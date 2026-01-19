×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:02, 19 января 2026

Акция протеста в Тбилиси прошла на фоне ожидания акта о помиловании

Кадр акции у парламента Грузии 418-й день подряд. Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/859766-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции собрались у парламента Грузии 418-й день подряд. Участники протеста потребовали освободить узников совести. Родные политзаключенных с утра ожидают у тюрем публикации документа о помиловании, которым президент Грузии по случаю Крещения освободил 159 заключенных, но список помилованных до сих пор неизвестен.

Как писал "Кавказский узел", в 417-й день ежедневных протестов в Тбилиси протестующие, несмотря на погодные условия, собрались у парламента Грузии 417-й день подряд. Трем активистам, участвовавшим в акции в предыдущие дни, были предъявлены обвинения по уголовной статье за перекрытие тротуара.

Сторонники евроинтеграции 418-й день подряд собрались на проспекте Руставели у парламента Грузии. Акция проходит, несмотря на непогоду. Также у участников акции в руках флаги Грузии и Евросоюза. Демонстранты скандировали: "Свободу заключенным режима!", сообщило издание Interpressnews.

Требования демонстрантов остаются неизменными - проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время протестов.

С самого утра члены семей узников совести, несмотря на снег и холод, ждут возле тюрем публикации документа о помиловании. Это касается не только узников совести. Решения Михаила Кавелашвили ждут и те осужденные, которые подали заявления о помиловании, сообщает телекомпания Pirveli.

Сегодня вечером стало известно, что президент Михаил Кавелашвили помиловал 159 заключенных по случаю Крещения Господня. Однако в настоящее время неизвестно, кто именно был помилован. По словам матери осужденного Звиада Цецхладзе, Наргиз Давитадзе, она не ожидает его освобождения. Наргиз Давитадзе, находящаяся у Глданской тюрьмы, заявила, что освобождение женщин-заключенных очень важно.

"Я не думаю о помиловании Звиада, я думаю обо всех. Так же, как я ждала Звиада, я жду и этих мальчиков. Звиад, я знаю, что ты волнуешься за нас, но не волнуйся, все будет хорошо, главное, что он там был сильным. Я очень хочу услышать, что Мзия Амаглобели свободна, и остальные женщины, наши мальчики сильные и все выдержат. Если женщин освободят, это будет важно для нас", - сказала Наргиз Давитадзе.

Кадр отец Илья Толорая на митинге в Тбилиси. Фото: Tv Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/119492-shetskaleba-ki-ara-tsesit-bodishi-unda-moukhadon-sindisis-patimrebs-mama-ilia

По словам священнослужителя Ильи Толорая, "Грузинская мечта" должна признать, что напрасно держала в заключении участников проевропейских митингов . "Откройте тюремные двери и выпустите всех", - написал священнослужитель на своей странице в Facebook*.

"Это правительство не знает ни Крещения, ни Рождества - оно вообще не имеет никакого отношения к христианству. С самого утра, в такой снег и мороз, матери заключенных стоят у тюрьмы, и до сих пор никого не освободили. Не помилование - они должны извиниться перед узниками совести, политическими заключенными, признать свою вину за напрасное заключение, открыть тюремные двери и выпустить всех. Но они этого не делают. Знаете почему? Потому что это режим, диктатура и ничего больше. Свободу заключенным режима", - написал Илья Толорая.

"Кавказский узел" также писал, что судья Торнике Капанадзе прекратил производство по делу о "блокировке тротуаров" гражданской активистки Анны Бдеян и передал его в министерство внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Кроме этого, активисту молодежной организации "Единое национальное движение" Гиоргию Цулаии грозит до года лишения свободы за протест на тротуаре перед зданием парламента. Дело об административном правонарушении суд прекратил, усмотрев в действиях Цулаии уголовный состав. Врач Важа Гаприндашвили и активисты Константин и Каха Микаи  также сообщили об угрозе уголовного преследования. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:48, 19 января 2026
Уллубий Ханмурзаев объявил голодовку после задержания
20:03, 19 января 2026
Власти оценили ущерб от атаки БПЛА в Беслане в 10 миллионов
18:20, 19 января 2026
Второе дело против Сагида Муртазалиева дошло до суда
17:22, 19 января 2026
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
10:56, 19 января 2026
Четыре бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО
07:59, 19 января 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Участники акции протеста у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 18.01.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1657217742344436&set=pcb.1657217809011096 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:57, 18 января 2026
Протестующие собрались у парламента Грузии 417-й день подряд
Участницы акции протеста у тюрьмы №5. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 18.01.26, https://www.interpressnews.ge/ka/article/859695-saprotesto-mozraobis-300-kali-carmomadgenlebma-rustavis-cixestan-akcia-gamartes-da-cixis-direktors-mimartes.
16:57, 18 января 2026
Активистки потребовали освободить женщин-политзаключенных в Грузии
Афган Садыгов. Фото: Interpressnews https://www.interpressnews.ge/ka/
09:58, 18 января 2026
Правозащитники указали на риск уголовного преследования Афгана Садыгова
Грузовики в очереди. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:56, 18 января 2026
Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов
Участники шествия в Тбилиси 17.01.26. Скриншот фото "Интерпрессньюс", https://www.interpressnews.ge/ka/article/859677-parlamenttan-akcia-mimdinareobs.
22:00, 17 января 2026
Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Авария в Грозном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Аварии в Чечне с участием кадыровцев

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 16:24
Пользователей соцсетей возмутило молчание властей про ДТП с Адамом Кадыровым

Сотрудники полиции во время задержания активиста на улицах Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
19 января 2026, 13:55
Правозащитники сочли запугиванием приговоры эмигрировавшим азербайджанским журналистам

Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot
19 января 2026, 11:55
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше