Суд оставил Афгана Садыгова под стражей

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Тбилисский городской суд отказал руководителю азербайджанского сайта Azel.Tv Афгану Садыгову в переводе под домашний арест, несмотря на его тяжелое состояние здоровья в результате длительной голодовки. Решение будет обжаловано.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси арестовал руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста, но суд отказался выпустить его под залог. Садыгов просил о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. С 20 сентября он проводит голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. 25 октября жена Садыгова сообщила, что у журналиста отнялись ноги, а из-за понижения сахара в крови он может впасть в кому. 31 октября представители защиты сообщили, что Садыгов отказался от воды.

В Тбилисском городском суде 1 ноября состоялось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения и переводе Афгана Садыгова под домашний арест. Ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья журналиста в результате длительной голодовки, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Севиндж Садыгова.

"Афган уже 42-е сутки проводит голодовку в заключении. Сегодня он был доставлен в суд в инвалидной коляске, поскольку утратил способность ходить", - сказала С.Садыгова.

По ее словам, судебное разбирательство было формальным. "Нам с детьми не позволили даже подойти к стеклянной клетке, чтобы провести хотя бы короткую «живую встречу» с ним. Охранники стеной встали у клетки. Судья исполнил заказ и отклонил ходатайство. Афгана не выпустили, несмотря на тяжелое состояние здоровья. На прошлой неделе тюремный врач сказал, что у Афгана очень сильно упал сахар в крови. Он может в любой момент заснуть и не проснуться", - сказала Садыгова.

По ее словам, она не смогла спросить мужа, продолжает ли он сухую голодовку. "Но на процессе судья предложил ему выпить воду, когда Афгану было сложно говорить и он сделал глоток", - рассказала Севиндж Садыгова.

Она отметила, что рассчитывает добиться встречи с мужем в понедельник 4 ноября.

Садыгова сказала, что на 11 ноября также назначено судебное заседание по жалобе на отказ в предоставлении Садыгову политического убежища.

Он не собирается останавливать голодовку, смягчить ее, согласиться на ввод поддерживающих средств под капельницей, отказывается от медпомощи

Ходатайство в защиту Афгана Садыгова поддержал Грузинский Центр социальной справедливости, сообщила директор программ этой неправительственной организации Тамта Микеладзе.

Кроме того, по ее словам, представители грузинских медиа лично поручились за Садыгова, попросив освободить его под залог. "Было шесть письменных заявлений, и представители трех медиа лично присутствовали в суде", - сообщила Микеладзе корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила тяжелое состояние здоровья журналиста. "Состояние Афгана Садыгова крайне тяжелое. Результаты анализов показывают, что у него есть существенные изменения с уровнем сахара и креатина в крови. Сегодня в суд его доставили в коляске. Независимые доктора, которым мы показали медицинские документы, говорят, что для Афгана будет очень сложно продолжить голодовку. Однако он не собирается останавливать голодовку, смягчить ее, согласиться на ввод поддерживающих средств под капельницей, отказывается от медпомощи. Правда сегодня в суде, он выпил немного воды, но для того, чтобы мог выступить", - сказала Микеладзе.

Защита также указала на необоснованность уголовного преследования Садыгова, рассказала Микеладзе.

"Само экстрадиционное обращение азербайджанской стороны было необоснованным. Мы анализировали материалы дела и достоверность обвинения вызывает сомнения", - сказала Микеладзе.

Утверждается, что он вымогал деньги у некоего чиновника, угрожая ему дискредитацией тиражированием видео, в котором тот был представлен как «вор в законе», продолжила она. Однако это видео было распространено в Интернете июле 2024 года, в то время как уголовное дело против Афгана Садыгова было заведено, ранее в мае. "Центр социальной справедливости представил суду доказательства, которые, с одной стороны, доказывают явную необоснованность обвинений в адрес Афгана Садыгова в Азербайджане, а с другой стороны, свидетельствуют о вполне обоснованном предположении о дискриминационном преследовании его со стороны азербайджанских властей в связи с профессиональной деятельностью. За свою профессиональную деятельность Афган Садыгов стал жертвой не одного незаконного уголовного преследования со стороны властей Азербайджана и считался политзаключенным. Это обстоятельство упоминается в докладах и заявлениях ряда авторитетных международных организаций, в том числе Amnesty International, Human Rights Watch, Госдепартамента США и МИД Нидерландов. Эти организации также отреагировали на вопрос о его экстрадиции в Грузию и осудили ее. Например Госдепартамент США после ареста Афгана Садыгова в Грузии призвал правительство Грузии «немедленно» освободить азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. В условиях, когда очевидно, что правовое положение журналистов и активистов в Азербайджане крайне сложное и критическое, суд был призван принять во внимание, что экстрадиция Афгана Садыгова в Азербайджан может привести к нарушению его прав. Мы также указали, что в связи с тяжелым состоянием здоровья, проживанием в Грузии семьи журналиста, отсутствия у него паспорта предположения о том, что он может скрыться от следствия несостоятельны", - продолжила Микеладзе.

Однако суд не внял доводам защиты и поручителей за Садыгова и оставил его под стражей, сообщила Микеладзе.

При этом она подчеркнула, что решение будет обжаловано.

"Мы будем добиваться отмены экстрадиции. В конце процесса мы обратимся в ЕСПЧ, чтобы тот принял временные обеспечительные меры чтобы приостановить необоснованную экстрадицию, чтобы он остался в Грузии", - сказала Микеладзе.

Она также отметила, что на 11 октября назначен судебный процесс по жалобе на отказ в переводе под домашний арест. "Но это будет началом процесса. Очевидно, что это будет достаточно длительный процесс", - сказала Микеладзе.

По словам доктора медицинских наук, профессора Адиля Гейбуллы, голодающий человек, при условии приема воды может прожить несколько недель и еще больше, если в организм вводятся питательные вещества.

Он затруднился комментировать состояние Афгана Садыгова, сославшись на отсутствие информации. Вместе с тем, он отметил, что после трех недель голодовки в организме могут начаться опасные для здоровья процессы. "Так из-за прекращения поступления витаминов и аминокислот организм начинает расходовать внутренние ресурсы. Постепенно организм истощается, в нем начинают нарушаться биохимические процессы, развивается атрофия мышц. В результате могут оказаться недееспособными конечности. Могут начаться дегенеративные процессы, предвестниками которых могут быть кратковременные обмороки", - сказал доктор корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, у людей склонных к сахарному диабету падение сахара в крови может повысить риск комы.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Спустя две недели Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения в вымогательстве его семья называет сфабрикованными, сам журналист их отвергает.

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