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01:41, 11 февраля 2025

Правозащитники встревожены состоянием Афгана Садыгова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный в Тбилиси азербайджанский журналист Афган Садыгов остается в критически тяжелом состоянии, он регулярно теряет сознание и не получает необходимых пищевых добавок.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля руководитель азербайджанского сайта Azel.Tv Афган Садыгов потерял сознание в СИЗО и очнулся лишь утром 5 февраля. Врачи ввели ему жидкость с витаминами и питательными веществами, заявив, что дальнейшая голодовка опасна для его жизни. 6 февраля  Садыгов согласился прекратить сухую голодовку, но продолжил отказываться от пищи.

20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но в январе согласился принимать йогурт с витаминами. 2 февраля он объявил сухую голодовку. 

Юристы НПО «Центр социальной справедливости» 10 февраля посетили Афгана Садыгова, сообщив, что журналист по-прежнему находится в критически тяжелом состоянии. По информации НПО, «голодающий журналист до сих пор не получает пищевые добавки, которые крайне необходимы для поддержания его здоровья» и не получает воду, несмотря на то, что ранее согласился принимать ее. 

«Афган Садыгов и без того с трудом разговаривает и передвигается в инвалидной коляске, периодически у него случаются эпизоды потери сознания. (...) 6 февраля по просьбе семьи и рекомендации адвокатов Афган Садыгов согласился получать воду, однако на данном этапе в знак протеста он до сих пор не получает ни воды, ни необходимых для его организма добавок, которые периодически предоставлялись ему путем переливания с его согласия», — говорится в публикации на сайте «Центра социальной справедливости» 10 февраля. 

Супруга журналиста Севиндж Садыгова сообщила, что 10 февраля говорила с мужем по телефону. “Он находится в критическом состоянии. Он голодает 143 дня в знак протеста (...) Он 6 февраля пил воду и даже ее принимал с трудом. Сегодня я умоляла его прекратить сухую голодовку, потому что его состояние тяжелое. Он пообещал мне, что с сегодняшнего дня будет пить воду”, - написала она в Facebook* после разговора с Афганом Садыговым. 

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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