Пользователи Facebook* сочли странными обстоятельства смерти Джабраилова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пользователи соцсети сочли загадочными обстоятельства смерти бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова, скептически восприняв версию о самоубийстве. В суициде предпринимателя усомнились и читатели "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Умар Джабраилов был госпитализирован с огнестрельным ранением головы и умер в больнице. Он поступил в клинику как неизвестный, но его опознали приехавшие охранники. По версии источников, бизнесмен совершил суицид, рядом с ним был найден пистолет. Однако дочь покойного Альвина Джабраилова предположила, что ее отца убили из-за дружбы с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном. 3 марта Джабраилов был похоронен в родовом селе Новые Атаги в Шалинском районе Чечни.

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни в 2004-2009 годах. В 2000 году он участвовал в выборах президента России и занял последнее, 11-е место, получив 0,08% голосов избирателей. В последнее время, по данным адвокатов, Джабраилов переживал неудачи в бизнесе и "был в депрессии". Как сообщило РИА "Новости", налоговая служба заблокировала все счета Джабраилова в пяти банках из-за долга в 40 тысяч рублей.

Обстоятельства смерти Джабраилова вызвали дискуссию в соцсети

Версия о самоубийстве вызвала сомнения у ряда пользователей Facebook*, оставивших комментарии под публикациями "Кавказского узла" о смерти Умара Джабраилова. Многие комментаторы озвучили собственные объяснения произошедшего - от долгов и проблем с наркотиками до версий об убийстве. Пользователи обратили внимание и на несоответствия в сообщениях о долгах Джабраилова и обстоятельствах смерти. В целом обсуждение носит эмоциональный характер и часто сопровождается спорами между комментаторами.

Авторы многих комментариев сомневаются, что крупный предприниматель мог покончить с собой из-за сравнительно небольшой суммы долга. По их мнению, эта версия выглядит неправдоподобно.

У него не было 500 долларов на погашение налоговой задолженности?

«Долг 40 000 рублей? Это 400$. Все его счета заблокированы из за долга 400$?» - написал, в частности, Dmitri Dodor. «40 тысяч? Вы там точно ничего не перепутали?» - задался вопросом Юрий Корольков. «В смысле у него не было 500 долларов на погашение налоговой задолженности?» - удивился Igors Augstmanis.

Однако часть пользователей считает, что причиной трагедии могли стать долги и финансовый крах. Они указали, что богатство бизнесмена могло остаться в прошлом, а накопленные обязательства - привести к тяжелому психологическому состоянию. По мнению комментаторов, резкое падение уровня жизни могло стать серьезным ударом.

«Да, пришли за долгом, а денег нет» - написал Alex Kirst. «Были да сплыли эти миллиарды!» - указал Sergi Radoneli.

Некоторые пользователи Facebook* связывают случившееся с образом жизни бизнесмена. Они предположили, что употребление наркотиков и образ жизни могли привести к личностному кризису, а проблемы со здоровьем могли усугубить ситуацию.

«Наркота. Себя, не сумевшего сойти с наркоты, он раздражал больше всех», - написала Рина Сокол. «Всё забрала белая дорожка», - заявил Sergi Radoneli.

Умар Джабраилов ранее лечился от наркозависимости, но в последнее время не употреблял наркотические вещества, сообщило 3 марта ТАСС со ссылкой на бывшего адвоката предпринимателя Александра Карабанова.

Он мог знать многое о многих

Другие участники обсуждения уверены, что речь может идти не о самоубийстве, а о насильственной смерти. Они обратили внимание на странные обстоятельства произошедшего. «Убрали его», - написала, в частности, Альфия Хасаншина. «Он мог знать многое о многих», - заявил Zakif Sharifov.

Отдельной темой обсуждения стала версия о самоубийстве. Как считают пользователи Facebook*, подобный поступок требует особого психологического состояния. Они обратили внимание на сообщения о предыдущих попытках суицида Джабраилова.

«Он уже в 2020 пытался с собой покончить», - написал Алексей Годин. «У него это была не первая попытка», - заметил и Eduard Roman.

1 апреля 2020 года Умар Джабраилов был доставлен в московский институт Склифосовского из гостиницы "Измайловская" с порезами на руках. Врачам он объяснил порезы шоковым состоянием, к приезду скорой он замотал раны полотенцем. Джабраилов был помещен в отделение психосоматических расстройств, сообщила 2 апреля 2020 года Lenta.ru.

