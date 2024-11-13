Садыгов отказался прекратить голодовку в тбилисском изоляторе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный в Грузии азербайджанский журналист Афган Садыгов ответил отказом на предложение сотрудников изолятора прекратить голодовку, которую он проводит 53 дня.

Как писал "Кавказский узел", Тбилисский горсуд 1 ноября отказал руководителю азербайджанского сайта Azel.Tv Афгану Садыгову в переводе под домашний арест, несмотря на его тяжелое состояние здоровья в результате длительной голодовки. При этом арест Садыгова был продлен еще на три месяца.

4 августа суд в Тбилиси арестовал Афгана Садыгова, который был задержан по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Садыгов попросил о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. С 20 сентября он проводит голодовку в СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. За 52 дня голодовки Афган Садыгов похудел на 35 килограммов, рассказала 11 ноября соучредитель "Центра социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

Главврач и сотрудник тбилисского изолятора, в котором содержится Афган Садыгов, сообщили 12 ноября супруге журналиста Севиндж Садыговой, что ее муж может "стать пожизненным инвалидом, может впасть в кому", если не прекратит голодовку, которую продолжает 53 дня, рассказала сегодня Севиндж Садыгова.

Она пояснила, что посетила мужа, и встреча прошла, как всегда, через стеклянную перегородку. Садыгов отказался прекратить акцию протеста. "Афган похудел более чем на 30 килограммов. Я им сказала, что мы давно инвалиды, с тех пор, как в стране не работают законы, а глава одного государства диктует политические решения главе другого государства, чтобы суды в его стране выполняли указания... Афган на грани жизни и смерти, это его выбор. Мы будем вести борьбу до конца", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Спустя две недели Афган Садыгов был задержан. Обвинения в вымогательстве его семья называет сфабрикованными, сам журналист их отвергает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.