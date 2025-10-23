Азербайджанский журналист задержан в Тбилиси в связи с протестами

Журналист Афган Садыгов, экстрадиции которого из Грузии требовали власти Азербайджана, 22 октября перестал выходить на связь с близкими. Перед очередной акцией протеста в Тбилиси Садыгова задержали силовики.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября, в 324-й день непрерывных протестов, журналист Афган Садыгов сжег портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции на проспекте Руставели. Садыгов, который длительное время провел в СИЗО в связи с требованием об экстрадиции в Азербайджан, после освобождения в апреле регулярно участвовал в акциях протеста - так, в начале августа он приехал в Батуми, чтобы поддержать свою коллегу Мзию Амаглобели перед приговором.

20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе, согласившись принимать йогурт с витаминами, хотя в феврале он еще отказывался от пищи, а в течение нескольких дней проводил сухую голодовку. 28 февраля Европейский суд по правам человека запретил Грузии выдавать Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела. 16 апреля суд в Тбилиси освободил Садыгова под денежный залог, исполнив постановление ЕСПЧ.

Афган Садыгов 20 и 21 октября замечал за собой слежку, а 22 октября перестал выходить на связь, сообщила его супруга Севиндж Садыгова.

По словам жены, журналист планировал посетить вечером 22 октября протестную акцию у парламента Грузии. Он вышел из дома, чтобы отправиться на проспект Руставели, где уже почти 11 месяцев протестующие собираются каждый вечер, и сразу после этого связь с ним пропала. Садыгова предположила, что ее супруга задержали силовики, “Похоже, это очередная политическая репрессия со стороны режимов Ильхама Алиева и Бидзины Иванишвили”, - написала она на своей странице в Facebook*.

Информацию том, что Садыгов перестал выходить на связь, распространил также его коллега Афган Мухтарлы - азербайджанский журналист, который в 2017 году был похищен в Тбилиси и передан Баку.

“Азербайджанский журналист Афган Садыгов вышел из дома, чтобы принять участие в протестной акции в Тбилиси. Позже он перестал отвечать на звонки. На проспекте Руставели были задержаны участники протеста. Есть вероятность, что Афган также был задержан. Прошу своих грузинских коллег обратить внимание на эту ситуацию. Вы знаете, что Афган недавно был освобождён из тюрьмы. Власти хотят депортировать его в Азербайджан. Садыгов, который является критиком Алиева, в Баку сталкивается с риском пыток и длительного заключения”, - написал Мухтарлы в соцсети.

Представитель правозащитной организации “Центр социальной справедливости” Тамта Микеладзе позднее получила от полиции подтверждение, что Афган Садыгов был арестован в административном порядке. Она отметила, что "патрульная полиция дважды не подтверждала адвокатам факт его задержания" и до сих пор не сообщила, что вменяют Садыгову. Известно, что на акции протеста, куда направлялся журналист, он так и не появился - выйдя из дома, он даже не дошел до метро, где знакомые активисты ждали Садыгова, чтобы вместе поехать на проспект Руставели.

По итогам акции на проспекте Руставели МВД Грузии официально сообщило о задержании “около 20 человек”, однако активисты утверждают, что задержанных больше - как минимум, около 30, отмечает Tbilisi_life.