Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели в 330-й день подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция позволила демонстрантам, пришедшим к парламенту Грузии, на непродолжительное время перекрыть проезжую часть проспекта Руставели, так как активистов было больше, чем накануне.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября, в 329-й день непрерывных протестов, полицейские массово задерживали активистов, которые пытались перекрыть движение по проспекту Руставели. МВД заявило, что задержаны до 20 человек, правозащитники сообщили, что задержанных около 30.

Участникам ежедневной протестной акции у парламента Грузии сегодня вечером вновь удалось перекрыть движение по проспекту Руставели. В 330-й вечер продолжающихся протестов активисты на некоторое время вышли на проезжую часть, хотя изначально полицейские им препятствовали, передает "Интерпрессньюс".

“Протестующие заявляют, что полиция может арестовать активистов сегодня, но перекрытие дороги имеет важное значение”, - отмечается в публикации информагентства.

Перед началом акции протеста на проспекте Руставели была мобилизована полиция. Протестующие, скандируя “До конца!”, вышли на дорогу. “Полиция пыталась призвать протестующих граждан освободить проезжую часть, однако участники акции указали на большое количество протестующих. После этого полиция больше не обращалась с призывами освободить проезжую часть”, - описывает события Telegram-канал Tbilisi_life.

Через некоторое время движение по проспекту было восстановлено полностью. Протестующие освободили проезжую часть по собственной инициативе, но “через несколько секунд на расчищенном проспекте появились полицейские машины, призывающие горожан освободить дорогу”, отмечает Publika.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее днем прокомментировал ход акции 22 октября, когда полицейские прибегли к массовым задержаниям протестующих во время перекрытия проезжей части. "Впервые за год радикалам не удалось перекрыть улицу. Это означает, что новый закон начал действовать", - цитирует слова Кобахидзе 1TV.ge.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".