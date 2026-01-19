Акция протеста в Тбилиси прошла на фоне ожидания акта о помиловании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции собрались у парламента Грузии 418-й день подряд. Участники протеста потребовали освободить узников совести. Родные политзаключенных с утра ожидают у тюрем публикации документа о помиловании, которым президент Грузии по случаю Крещения освободил 159 заключенных, но список помилованных до сих пор неизвестен.

Как писал "Кавказский узел", в 417-й день ежедневных протестов в Тбилиси протестующие, несмотря на погодные условия, собрались у парламента Грузии 417-й день подряд. Трем активистам, участвовавшим в акции в предыдущие дни, были предъявлены обвинения по уголовной статье за перекрытие тротуара.

Сторонники евроинтеграции 418-й день подряд собрались на проспекте Руставели у парламента Грузии. Акция проходит, несмотря на непогоду. Также у участников акции в руках флаги Грузии и Евросоюза. Демонстранты скандировали: "Свободу заключенным режима!", сообщило издание Interpressnews.

Требования демонстрантов остаются неизменными - проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время протестов.

С самого утра члены семей узников совести, несмотря на снег и холод, ждут возле тюрем публикации документа о помиловании. Это касается не только узников совести. Решения Михаила Кавелашвили ждут и те осужденные, которые подали заявления о помиловании, сообщает телекомпания Pirveli.

Сегодня вечером стало известно, что президент Михаил Кавелашвили помиловал 159 заключенных по случаю Крещения Господня. Однако в настоящее время неизвестно, кто именно был помилован. По словам матери осужденного Звиада Цецхладзе, Наргиз Давитадзе, она не ожидает его освобождения. Наргиз Давитадзе, находящаяся у Глданской тюрьмы, заявила, что освобождение женщин-заключенных очень важно.

"Я не думаю о помиловании Звиада, я думаю обо всех. Так же, как я ждала Звиада, я жду и этих мальчиков. Звиад, я знаю, что ты волнуешься за нас, но не волнуйся, все будет хорошо, главное, что он там был сильным. Я очень хочу услышать, что Мзия Амаглобели свободна, и остальные женщины, наши мальчики сильные и все выдержат. Если женщин освободят, это будет важно для нас", - сказала Наргиз Давитадзе.

По словам священнослужителя Ильи Толорая, "Грузинская мечта" должна признать, что напрасно держала в заключении участников проевропейских митингов . "Откройте тюремные двери и выпустите всех", - написал священнослужитель на своей странице в Facebook*.

"Это правительство не знает ни Крещения, ни Рождества - оно вообще не имеет никакого отношения к христианству. С самого утра, в такой снег и мороз, матери заключенных стоят у тюрьмы, и до сих пор никого не освободили. Не помилование - они должны извиниться перед узниками совести, политическими заключенными, признать свою вину за напрасное заключение, открыть тюремные двери и выпустить всех. Но они этого не делают. Знаете почему? Потому что это режим, диктатура и ничего больше. Свободу заключенным режима", - написал Илья Толорая.

"Кавказский узел" также писал, что судья Торнике Капанадзе прекратил производство по делу о "блокировке тротуаров" гражданской активистки Анны Бдеян и передал его в министерство внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Кроме этого, активисту молодежной организации "Единое национальное движение" Гиоргию Цулаии грозит до года лишения свободы за протест на тротуаре перед зданием парламента. Дело об административном правонарушении суд прекратил, усмотрев в действиях Цулаии уголовный состав. Врач Важа Гаприндашвили и активисты Константин и Каха Микаи также сообщили об угрозе уголовного преследования.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.