Азербайджанский журналист столкнулся запретом выехать из Грузии в Турцию

18 июля 2024, 18:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские пограничники не позволили руководителю азербайджанского сайта Azel.tv Афгану Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться в Азербайджан. Садыгов связал запрет со своей критикой властей.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов 3 ноября 2020 года был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. В день оглашения приговора Садыгов объявил голодовку. 28 января 2021 года апелляционный суд сократил ему срок до шести лет лишения свободы, а 2 июля Верховный суд Азербайджана - до четырех лет, лишь после жтого решения Садыгов прекратил голодовку. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне 2021 года признал Садыгова политзаключенным. В мае 2022 года он был помилован.

Руководителю сайта Azel.TV Афгану Садыгову 17 июля не позволили отбыть из Тбилисского аэропорта в Турцию. "Мы всей семьей 17 июля собирались вылететь в Анкару. Но на погранично-паспортном контроле меня задержали. Мне заявили, что я не могу выехать ни в одну страну, кроме как вернуться в Азербайджан. Они не уточнили, каким государством и органом принято решение о запрете мне выезда в третьи страны. Мне предложили обратиться за получением разъяснений в МВД Грузии. Я перенес стресс, сильно устал, как приду в себя сразу обращусь в МВД. Но думаю, что все и так ясно. Этот заказ на запрет выезда в иностранные государства поступил от азербайджанских властей", - рассказал Афган Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Они делают все для того, чтобы я не мог выехать в третьи страны и был бы вынужден в конечном итоге вернуться в Азербайджан. Как только я вернусь в Азербайджан, меня арестуют, как и других критикующих журналистов

Он связал запрет с его критическими публикациями в социальных сетях в адрес властей Азербайджана. "В настоящее время, в Азербайджане в отношении меня нет уголовных дел и моей выдачи, официально истребовать не могут. Но они делают все для того, чтобы я не мог выехать в третьи страны и был бы вынужден в конечном итоге вернуться в Азербайджан. Как только я вернусь в Азербайджан, меня арестуют, как и других критикующих журналистов. Я уже подвергался угрозам в Грузии со стороны людей из Азербайджана. Даже были звонки от правоохранительных органов членам моей семьи в Азербайджане с предупреждением, что "если Афган не прекратит критические публикации судьба вашей семьи будет незавидной". По этой причине мы хотим уехать из Грузии. Но нас не выпускают", - продолжил Садыгов.

В последнее время, Афган Садыгов в социальной сети Facebook* опубликовал ряд критических постов. В одной из публикаций он иронизирует по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку. Самое лучшее, давайте мы убежим от Европы, присоединимся к Африканскому союзу. Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ», - иронично написал он 16 июля. 15 июля он опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. Афган Садыгов также 9 июля резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов, осудил решения властей о присуждении государственных наград, отмечая, что "бесчестным" вручают ордены "чести".

Садыгов отметил, что с 24 декабря 2023 года проживает в Грузии. По его словам, он выехал в Грузию для лечения, а потом счел опасным возвращение в Азербайджан.

"Я приехал в Грузию на лечение. Как раз в то время в Азербайджане началась новая волна арестов журналистов. Были арестованы журналисты из Abzas Media, Kanal-13, Kanal-11, других изданий. Мы решили остаться. Я продолжал публикации в социальных сетях. Мне поступали угрозы. Здесь также было оставаться безопасно. Мы обращались в международные структуры для предоставления нам убежища в-третьих странах, но получили отказ, хотя в Азербайджане меня уже дважды арестовывали по уголовным обвинениям и несколько раз по административным делам. Некоторое время назад моя супруга с детьми вернулась в Азербайджан. Но ей стали там поступать угрозы, ее даже однажды задержали за репортаж о бездействии экстренных служб в связи с поломкой лифта в надземном пешеходном переходе", - отметил А.Садыгов.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Супруга Афгана Садыгова Севиндж Садыгова подтвердила слова мужа. "Мы уже и в Грузии чувствуем угрозы нашей безопасности, поэтому решили уехать из страны. У нас нет шенгенских виз, поэтому мы могли выехать только в государства, с которыми у Азербайджана безвизовый режим. Мы собирались улететь в Турцию – Анкару. Но Афгана задержали. Мне с двумя дочерьми сказали, что мы можем улететь. Но как же оставлю Афгана одного, когда существует угроза его безопасности. Когда я недавно вернулась в Азербайджан после его каждой публикации мне звонили из правоохранительных органов и говорили, что бы он удалил запись, иначе всем "будет плохо", прекратил свои критические записи». Поэтому я взяла детей и вновь уехала в Грузию к Афгану", - рассказала Севиндж Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Между правительствами и силовыми структурами Азербайджана и Грузии существует тесное партнерство

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов считает реальной угрозу Афгану Садыгову в Грузии.

«Между правительствами и силовыми структурами Азербайджана и Грузии существует тесное партнерство. В Грузии уже похищали и тайно переправляли в Азербайджане журналиста Афгана Мухтарлы, подвергался аресту активист Автандил Мамедов, совершались нападения на других активистов. Запрет Садыгову на выезд в третью страну в отношении просителя убежища противоречит международным нормам", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.