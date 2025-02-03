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13:40, 3 февраля 2025

Афган Садыгов объявил сухую голодовку

Афган Садыгов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет этой соцсетью, запрещена в России) от 17.07.24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский журналист Афган Садыгов, арестованный в Тбилиси по запросу из Баку, объявил о начале сухой голодовки.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября 2024 года руководитель азербайджанского сайта Azel.Tv Афган Садыгов объявил о начале голодовки в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но в январе согласился принимать йогурт с витаминами.

28 ноября 2024 года Тбилисский горсуд разрешил экстрадицию Афгана Садыгова вопреки доводам о политическом характере его преследования. 15 января Тбилисский апелляционный суд оставил в силе это решение. 31 января срок ареста Садыгова был продлен на три месяца – до 3 мая.

Афган Садыгов 2 февраля объявил сухую голодовку, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Севиндж Садыгова, которая с двумя несовершеннолетними детьми находится в одной из европейских стран.

Со вчерашнего дня он не пьет даже воду

«Мы вчера говорили с Афганом по телефону. Он сказал, что отказался от приема предоставляемых ему в последнее время жидкостей, в состав которых были добавлены лекарства, питательные вещества и витамины. Он вообще перешел к сухой голодовке. Со вчерашнего дня он не пьет даже воду. Я умоляла его отказаться от сухой голодовки, принимать хотя бы поддерживающие жидкости. Но он непреклонен. Афган сказал, что ему уже все равно: если его не освободят, то в Азербайджане его ожидают пытки, несправедливый суд, длительное заключение», - рассказала Севиндж Садыгова.

По ее словам, Афган Садыгов физически находится в тяжелом состоянии. "Он не может самостоятельно ходить. Он похудел на 42 кг. Его вес снизился с 95 кг до 53 кг", - сказала она.

Власти Грузии "исполняют заказ Баку", убеждена Садыгова. "Они предвзяты к Афгану. 31 января они с раннего утра повезли Афгана в суд, при этом заседание началось в три часа дня... Они даже не отпустили его под залог. Аргумент против освобождения Афгана заключался в том, что на свободе он может скрыться. Куда он скроется? Он даже ходить не может, его перемещают в инвалидной коляске. Мой муж просил, чтобы ему передали книгу в СИЗО. Адвокат отнесла ему книгу на азербайджанском языке, но даже книгу Афгану не разрешили передать», - рассказала женщина.

Садыгову не позволили передать книгу на азербайджанском языке

Адвокат Мариам Квелашвили подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» эту информацию. «Афгану Садыгову не позволили передать книгу на азербайджанском языке. Нам сказали, что заключенным, помимо книг на грузинском языке, можно передать книги только на английском и русском языках. Это решение, конечно, мы обжалуем», - сказала адвокат, подтвердив также, что Садыгов перешел к сухой голодовке.

Напомним, Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. Кроме того, Садыгов резко критиковал полицию за жесткое подавление протестов в Азербайджане.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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