Состояние здоровья Афгана Садыгова близко к критическому

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У арестованного азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, более месяца проводящего голодовку в тюремном госпитале в Грузии, отнялись ноги, и из-за понижения сахара в крови он может впасть в кому.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. Грузинские правозащитники оспорили отказ. Адвокат Садыгова подала в суд жалобу на миграционную службу. Афган Садыгов с 20 сентября проводит голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. На 25-е сутки голодовки он похудел более чем на 20 килограммов и крайне ослаб, сообщила его жена, посетившая мужа 15 октября. В конце прошлой недели у журналиста кровяное давление упало до критического уровня и стабилизировать его состояние удалось после вливаний лекарств под капельницей, сообщила жена журналиста 21 октября.

Арестованный в Грузии по запросу Баку глава азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов 35-е сутки продолжает голодовку, заявила его жена Севиндж Садыгова. 24 октября она встретилась с мужем в лечебном учреждении Пенитенциарной службы Грузии.

По ее словам, Садыгова привезли на встречу в инвалидной коляске. "У Афгана ранее уже возникали проблемы с ходьбой. Но сейчас у него полностью отнялись ноги. На встрече, которая состоялась через стеклянную перегородку, он сидел в инвалидной коляске, в которой его привели. В отличие от предыдущих встреч, беседа длилась всего час и проходила под пристальным надзором сотрудников учреждения. Они периодически спрашивали, каково содержание моих письменных заметок, которые я делаю во время встречи. Надзиратели несколько раз заходили и по ту сторону стеклянной перегородки, где находился Афган", - рассказала Севиндж Садыгова.

Она рассказала, что перед встречей с мужем беседовала с врачом и психологом учреждения.

"Врач сообщил мне, что результаты последних анализов Афгана вызывают тревогу за его здоровье и жизнь. В почках у него серьезные проблемы, уровень сахара понизился до опасного. Из-за этого он может в любой момент впасть в кому. Кровяное давление также очень низкое, Афган ускоренно теряет вес. Врач был встревожен и предложил, чтобы я просила Афгана позволить хотя бы вводить ему определенные питательные вещества, чтобы поддержать организм. Психолог также дал понять, что ситуация со здоровьем очень опасная. Он тихо мне сказал, что при детях не может в деталях все говорить. Врач и психолог советовали уговорить Афгана прекратить голодовку. Но Афган не только меня не послушал, но даже несмотря на мольбы наших двух дочерей, сказал, что продолжит голодовку. Он сказал, что продолжит голодовку во имя восстановления справедливости, если это даже будет стоить ему жизни", - отметила супруга журналиста.

По ее словам, муж опасается провокаций. "Афган рассказал, что на днях сотрудник лечебного учреждения предложил в ванной комнате ему съесть сэндвич. Афган сказал, что только в ванной комнате там нет камеры видеонаблюдения. Однако этот сотрудник вошел в ванную комнату, демонстративно держа в руках сэндвич. Когда Афган отказался от еды, этот надзиратель бросил сэндвич в мусорную урну и вышел оттуда с пустыми руками. То есть, на камеру в комнате, где содержится Афган, попало, что он входит в ванную комнату с сэндвичем, а выходит с пустыми руками. Афган не понял, что хотел тем самым надзиратель показать. Но мой муж опасается, что действия сотрудников могут иметь целью провокации", - сказала Садыгова.

Напомним, 3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам журналист также настаивает на своей невиновности. Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

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