Главная   /   Лента новостей
13:34, 26 октября 2025

Полиция Грузии отчиталась о задержании 60 участников протестов

Участники протестной акции. Тбилиси, 25 октября 2025 года. Кадр видео Mariam Nikuradze https://t.me/Tbilisi_life/43033

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За три дня 60 участников протестных акций были задержаны силовиками и обвинены в перекрытии проспекта в Тбилиси и создании помех движению машин.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября, в 332-й день ежедневных протестов, протестующие вновь перекрыли движение у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Не менее шести человек были арестованы за "искусственное перекрытие дороги", еще несколько получили штрафы.

23 октября полиция позволила демонстрантам ненадолго перекрыть проезжую часть проспекта Руставели, так как активистов было больше, чем в предыдущий день. 24 октября были задержаны около 25 человек. Несмотря на это, протестующие вновь заблокировали движение по проспекту.

За последние три дня 60 участников протестов задержаны по обвинению в нарушении правил проведения собраний, заявило сегодня МВД Грузии.

"Несмотря на то, что сотрудники патрульной полиции не раз призывали участников акции не совершать противозаконные действия, так как их число не дает законного права на перекрытие дорожной части, демонстранты не подчинились призыву сотрудников правоохранительных органов, вновь перекрыли дорожную часть и помешали движению автотранспорта. В очередной раз призываем участников акции воздерживаться от совершения противозаконных действий", - цитирует заявление ведомства "Интерпрессньюс".

Напомним, в середине октября парламент Грузии в ускоренном режиме рассмотрел и принял в трех чтениях поправки, которые ужесточили ответственность за нарушения на акциях протеста. Авторы инициативы из "Грузинской мечты" пояснили, что закон направлен против тех, кто регулярно перекрывает проспект Руставели.

Теперь появление на митинге в маске или перекрытие дороги наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Отказ прекратить митинг по требованию полиции влечет арест до 60 суток. Уголовный кодекс теперь предусматривает до года лишения свободы за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

