RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:08, 25 октября 2024

Состояние здоровья Афгана Садыгова близко к критическому

Афган Садыгов. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/azerbajdzhanskij-zhurnalist-zaderzhan-v-gruzii

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У арестованного азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, более месяца проводящего голодовку в тюремном госпитале в Грузии, отнялись ноги, и из-за понижения сахара в крови он может впасть в кому.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. Грузинские правозащитники оспорили отказ. Адвокат Садыгова подала в суд жалобу на миграционную службу. Афган Садыгов с 20 сентября проводит голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. На 25-е сутки голодовки он похудел более чем на 20 килограммов и крайне ослаб, сообщила его жена, посетившая мужа 15 октября. В конце прошлой недели у журналиста кровяное давление упало до критического уровня и стабилизировать его состояние удалось после вливаний лекарств под капельницей, сообщила жена журналиста 21 октября.

Арестованный в Грузии по запросу Баку глава азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов 35-е сутки продолжает голодовку, заявила его жена Севиндж Садыгова. 24 октября она встретилась с мужем в лечебном учреждении Пенитенциарной службы Грузии.

По ее словам, Садыгова привезли на встречу в инвалидной коляске. "У Афгана ранее уже возникали проблемы с ходьбой. Но сейчас у него полностью отнялись ноги. На встрече, которая состоялась через стеклянную перегородку, он сидел в инвалидной коляске, в которой его привели. В отличие от предыдущих встреч, беседа длилась всего час и проходила под пристальным надзором сотрудников учреждения. Они периодически спрашивали, каково содержание моих письменных заметок, которые я делаю во время встречи. Надзиратели несколько раз заходили и по ту сторону стеклянной перегородки, где находился Афган", - рассказала Севиндж Садыгова.

Она рассказала, что перед встречей с мужем беседовала с врачом и психологом учреждения.

"Врач сообщил мне, что результаты последних анализов Афгана вызывают тревогу за его здоровье и жизнь. В почках у него серьезные проблемы, уровень сахара понизился до опасного. Из-за этого он может в любой момент впасть в кому. Кровяное давление также очень низкое, Афган ускоренно теряет вес. Врач был встревожен и предложил, чтобы я просила Афгана позволить хотя бы вводить ему определенные питательные вещества, чтобы поддержать организм. Психолог также дал понять, что ситуация со здоровьем очень опасная. Он тихо мне сказал, что при детях не может в деталях все говорить. Врач и психолог советовали уговорить Афгана прекратить голодовку. Но Афган не только меня не послушал, но даже несмотря на мольбы наших двух дочерей, сказал, что продолжит голодовку. Он сказал, что продолжит голодовку во имя восстановления справедливости, если это даже будет стоить ему жизни", - отметила супруга журналиста.

По ее словам, муж опасается провокаций. "Афган рассказал, что на днях сотрудник лечебного учреждения предложил в ванной комнате ему съесть сэндвич. Афган сказал, что только в ванной комнате там нет камеры видеонаблюдения. Однако этот сотрудник вошел в ванную комнату, демонстративно держа в руках сэндвич. Когда Афган отказался от еды, этот надзиратель бросил сэндвич в мусорную урну и вышел оттуда с пустыми руками. То есть, на камеру в комнате, где содержится Афган, попало, что он входит в ванную комнату с сэндвичем, а выходит с пустыми руками. Афган не понял, что хотел тем самым надзиратель показать. Но мой муж опасается, что действия сотрудников могут иметь целью провокации", - сказала Садыгова.

Напомним, 3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам журналист также настаивает на своей невиновности. Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:13, 25 октября 2024
Мэр Мартакерта оправдан по делу о мошенничестве
11:10, 25 октября 2024
Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции
08:54, 25 октября 2024
Военные сбили воздушный шар над Ростовской областью
08:13, 25 октября 2024
Два контрактника из Астраханской области убиты на Украине
05:29, 25 октября 2024
3
 Пограничник из Астраханской области убит на границе с Украиной
21:44, 24 октября 2024
Росгвардия подтвердила убийство силовика в Чечне
Все события дня
Новости
Афган Садыгов. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=yNwWuK1CoIQ
21 октября 2024, 12:41
Врачи смогли стабилизировать состояние Афгана Садыгова
Афган Садыгов. Фото: https://cnews.ge
16 октября 2024, 13:40
Адвокат рассказала об основаниях жалобы в защиту Афгана Садыгова
Афган Садыгов. Скриншот фото https://haqqin.az/news/140500
16 октября 2024, 12:49
Грузинские правозащитники оспорили отказ Афгану Садыгову в политическом убежище
Афган Садыгов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет этой соцсетью, запрещена в России) от 17.07.24
15 октября 2024, 22:50
Жена Афгана Садыгова заявила о стремительном ухудшении его состояния
Афган Садыгов. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/azerbajdzhanskij-zhurnalist-zaderzhan-v-gruzii
14 октября 2024, 18:26
Афган Садыгов после обморока в тюремном госпитале продолжил голодовку
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:50, 25 октября 2024
BERG...man Tbilisi
38
Главные лозунги политических партий Грузии перед парламентскими выборами
Фото
17:38, 24 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
2
Как повлияют американские выборы на евразийский регион и Южный Кавказ?
Фото
14:02, 24 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Почти дружба в Казани
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Блогеры
Фото
08:50, 25 октября 2024
BERG...man Tbilisi
38
Главные лозунги политических партий Грузии перед парламентскими выборами
Фото
08:19, 25 октября 2024
Ветер с Апшерона
5
Бриксовцы и мыльные пузыри
Фото
17:38, 24 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
2
Как повлияют американские выборы на евразийский регион и Южный Кавказ?
Фото
14:02, 24 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Почти дружба в Казани
Фото
13:05, 24 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Как в Грузии относятся к саммиту БРИКС в "стране - изгое"
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Платная парковка. Фото: РИА Дагестан https://riadagestan.ru/news/tourism_events/v_makhachkale_na_7_uchastkakh_tsentralnykh_ulits_zarabotali_platnye_parkovki/
25 октября 2024, 12:37
Махачкалинские активисты остались недовольны обсуждением платных парковок с чиновниками

Ильяс Якубов. Фото: пресс-служба Чертановского суда
25 октября 2024, 10:25
Уголовное дело Ильяса Якубова прекращено

Европарламент. Фото: Diliff. https://ru.wikipedia.org/
24 октября 2024, 17:18
Европарламент призвал Азербайджан освободить армянских пленных

Граница Армении и Азербайджана. Фото: пресс-служба президента Армении
24 октября 2024, 14:01
Отчет властей Армении о согласовании плана по делимитации границы вызвал скепсис аналитиков

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше