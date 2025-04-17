Афган Садыгов освобожден под залог

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Суд в Тбилиси освободил азербайджанского журналиста Афгана Садыгова под денежный залог, исполнив постановление Европейского суда по правам человека. Защита намерена добиваться прекращения его уголовного преследования и не допустить экстрадиции Садыгова в Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский журналист Афган Садыгов после длительной голодовки был в тяжелом состоянии. 28 февраля Европейский суд по правам человека запретил Грузии выдавать Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела. После длительной голодовки Садыгову предоставляют пищу, которую он не в состоянии есть, медобследование ему так и не провели, заявила в конце марта его супруга.

20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но в январе согласился принимать йогурт с витаминами. 2 февраля он объявил сухую голодовку. 4 февраля Садыгов потерял сознание в СИЗО и очнулся лишь утром 5 февраля. Врачи ввели ему жидкость с витаминами и питательными веществами, заявив, что дальнейшая голодовка опасна для его жизни. 6 февраля Садыгов согласился прекратить сухую голодовку, но продолжил отказываться от пищи. 10 февраля представители "Центра социальной справедливости" сообщили, что Садыгов остается в критически тяжелом состоянии, он регулярно теряет сознание и не получает необходимых пищевых добавок.

Суд в Тбилиси 16 апреля освободил Афгана Садыгова под денежный залог, сообщила "Кавказскому узлу" его супруга Севиндж Садыгова, находящаяся в одной из европейских стран.

"Пока изменена мера пресечения в отношении Афгана, но мы надеемся, что грузинские власти до конца исполнят решение Европейского суда по правам человека и не будут экстрадировать Афгана в Азербайджан, пока суд в Страсбурге не примет окончательное решение по его делу. В Азербайджане Афгана преследуют за журналистскую деятельность, обвинения в вымогательстве сфабрикованы, как и предыдущие уголовные дела против моего мужа. В любом случае освобождение Афгана очень важно с точки зрения состояния его здоровья. Он проводил длительную голодовку, подорвал здоровье, и в СИЗО его не лечили", - сказала Садыгова.

По ее словам, теперь Садыгов будет находиться под опекой грузинской правозащитной организации "Центр социальной справедливости", которая прилагает усилия для защиты прав журналиста с момента его ареста в Грузии.

В сообщении "Центра социальной справедливости" отмечается, что 16 апреля Тбилисский городской суд удовлетворил представление прокуратуры, освободив Садыгова. Закон в Грузии допускает лишение свободы с целью экстрадиции максимум на девять месяцев, у Садыгова этот срок истекает 3 мая, поэтому прокуратура была вынуждена обратиться в суд с требованием изменить экстрадиционную меру.

"Центр социальной справедливости" ходатайствовал об освобождении Садыгова без каких-либо обязательств, однако суд согласился отпустить его на свободу лишь под залог в пять тысяч лари (1820 долларов США).

Тбилисский горсуд обосновал решение постановлением ЕСПЧ от 27 февраля, которое запрещает выдавать журналиста в Азербайджан, пока ЕСПЧ не примет решение по существу его дела.

"Центр социальной справедливости" продолжает защищать права Афгана Садыгова. Мы рады, что изгнанный журналист в изгнании вновь на свободе. Мы снова выражаем солидарность с ним и его семьей", - говорится в публикации на странице организации в Facebook*.

На 17 апреля "Центр социальной справедливости" анонсировал пресс-конференцию с Афганом Садыговым.

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

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