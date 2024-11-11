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17:36, 11 ноября 2024

Участники акции протеста в Тбилиси потребовали освободить Садыгова

Родственники Афгана Садыгова во время акции протеста. Октябрь 2024 г. Фото: https://ru.netgazeti.ge/64032/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники азербайджанского журналиста Афгана Садыгова провели в Тбилиси акцию протеста с требованием его освобождения. Заседание суда по делу Садыгова отложено в связи с ухудшением здоровья журналиста из-за длительной голодовки.

Как писал "Кавказский узел", Тбилисский горсуд 1 ноября отказал руководителю азербайджанского сайта Azel.Tv Афгану Садыгову в переводе под домашний арест, несмотря на его тяжелое состояние здоровья в результате длительной голодовки. При этом арест Садыгова был продлен еще на три месяца.

4 августа суд в Тбилиси арестовал Афгана Садыгова, который был задержан по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Садыгов попросил о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. С 20 сентября он проводит голодовку в СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище.

Сегодня заседание Тбилисского горсуда по делу Афгана Садыгова было отложено, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Севиндж Садыгова. "Очередное заседание сегодня не проведено потому, что Афган Садыгов вследствие голодовки и тяжелого состояния здоровья не смог прибыть в суд. Афган на грани смерти. Судья вынес решение о признании опасности его транспортировки в автомобиле. К сожалению, судья прав", - сказала она, отметив, что дата следующего заседания пока не определена.

Севиндж Садыгова провела акцию в здании суда, обвинив президента Азербайджана Ильхама Алиева и основателя правящей партии Грузии Бидзину Иванишвили в сговоре с целью насильственно вернуть Афгана Садыгова в Баку. "Пусть знают все в мире, как режимы Алиева и Иванишвили попирают права человека", - заявила она.

Также Садыгова и ее сторонники провели сегодня акцию протеста у здания посольства Азербайджана в Тбилиси с требованием освобождения всех политзаключенных в Азербайджане, передал корреспондент "Кавказского узла".

Он голодает 52-й день. Состояние его здоровья тяжелое

Помимо самой Севиндж Садыговой, в акции протеста перед посольством Азербайджана участвовали дети Афгана Садыгова и другие протестующие. "Он голодает 52-й день. Состояние его здоровья тяжелое. Он не может передвигаться без инвалидной коляски. Мы каждый день ​​ожидаем, что он может впасть в кому. Режим Алиева прекрасно знает о состоянии моего мужа, но держит его в плену", - приводит сказанные на акции слова Севиндж Садыговой Netgazeti.

Соучредитель «Центра социальной справедливости» Тамта Микеладзе назвала Афгана Садыгова "политзаключенным «Грузинской мечты»". "Он был подвергнут экстрадиционному задержанию безосновательно. Департамент миграции также необоснованно отказал ему в политическом убежище", - пояснила она изданию.

По ее словам, за время голодовки Афган Садыгов похудел на 35 килограммов. "Врачи делают очень плохие прогнозы. Надеюсь, что власти проявят бдительность и не приложат руку к смерти этого честного, мужественного журналиста", - цитирует Тамту Микеладзе издание.

Напомним, Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Спустя две недели Афган Садыгов был задержан. Обвинения в вымогательстве его семья называет сфабрикованными, сам журналист их отвергает. 

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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