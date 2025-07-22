Сторонники евроинтеграции Грузии продолжают протесты 237 дней подряд

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Оппозиционеры перекрыли движение по проспекту Руставели в Тбилиси в 237-й день подряд. На акции протеста у парламента был презентован новый номер тюремной газеты "Камера 101", которую издает политзаключенный Звиад Цецхладзе.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Проспект Руставели вновь перекрыт на 237-й день непрерывных протестов - в течение всех этих дней граждане Грузии выступают против решения «Грузинской мечты» остановить евроинтеграцию страны, сообщает Publika.

На акции у парламента прошла презентация второго номера газеты политзаключенного Звиада Цецхладзе “Камера 101”, отмечает NEWS.On.ge.

Активист, задержанный в начале декабря, в заключении начал издавать газету, посвященную общественно-политическим новостям Грузии, ее первый номер вышел 10 января 2025 года. Звиад Цецхладзе - студент юридического факультета Тбилисского государственного университета, до ареста он возглавлял студенческие акции против преподавателя университета, премьер-министра от «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, отмечает “Батумелеби”.

6 декабря 2024 года Тбилисский горсуд отправил под арест основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе и еще семерых задержанных по делу о насилии на протестных акциях.

Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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