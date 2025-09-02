Восемь участников протестов в Грузии приговорены к реальным срокам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси признал восьмерых участников протестов виновными в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок и приговорил к срокам от двух до двух с половиной лет заключения. Саломе Зурабишвили назвала приговор политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года Тбилисский горсуд отправил под арест основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе и еще семерых задержанных по делу о насилии на протестных акциях. 12 марта этот же суд начал рассмотрение по существу дела восьми обвиняемых: Звиада Цецхладзе, Георгия Горгадзе, Ираклия Миминошвили, Инсафа (также упоминался в публикациях СМИ как Ильсам) Алиева, Торнике Гошадзе, Николоза Джавахишвили, Вепхии Касрадзе и Васила Кадзелашвили.

Тбилисский городской суд вынес приговоры восьми участникам проевропейских акций, дела которых были объединены в одно производство. Статья была переквалифицирована. Вместо «группового насилия», на чем настаивала прокуратура, суд всех признал виновными по более мягкой статье, 226 УК: «Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них».

Это один из самых резонансных процессов над участниками протестных акций осени прошлого года. Четверо из обвиняемых – студенты до 21 года, среди них лидер студенческого движения Dafioni Звиад Цецхладзе. Он, а также Васил Кадзелашвили и Вепхвия Касрадзе приговорены к 2,5 года лишения свободы. Инсаф Алиев, Торнике Гошадзе, Георгий Горгадзе, Николоз Джавахишвили и Ираклий Миминошвили приговорены к двум годам заключения. Ни один из подсудимых не признал вину, сообщает агентство "Новости Грузия".

Статья 226 УК Грузии предусматривает как наказание, не связанное с лишением свободы, так и срок до трех лет, пишет Publika.

Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, назвала приговор политически мотивированным. "Сегодня был вынесен еще один политически мотивированный приговор: 8 проевропейских протестующих были заключены в тюрьму в явной попытке заставить замолчать инакомыслие. Это репрессии со стороны государства, подрывающие свободу, справедливость и европейский путь Грузии", - процитировало "Интерпрессньюс" ее слова.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.