Читатели "Кавказского узла" подвергли сомнению версию о самоубийстве

Сомнениями в версии о суициде поделились и читатели "Кавказского узла". "В Чечне тоже есть сомневающиеся в том, что Джабраилов совершил суицид. Некоторые указывают на то, что это случилось в священный для мусульман месяц Рамадан. Другие говорят о том, что такой человек как он, не мог свести счеты с жизнью не оставив хотя предсмертной записки с объяснением своего поступка. Как бы то ни было, один из самых известных в свое время чеченских бизнесменов мертв", - написал, в частности, в своем комментарии judy_schimmel.

"Самоубился или убили, никто не докажет и доказывать не будет", - предположил читатель с ником shaunte.legros.

"Мои знакомые в Чечне также считают, что его смерть могла быть связана с этими самыми нашумевшими файлами Эпштейна. Причем версия самоубийства вызывает большие сомнения", - поделился myrtle.kuhlman.

Тут слишком много загадок

"Тут слишком много загадок. У человека вроде какие-то серьезные проблемы с бизнесом были, но при этом он мог себе позволить жить в апартаментах, стоимостью 250 тысяч рублей в месяц. Плюс содержание охраны и много чего еще. Как-то не совсем вяжется с образом полного банкрота. И пистолет у него почему-то при себе имелся, несмотря на все его прежние выкрутасы. Поневоле в насильственную смерть поверишь", - написал felton.kub.

В 2017 году Джабраилов был задержан после стрельбы в московском отеле и обвинен в хулиганстве с применением оружия. Джабраилов признал, что стрелял из пистолета, объяснив инцидент полученными на войне контузиями. Тверской суд Москвы назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. В июле 2018 года Джабраилова исключили из "Единой России".

Джабраилов первым из представителей властей предложил сделать Рамзана Кадырова главой Чечни

В 2006 году именно сенатор Умар Джабраилов призвал президента Чечни Алу Алханова сложить полномочия в пользу Рамзана Кадырова, который возглавлял тогда правительство республики. Али Алханову и до этого предлагали уйти в отставку, однако впервые такое предложение прозвучало от сенатора, представляющего в федеральном парламента самого президента Чечни, сообщил 8 ноября 2006 года "Коммерсант".

Заявление прозвучало на прошедшем в Москве круглом столе, посвященном проблемам Чечни и роли Рамзана Кадырова "в обеспечении мира и политической стабильности в Чеченской республике". "Я не понимаю, почему Алу Алханов не найдет в себе мужества сложить с себя полномочия и передать власть", - сказал Умар Джабраилов. Он объяснил свое заявление тем, что всего лишь огласил мнение "чеченского народа, который признал своим лидером Рамзана Кадырова".

Как его друг, прямо заявляю, что нам не стоит лицемерить

"Рамзан, как человек моральный, не может сам об этом заявлять. Но все видят, кого народ на самом деле считает своим лидером. Это Рамзан, и об этом на съезде было откровенно сказано. Как его друг, прямо заявляю, что нам не стоит лицемерить, а следует, идя навстречу пожеланиям чеченского и российского народов, выйти с инициативой о смене президента Чечни", - пояснил изданию Джабраилов.

Джабраилов спонсировал футбольный клуб и коллекционировал картины

В январе 2004 года Джабраилов был назначен представителем Чечни в Совете федерации, где входил в комитет по международным делам. По данным СМИ, что в эти годы Умар Джабраилов спонсировал футбольный клуб «Терек» через фонд Ахмата Кадырова и выступал попечителем общественного движения «Российское исламское наследие», сообщили 2 марта "Ведомости".

В октябре 2009 года Джабраилов покинул пост в Совете федерации, написав заявление о снятии с него полномочий, которые официально истекали только в 2011 году, пишет издание.

Больше, чем бизнесом и политической деятельностью, Умар Джабраилов был известен светской жизнью. Его имя регулярно упоминалось в светской хронике, а видеть его можно было на самых разных мероприятиях - от ужина с принцессой Кентской до показа нижнего белья, пишет Forbes.

Так, в 2005 году во время Каннского кинофестиваля сенатор появился на приеме ювелирного дома de Grisogono в отеле Du Cap в сопровождении супермодели Наоми Кэмпбелл, отмечается в публикации.

Еще в 2000 году Джабраилов начал покупать произведения современных российских художников. В 2014 году он передал в дар Московскому музею современного искусства 168 картин, в том числе полотна Павла Пепперштейна, Тимура Новикова, Константина Латышева, Константина Звездочетова, Константина Худякова. Сам Джабраилов в интервью говорил, что передал музею более 200 работ, и объяснил это тем, что «коллекционирование уже перешло в собирательство». «Я уже покупал оптом», - привело его слова издание.