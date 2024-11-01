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00:19, 1 ноября 2024

Афган Садыгов перешел к сухой голодовке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов, несмотря на ухудшение состояния, продолжает голодовку и отказался от воды. Защита подала ходатайство об освобождении Садыгова из-под стражи.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси арестовал руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста, но суд отказался выпустить его под залог. Садыгов просил о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. С 20 сентября он проводит голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. 25 октября жена Садыгова сообщила, что у журналиста отнялись ноги, а из-за понижения сахара в крови он может впасть в кому.

Афган Садыгов 41-е сутки продолжает голодовку, сообщила его жена Севиндж Садыгова корреспонденту "Кавказского узла". "30 октября позвонили из медицинского центра Пенитенциарной службы Грузии и сказали, что Афган уже сам не в состоянии приходить в пункт телефонных переговоров, его состояние тяжелое. Поэтому мы с ним не смогли поговорить. В прошлый раз мне врач сказал, что Афган в любой момент может впасть в кому", - рассказала Садыгова.

31 октября она узнала от адвоката, что состояние Афгана Садыгова продолжает ухудшаться. Защита подала ходатайство об изменении меры пресечения и рассчитывает добиться освобождения Садыгова из-под стражи.

Ухудшение состояние Садыгова подтвердили и в грузинском неправительственном Центре социальной справедливости, который оказывает юридическую помощь в защите прав азербайджанского журналиста.

"Афган Садыгов находится в тяжелом состоянии в целом, но наш адвокат видел его утром 31 октября. Он сказал, что Афган все же сможет присутствовать в суде на рассмотрении ходатайства по пересмотру меры пресечения и освобождения его из-под стражи. Сначала предполагалось, что судебное заседание будет 31 октября, однако потом стало известно, что процесс состоится 1 ноября в полдень. Мы очень беспокоимся за Афгана, поскольку он уже отказался и от воды. Мы просим Афгана, если он не прекращает голодовку вообще, хотя бы немного ее смягчить. Сейчас у Афгана уже сухая голодовка, и мы просим его хотя бы принимать воду, жидкости, необходимые средства под капельницей", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор программ Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Спустя две недели Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения в вымогательстве его семья называет сфабрикованными, сам журналист их отвергает. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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