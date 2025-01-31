Продлен срок ареста Афгана Садыгова

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Суд в Тбилиси продлил на три месяца срок содержания под стражей азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, арестованного по экстрадиционному запросу из Баку. Ходатайства защиты об освобождении Садыгова под залог или на поруки оставлены без удовлетворения.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Тбилисский горсуд разрешил экстрадицию руководителя азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова вопреки доводам о политическом характере его преследования. Защита Садыгова обжаловала решение суда, а международные правозащитные организации призвали власти Грузии не допустить экстрадиции журналиста. Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы. 15 января Тбилисский апелляционный суд утвердил решение об экстрадиции. Днем ранее, 14 января удовлетворил указанную просьбу и запретил экстрадицию Садыгова в течение семи дней после решения по его апелляции, сказала глава Центра социальной справедливости. Тамта Микеладзе. 15 января после решения апелляционного суда Центр социальной справедливости срочно информировал ЕСПЧ об отклонении апелляции Садыгова. В обращении содержится просьба к ЕСПЧ продлить срок действия временной меры, запрещающей экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан до того, как Страсбургский суд не примет материальное и окончательное решение по запрету экстрадиции.

С 20 сентября 2024 года Афган Садыгов начал голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище, он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но согласился принимать йогурт с витаминами.

Срок содержания А.Садыгова под стражей продлен еще на три месяца – до 3 мая, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» жена журналиста Севиндж Садыгова, которая в настоящее время с двумя несовершеннолетними детьми находится в одной из европейский их стран.

"Только что я получила информацию от адвокатов о проведении сегодня (31 января) заседания суда. Срок очередного трехмесячного ареста Афгана близился к завершению, и адвокаты подали ранее ходатайство об освобождении его под денежный залог. Кроме того, группа грузинских журналистов просила отпустить Афгана под их личное поручительство, что он не будет скрываться. О сегодняшнем заседании адвокатов и Центр социальной защиты, которые защищают Афгана оповестили в последний момент. Из-за отсутствия предварительной информации на процессе было мало журналистов, а сотрудники посольств вообще не успели прийти», - рассказала Садыгова 31 января в 17.00 (16.00 по мск)

По ее словам, суд рассмотрел представление МВД Грузии о продлении срока ареста Афгана Садыгова на три месяца и удовлетворил его.

«А ходатайства защиты об освобождении Афгана под залог или на поруки были оставлены без удовлетворения», - отметила С.Садыгова.

Вместе с тем, сказала она, после решения апелляционного суда об утверждении решения об экстрадиции Садыгова, ЕСПЧ направил в правительство Грузии новое предписание о недопустимости экстрадиции до вынесения окончательного решения Страсбургского суда по делу журналиста.

Садыгова сказала, что ее муж продолжает отказываться от пищи, он находится в больнице СИЗО.

"Афгану дают жидкость, в составе которой лекарства, питательные средства и витамины. Целью является не дать упасть сахару в крови до критического уровня, чтобы Афган не впал в кому. Если раньше давали одну порцию такой жидкость за раз, то теперь сразу три порции дают. Афган сильно истощен. До голодовки он весил 95 килограммов. Сейчас в плотной одежде и обуви он весит 53-54 кг. В суд его доставили в инвалидной коляске", - рассказала Севиндж Садыгова.

Адвокат Мариам Квелашвили подтвердила информацию о продлении срока ареста Афгана Садыгова на три месяца. Она сказала, что на решение будет подана апелляция.

Глава Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе в свою очередь сказала, что главным аргументом суда было то, что решение ЕСПЧ еще не окончательное. По ее словам, ЕСПЧ определил дедлайн до 4 марта, когда к этой дате Страсбургский суд окончательно определит формы и сроки временных обеспечительных мер в отношении АфганаСадыгова в соответствии с Правилом 39 Регламента суда. "Афган нам сказал, что вновь вернется к строгой голодовки, откажется от поддерживающих организм препаратов. Мы беспокоимся за него. Другого от грузинских судов мы не ожидали - они всецело политизированы и не независимы", - сказала Микеладзе.

Как ранее пояснил азербайджанский эксперт, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров, Правило 39 Регламента ЕСПЧ допускает принятие временных обеспечительных мер по приостановлению действий, представляющих угрозу здоровью, жизни, безопасности и свободе человека. По его словам, с Садыговым - как раз такой случай.

"Афган Садыгов дважды был арестован и осужден в Азербайджане по сфабрикованным обвинениям, подвергался административным арестам. И есть риски того, что против него вновь выдвинуты ложные обвинения и его может ожидать несправедливый суд и длительный тюремный срок, физическое давление", - сказал Сафаров.

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа - отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку... Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. Кроме того, Садыгов резко критиковал полицию за жесткое подавление протестов.

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