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12:41, 21 октября 2024

Врачи смогли стабилизировать состояние Афгана Садыгова

Афган Садыгов. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=yNwWuK1CoIQ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние арестованного азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, более месяца проводящего голодовку в тюремном госпитале в Грузии, резко ухудшилось. В конце прошлой недели у журналиста кровяное давление упало до критического уровня и стабилизировать его удалось после вливаний лекарств под капельницей, сообщила жена журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. Грузинские правозащитники оспорили отказ. Адвокат Садыгова подала в суд жалобу на миграционную службу. Афган Садыгов с 20 сентября проводит голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. На 25-е сутки голодовки он похудел более чем на 20 килограммов и крайне ослаб, сообщила его жена, посетившая мужа 15 октября.

Состояние здоровья содержащегося в Лечебном учреждении пенитенциарной службы Грузии руководителя азербайджанского сайта Azel TV Афгана Садыгова из-за длительной голодовки в конце прошлой недели резко ухудшилось. «Афган уже 31-е сутки проводит голодовку. Сегодня (21 октября) утром Афган позвонил и сообщил, что начиная с прошлого четверга и до конца недели кровяное давление него упало и держалось на критических отметках 65 на 55. Он уже подумал, что умирает. Врачи поставили ему капельницу... давление было стабилизировано. Но это на несколько дней. Медики говорят, что если Афган не прекратит голодовку, то вновь может оказаться в тяжелом состоянии. Но он непреклонен и продолжает голодовку», - сказала С.Садыгова.

Она также указала на препятствия, чинимые мужу для звонков близким.

"Афган сказал, что в тюремном госпитале сегодня ему препятствовали для телефонного разговора", сказала она, добавив что только после его настойчивых требований ему позволили связаться с ней.

"Афган сказал, что незаконно хотят запретить ему звонки. На самом деле Афган не столько хочет о себе передать информацию, сколько узнать про нас, про семью, про наших двух дочерей. Все что его беспокоит его – это семья. Разве это человечно - не давать человеку звонить, зная, что он беспокоится за свою семью? Жаль, что грузинские власти, потакая Бакинскому режиму, преследуют Афгана. Моего мужа обрекают на верную смерть», - продолжила С.Садыгова.

Напомним, 3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам журналист также настаивает на своей невиновности. Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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