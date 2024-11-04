Продлен арест Афгана Садыгова

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Суд в Тбилиси продлил еще на три месяца срок ареста азербайджанского журналиста Афгана Садыгова несмотря на его тяжелое состояние в результате голодовки. Защита обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси арестовал руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста, но суд отказался выпустить его под залог. Садыгов просил о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. С 20 сентября он проводит голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. 25 октября жена Садыгова сообщила, что у журналиста отнялись ноги, а из-за понижения сахара в крови он может впасть в кому. 31 октября представители защиты сообщили, что Садыгов отказался от воды. Тбилисский городской суд 1 ноября отказал руководителю азербайджанского сайта Azel.Tv Афгану Садыгову в переводе под домашний арест, несмотря на его тяжелое состояние здоровья в результате длительной голодовки.

Супруга и две несовершеннолетние дочери Афгана Садыгова встретились с ним в госпитале Гдланского тюремного комплекса пенитенциарной службы Грузии.

"Меня и двух дочерей очень тщательно проверили перед встречей, заставили разуться. Проверяли даже волосы девочек. Я не понимаю, почему нас так тщательно проверяют, все равно же мы встречаемся с Афганом через стеклянную перегородку. На выходе нас также проверяют, хотя он не может нам ничего передать. Когда спрашиваем, отвечают – "такой порядок". Изначально нам было заявлено, что на встречу мы можем прийти в три часа дня. Но нас два часа продержали почему-то, сказали, что нужно чье-то разрешение", - рассказала Севиндж Садыгова.

По ее словам, Афгана Садыгова вновь привели на встречу в инвалидной коляске. Она затруднилась отметить динамику изменения состояния мужа. "Афгану уже настолько плохо, что уже хуже не может быть. У него уже давно отнялись ноги. Он настолько похудел, что от него остались кожа да кости. Афган сказал, что его мучают головные боли, постоянно происходят головокружения, беспокоит тошнота. Он очень вял из-за резкого снижения сахара в крови. В прошлый раз тюремный врач также говорил о серьезных проблемах в почках, это наверное от недостатка жидкости", - отметила Севиндж Садыгова.

Афган сказал, что у него нет иного способа протестовать против несправедливости, лжи и клеветы

На вопрос, продолжает ли Афган Садыгов сухую голодовку, она ответила отрицательно. "Афган пьет воду. Но в день он едва может выпить 300-400 граммов воды", - сказала Садыгова.

По ее словам, несмотря на тяжелое состояние Афган Садыгов не прекращает голодовку. "Афган сказал, что у него нет иного способа протестовать против несправедливости, лжи и клеветы. Он сказал, что продолжит голодовку за свои права, если акция даже обернется для него смертью. Он отказывается от медпомощи, капельниц", - продолжила Севиндж Садыгова.

При этом, она отметила, что несмотря на тяжелое состояние здоровья срок его ареста был продлен еще на три месяца.

"1 ноября Тбилисский городской суд продлил срок его ареста. Я об этом узнала позже. Как оказалось, суд рассматривал представление о продлении ареста. А защита подала встречное ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Я по-грузински не понимаю, а переводчик говорил тихо. Адвокат уже позже мне сообщила, что срок ареста продлен на три месяца. Этот срок будет исчисляться с 3 ноября, поскольку в этот день истекал предыдущий срок ареста. Защита теперь подаст апелляцию на арест", - пояснила С.Садыгова.

Доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла воздержался комментировать состояние Афгана Садыгова с учетом отсутствия у него информации о медицинских показателях. Однако он отметил, что вялость, головокружения могут быть показателями существенного уменьшения уровня сахара в крови.

"Снижение сахара закономерно, поскольку в организм не поступают необходимые питательные вещества. Вообще из-за прекращения поступления витаминов и аминокислот организм начинает расходовать внутренние ресурсы, нарушаются биохимические процессы, это влечет атрофию мышц, в результате чего могут утратить функции конечности. Нарушение биохимических процессов также постепенно может привести к дегенеративным процессам в головном мозге. Из-за недостатка воды может нарушиться функция почек", - сказал доктор.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Спустя две недели Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения в вымогательстве его семья называет сфабрикованными, сам журналист их отвергает.

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