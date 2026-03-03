Участники протестов на Руставели поздравили матерей политзаключенных
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Активисты на проспекте Руставели в 461-й день непрерывных протестов поздравили мам политзаключенных с днем матери, который сегодня отмечается в Грузии.
Как писал "Кавказский узел", 2 марта, в 460-й день ежедневных протестов, демонстранты в Тбилиси провели акцию против фабрикации дел о наркотиках. В тот же день девять грузинских партий объявили о создании альянса оппозиции.
Участники ежедневной акции протеста, собравшиеся сегодня с национальными флагами и флагами Евросоюза у здания парламента Грузии, посвятили ряд плакатов матерям политических заключенных. Сегодня, 3 марта, в Грузии отмечается день матери.
Активисты держали плакаты: "Свободу узникам режима", "Верните матерям детей, верните детям матерей", "Поздравляем борющихся матерей", "Победа скоро", "Верните матерям детей" и "Свободу Звиаду Цецхладзе", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.
Сегодня 461-й день непрерывных протестов в Тбилиси, напоминает Publika.
Лидер студенческого движения Dafioni Звиад Цецхладзе находится в заключении с декабря 2024 года, в сентябре он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в проевропейских акциях протеста.
В заключении Цецхладзе начал издавать газету "Камера 101", посвященную общественно-политическим новостям Грузии. 25 октября 2025 года он объявлял голодовку в знак протеста против административного ареста его отца по административной статье об "искусственном перекрытии дороги". Мать Звиада Наргиз Давитадзе в январе выступала с призывом помиловать женщин-политзаключенных.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
