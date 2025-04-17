RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:58, 17 апреля 2025

Афган Садыгов освобожден под залог

Афган Садыгов. Фото: Social Justice Center / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси освободил азербайджанского журналиста Афгана Садыгова под денежный залог, исполнив постановление Европейского суда по правам человека. Защита намерена добиваться прекращения его уголовного преследования и не допустить экстрадиции Садыгова в Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский журналист Афган Садыгов после длительной голодовки был в тяжелом состоянии. 28 февраля Европейский суд по правам человека запретил Грузии выдавать Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела. После длительной голодовки Садыгову предоставляют пищу, которую он не в состоянии есть, медобследование ему так и не провели, заявила в конце марта его супруга. 

20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но в январе согласился принимать йогурт с витаминами. 2 февраля он объявил сухую голодовку.  4 февраля Садыгов потерял сознание в СИЗО и очнулся лишь утром 5 февраля. Врачи ввели ему жидкость с витаминами и питательными веществами, заявив, что дальнейшая голодовка опасна для его жизни. 6 февраля Садыгов согласился прекратить сухую голодовку, но продолжил отказываться от пищи. 10 февраля представители "Центра социальной справедливости" сообщили, что Садыгов остается в критически тяжелом состоянии, он регулярно теряет сознание и не получает необходимых пищевых добавок.

Суд в Тбилиси 16 апреля освободил Афгана Садыгова под денежный залог, сообщила "Кавказскому узлу" его супруга Севиндж Садыгова, находящаяся в одной из европейских стран.

"Пока изменена мера пресечения в отношении Афгана, но мы надеемся, что грузинские власти до конца исполнят решение Европейского суда по правам человека и не будут экстрадировать Афгана в Азербайджан, пока суд в Страсбурге не примет окончательное решение по его делу. В Азербайджане Афгана преследуют за журналистскую деятельность, обвинения в вымогательстве сфабрикованы, как и предыдущие уголовные дела против моего мужа. В любом случае освобождение Афгана очень важно с точки зрения состояния его здоровья. Он проводил длительную голодовку, подорвал здоровье, и в СИЗО его не лечили", - сказала Садыгова.

По ее словам, теперь Садыгов будет находиться под опекой грузинской правозащитной организации "Центр социальной справедливости", которая прилагает усилия для защиты прав журналиста с момента его ареста в Грузии.

В сообщении "Центра социальной справедливости" отмечается, что 16 апреля Тбилисский городской суд удовлетворил представление прокуратуры, освободив Садыгова. Закон в Грузии допускает лишение свободы с целью экстрадиции максимум на девять месяцев, у Садыгова этот срок истекает 3 мая, поэтому прокуратура была вынуждена обратиться в суд с требованием изменить экстрадиционную меру.

"Центр социальной справедливости" ходатайствовал об освобождении Садыгова без каких-либо обязательств, однако суд согласился отпустить его на свободу лишь под залог в пять тысяч лари (1820 долларов США). 

Тбилисский горсуд обосновал решение постановлением ЕСПЧ от 27 февраля, которое запрещает выдавать журналиста в Азербайджан, пока ЕСПЧ не примет решение по существу его дела.

 "Центр социальной справедливости" продолжает защищать права Афгана Садыгова. Мы рады, что изгнанный журналист в изгнании вновь на свободе. Мы снова выражаем солидарность с ним и его семьей", - говорится в публикации на странице организации в Facebook*. 

На 17 апреля "Центр социальной справедливости" анонсировал пресс-конференцию с Афганом Садыговым.  

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Афган Садыгов. Скриншот фото Publika.ge от 28.11.24, https://publika.ge/sasamartlom-sadigovisazerbaijanshi-eqstradirebaze-motkhovna-daakmayofila/.
02:13, 25 марта 2025
Жена Афгана Садыгова заявила о рисках для его здоровья
Афган Садыгов. Скриншот фото Publika.ge от 28.11.24, https://publika.ge/sasamartlom-sadigovisazerbaijanshi-eqstradirebaze-motkhovna-daakmayofila/.
23:34, 28 февраля 2025
ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова
Флаг Абхазии и Флаг Азербайджана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
23:58, 15 февраля 2025
Азербайджан отказался признать выборы в Абхазии
Афган Садыгов. Фото: https://oc-media.org/ru/v-azerbayodzhane-za-vymogatelstvo-arestovany-redaktory-novostnykh-sayotov/
19:14, 12 февраля 2025
Представители омбудсмена Грузии посетили Афгана Садыгова
Афган Садыгов. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=yNwWuK1CoIQ
01:41, 11 февраля 2025
Правозащитники встревожены состоянием Афгана Садыгова
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:43, 15 апреля 2025
Ветер с Апшерона
3
Почему не писал про голодовку Тофика Ягублу
Фото
20:05, 14 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Правильно я понимаю растущее значение Азербайджана в регионе?
Фото
10:23, 22 марта 2025
Ветер с Апшерона
12
К временному открытию армяно-турецкой границы
Все блоги
Справочник
Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS 25 лет спустя: главное о Второй чеченской войне

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

На месте происшествия в первую минуту после взрыва. Бостон, 15 мая 2013 г. Фото Aaron "tango" Tang from cambridge, ma, usa, http://commons.wikimedia.org/ Теракт в Бостоне: кавказский след

Блогеры
Фото
11:43, 15 апреля 2025
Ветер с Апшерона
3
Почему не писал про голодовку Тофика Ягублу
Фото
20:05, 14 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Правильно я понимаю растущее значение Азербайджана в регионе?
Фото
10:28, 11 апреля 2025
Ветер с Апшерона
1
Гимн тюрок и разбор тюркских языков
Фото
16:21, 9 апреля 2025
Ветер с Апшерона
3
Первые выводы попавшего в дорожную аварию, в Азербайджане
Фото
19:11, 7 апреля 2025
Ветер с Апшерона
1
Невежество во всем
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Заседание парламента Грузии 16 апреля 2025 года. Стоп-кадр из видеотрансляции на странице парламента Грузии в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).
16 апреля 2025, 19:42
Парламент Грузии принял поправки в закон "О грантах"

Следственный изолятор. Фото: Юлия Симатова/"Югополис"
16 апреля 2025, 16:25
Махачкалинка Ольга Петрова признана политзаключенной

Хафиз Бабалы. Фото: VOA https://az.wikipedia.org/
16 апреля 2025, 13:42
Азербайджанский журналист Бабалы заявил о затягивании процесса по иску о защите чести

Флаги ОБСЕ. Фото: Report https://report.az/ru/karabakh/rf-nachala-konsul-tacii-s-partnerami-minskoj-gruppy-obse-po-karabahu/
15 апреля 2025, 17:39
Пашинян озвучил условия по требованию Баку о роспуске МГ ОБСЕ

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше