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21:58, 22 июля 2025

Сторонники евроинтеграции Грузии продолжают протесты 237 дней подряд

Активисты у парламента с тюремной газетой Звиада Цецхладзе. Фото: NEWS.On.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционеры перекрыли движение по проспекту Руставели в Тбилиси в 237-й день подряд. На акции протеста у парламента был презентован новый номер тюремной газеты "Камера 101", которую издает политзаключенный Звиад Цецхладзе. 

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 

Проспект Руставели вновь перекрыт на 237-й день непрерывных протестов - в течение всех этих дней граждане Грузии выступают против решения «Грузинской мечты» остановить евроинтеграцию страны, сообщает Publika. 

На акции у парламента прошла презентация второго номера газеты политзаключенного Звиада Цецхладзе “Камера 101”, отмечает NEWS.On.ge. 

Активист, задержанный в начале декабря, в заключении начал издавать газету, посвященную общественно-политическим новостям Грузии, ее первый номер вышел 10 января 2025 года. Звиад Цецхладзе - студент юридического факультета Тбилисского государственного университета, до ареста он возглавлял студенческие акции против преподавателя университета, премьер-министра от «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, отмечает “Батумелеби”.

6 декабря 2024 года Тбилисский горсуд отправил под арест основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе и еще семерых задержанных по делу о насилии на протестных акциях. 

Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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