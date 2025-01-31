RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:11, 31 января 2025

Продлен срок ареста Афгана Садыгова

Афган Садыгов. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=yNwWuK1CoIQ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси продлил на три месяца срок содержания под стражей азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, арестованного по экстрадиционному запросу из Баку. Ходатайства защиты об освобождении Садыгова под залог или на поруки оставлены без удовлетворения.

 Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Тбилисский горсуд разрешил экстрадицию руководителя азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова вопреки доводам о политическом характере его преследования. Защита Садыгова обжаловала решение суда, а международные правозащитные организации призвали власти Грузии не допустить экстрадиции журналиста. Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы. 15 января Тбилисский апелляционный суд утвердил решение об экстрадиции. Днем ранее, 14 января удовлетворил указанную просьбу и запретил экстрадицию Садыгова в течение семи дней после решения по его апелляции, сказала глава Центра социальной справедливости. Тамта Микеладзе. 15 января после решения апелляционного суда Центр социальной справедливости срочно информировал ЕСПЧ об отклонении апелляции Садыгова. В обращении содержится просьба к ЕСПЧ продлить срок действия временной меры, запрещающей экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан до того, как Страсбургский суд не примет материальное и окончательное решение по запрету экстрадиции.

С 20 сентября 2024 года Афган Садыгов начал голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище, он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но согласился принимать йогурт с витаминами.

Срок содержания А.Садыгова под стражей продлен еще на три месяца – до 3 мая, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» жена журналиста Севиндж Садыгова, которая в настоящее время с двумя несовершеннолетними детьми находится в одной из европейский их стран.

 "Только что я получила информацию от адвокатов о проведении сегодня (31 января) заседания суда. Срок очередного трехмесячного ареста Афгана близился к завершению, и адвокаты подали ранее ходатайство об освобождении его под денежный залог. Кроме того, группа грузинских журналистов просила отпустить Афгана под их личное поручительство, что он не будет скрываться. О сегодняшнем заседании адвокатов и Центр социальной защиты, которые защищают Афгана оповестили в последний момент. Из-за отсутствия предварительной информации на процессе было мало журналистов, а сотрудники посольств вообще не успели прийти», - рассказала Садыгова 31 января в 17.00 (16.00 по мск)

По ее словам, суд рассмотрел представление МВД Грузии о продлении срока ареста Афгана Садыгова на три месяца и удовлетворил его.

«А ходатайства защиты об освобождении Афгана под залог или на поруки были оставлены без удовлетворения», - отметила С.Садыгова.

Вместе с тем, сказала она, после решения апелляционного суда об утверждении решения об экстрадиции Садыгова, ЕСПЧ направил в правительство Грузии новое предписание о недопустимости экстрадиции до вынесения окончательного решения Страсбургского суда по делу журналиста.

Садыгова сказала, что ее муж продолжает отказываться от пищи, он находится в больнице СИЗО.

"Афгану дают жидкость, в составе которой лекарства, питательные средства и витамины. Целью является не дать упасть сахару в крови до критического уровня, чтобы Афган не впал в кому. Если раньше давали одну порцию такой жидкость за раз, то теперь сразу три порции дают. Афган сильно истощен. До голодовки он весил 95 килограммов. Сейчас в плотной одежде и обуви он весит 53-54 кг. В суд его доставили в инвалидной коляске", - рассказала Севиндж Садыгова.

Адвокат Мариам Квелашвили подтвердила информацию о продлении срока ареста Афгана Садыгова на три месяца. Она сказала, что на решение будет подана апелляция.

Глава Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе в свою очередь сказала, что главным аргументом суда было то, что решение ЕСПЧ еще не окончательное. По ее словам, ЕСПЧ определил дедлайн до 4 марта, когда к этой дате Страсбургский суд окончательно определит формы и сроки временных обеспечительных мер в отношении АфганаСадыгова в соответствии с Правилом 39 Регламента суда. "Афган нам сказал, что вновь вернется к строгой голодовки, откажется от поддерживающих организм препаратов. Мы беспокоимся за него. Другого от грузинских судов мы не ожидали - они всецело политизированы и не независимы", - сказала Микеладзе.

Как ранее пояснил азербайджанский эксперт, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров, Правило 39 Регламента ЕСПЧ допускает принятие временных обеспечительных мер по приостановлению действий, представляющих угрозу здоровью, жизни, безопасности и свободе человека. По его словам, с Садыговым - как раз такой случай.

"Афган Садыгов дважды был арестован и осужден в Азербайджане по сфабрикованным обвинениям, подвергался административным арестам. И есть риски того, что против него вновь выдвинуты ложные обвинения и его может ожидать несправедливый суд и длительный тюремный срок, физическое давление", - сказал Сафаров.

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа - отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку... Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. Кроме того, Садыгов резко критиковал полицию за жесткое подавление протестов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Граница Армении и Азербайджана. Фото: Golden. https://ru.wikipedia.org/
18:03, 16 января 2025
Армения и Азербайджан определили очередность делимитации границы
Афган Садыгов. Фото: https://massa.az/news/az/15090/sostoyanie-jurnalista-obyavivshego-golodovku-v-tyurme-ostaetsya-tyajelym
12:15, 16 января 2025
ЕСПЧ временно запретил экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан
Самир Ашуров. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=KzkHoekLyEY
13:59, 17 декабря 2024
Грузия отказались дать политическое убежище семье Ашурова
Война в Сирии. Фото: tao2017. https://ru.wikipedia.org/
16:42, 10 декабря 2024
Аналитики указали на риски для династий у власти на Кавказе после падения режима Асада
Афган Садыгов. фото с его страницы в социальной сети от 17.07.24
16:32, 9 декабря 2024
Защита обжаловала решение об экстрадиции Афгана Садыгова
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:54, 30 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Правда в силе: их много и они лучше организованы
Фото
12:58, 30 января 2025
BERG...man Tbilisi
49
Власти Грузии vs ПАСЕ: безальтернативное решение.
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Пресс-конференция учредителей Платформы III Республика. Фото Фаика Меджада для "Кавказского узла" Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

Блогеры
Фото
16:36, 31 января 2025
Ветер с Апшерона
Езда в эвакуаторе входит в привычку
Фото
13:35, 31 января 2025
BERG...man Tbilisi
31
Мат сокращает ваши эмоции: Вассерман, Кирилл, Илия и другие о грязи изо рта, без тормозов
Фото
09:13, 31 января 2025
BERG...man Tbilisi
16
Для большинства всегда первична не идея, а сила или слабость её носителя?
Фото
18:54, 30 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Правда в силе: их много и они лучше организованы
Фото
14:16, 30 января 2025
Ветер с Апшерона
1
"Глаз ударил" - верите?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Ярослав Суханов. Фото: https://memopzk.org/figurant/suhanov-yaroslav-andreevich признан инагентом
31 января 2025, 16:16
Житель Белореченска признан политзаключенным

Елена Патяева. Фото: "MR7.ру" https://mr-7.ru/
31 января 2025, 14:49
Елена Патяева приговорена к обязательным работам

Руфат Алексеров. Cкриншот видео https://www.instagram.com/rufat_aleskerov_051076/reel/DC3-ihvNNl5/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
31 января 2025, 12:55
Шахтинский блогер заявил о поджоге его дома

Центризбирком Абхазии. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/f238b3e121deb508beeea5de99e48990_XL.jpg
30 января 2025, 16:26
Центризбирком Абхазии отказался открыть новые участки в России

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше