано в подготовке к даче показаний и к прениям, информирует РБК.

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".