Адвокат рассказала об основаниях жалобы в защиту Афгана Садыгова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане журналисту Афгану Садыгову снова грозит политическое преследование, пытки или бесчеловечное обращение, а Департамент миграции Грузии не провел надлежащего расследования, а выводы чиновников прямо противоречат фактическому положению дел, заявила адвокат Садыгова, которая оспорила отказ в предоставлении ему политического убежища в Грузии. Журналист продолжает голодовку, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. Грузинские правозащитники оспорили отказ.

Афган Садыгов с 20 сентября проводит голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. На 25-е сутки голодовки он похудел более чем на 20 килограммов и крайне ослаб, сообщила его жена, посетившая мужа 15 октября.

На решение Департамента миграции МВД Грузии об отказе в предоставлении Садыгову политического убежища 16 октября была подана жалоба в Тбилисский городской суд, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста, юрист Центра социальной справедливости Кети Чутлашвили.

По ее словам, Департамент миграции МВД, рассмотрев обращение журналиста, пришел к выводу, что, хотя в Азербайджане и ведется уголовное преследование Афгана Садыгова, это не представляет собой "преследования по политическим мотивам", упомянутого в международной конвенции.

"Кроме того, в ведомстве полагают, что Афган Садыгов не будет подвергаться в Азербайджане дискриминационному преследованию или несоразмерному наказанию. Однако заключение ведомства прямо противоречит фактическим обстоятельствам дела, которые доказывают, что Афган Садыгов на протяжении многих лет подвергался в Азербайджане уголовному и административному преследованию в связи со своей профессиональной деятельностью. Если Садыгова экстрадируют в Азербайджан, то ему снова грозит политическое преследование, пытки или бесчеловечное обращение", - рассказала адвокат Чутлашвили.

По ее мнению, "Департамент миграции не провел надлежащего расследования фактических обстоятельств, изложенных Афганом Садыговым". В частности, по ее словам, не были учтены заявления международных государственных и неправительственных структур, в частности Госдепартамента США, МИД Нидерландов, организаций Amnesty International, Human Rights Watch, в которых он был назван политическим заключенным и звучало требование его немедленного освобождения.

"Оценка Департамента миграции о том, что в Азербайджанской Республике нет массовых нарушений прав человека или что условия в тюрьмах и обращение с заключенными не достигают уровня бесчеловечного и неправильного обращения, является совершенно необоснованной. И это прямо противоречит информации, полученной о стране происхождения самим Департаментом миграции, которая указывает на то, что в Азербайджане чаще всего нарушаются права журналистов и активистов, критикующих власть. Эта аргументация также противоречит ряду международных отчетов, которые указывают на преследование политических заключенных и плохие условия и обращение в тюрьмах", - заявила адвокат.

Что касается сроков рассмотрения иска, то, по словам Чутлашвили, суд должен рассмотреть дело в течение двух-пяти месяцев. Однако грузинские суды зачастую не укладываются в указанные временные рамки, и сроки нередко затягиваются.

Адвокат сказала, что 15 октября виделась с Садыговым в лечебном учреждении пенитенциарной службы. По ее словам, он продолжает голодовку уже 26 суток и его состояние слабое.

Супруга Садыгова также сказала, что ее муж продолжает голодовку. "Мы с Афганом условились, что пока он лично не сообщит мне о прекращении голодовки, нужно считать, что он продолжает акцию. Мы виделись с ним вчера. Состояние Афгана очень плохое. Он не может самостоятельно передвигаться. Он очень слаб", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам журналист также настаивает на своей невиновности.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* ряд критических постов. В одной из публикаций он иронизирует по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку. Самое лучшее, давайте мы убежим от Европы, присоединимся к Африканскому союзу. Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

Обвинение Садыгову в вымогательстве вызывает сомнения, указал ранее глава Группы права медиа Халид Агалиев. "Афган Садыгов уехал из страны в конце декабря 2023 года. И вдруг спустя пять месяцев против него открыли уголовное дело. Если он у кого-то вымогал деньги, то почему на него жалобы были поданы спустя пять месяцев? С большой долей уверенности можно полагать, что его преследуют из-за критики правительства и отдельных должностных лиц", - сказал он, добавив, что Садыгов "не всегда соблюдает нормы журналисткой этики", но за клевету и оскорбления в законодательстве Азербайджана предусмотрена отдельная ответственность.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.