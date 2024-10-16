RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:40, 16 октября 2024

Адвокат рассказала об основаниях жалобы в защиту Афгана Садыгова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане журналисту Афгану Садыгову снова грозит политическое преследование, пытки или бесчеловечное обращение, а Департамент миграции Грузии не провел надлежащего расследования, а выводы чиновников прямо противоречат фактическому положению дел, заявила адвокат Садыгова, которая оспорила отказ в предоставлении ему политического убежища в Грузии. Журналист продолжает голодовку, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. Грузинские правозащитники оспорили отказ.

Афган Садыгов с 20 сентября проводит голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. На 25-е сутки голодовки он похудел более чем на 20 килограммов и крайне ослаб, сообщила его жена, посетившая мужа 15 октября.

На решение Департамента миграции МВД Грузии об отказе в предоставлении Садыгову политического убежища 16 октября была подана жалоба в Тбилисский городской суд, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста, юрист Центра социальной справедливости Кети Чутлашвили.

По ее словам, Департамент миграции МВД, рассмотрев обращение журналиста, пришел к выводу, что, хотя в Азербайджане и ведется уголовное преследование Афгана Садыгова, это не представляет собой "преследования по политическим мотивам", упомянутого в международной конвенции.

"Кроме того, в ведомстве полагают, что Афган Садыгов не будет подвергаться в Азербайджане дискриминационному преследованию или несоразмерному наказанию. Однако заключение ведомства прямо противоречит фактическим обстоятельствам дела, которые доказывают, что Афган Садыгов на протяжении многих лет подвергался в Азербайджане уголовному и административному преследованию в связи со своей профессиональной деятельностью. Если Садыгова экстрадируют в Азербайджан, то ему снова грозит политическое преследование, пытки или бесчеловечное обращение", - рассказала адвокат Чутлашвили.

По ее мнению, "Департамент миграции не провел надлежащего расследования фактических обстоятельств, изложенных Афганом Садыговым". В частности, по ее словам, не были учтены заявления международных государственных и неправительственных структур, в частности Госдепартамента США, МИД Нидерландов, организаций Amnesty International, Human Rights Watch, в которых он был назван политическим заключенным и звучало требование его немедленного освобождения.

"Оценка Департамента миграции о том, что в Азербайджанской Республике нет массовых нарушений прав человека или что условия в тюрьмах и обращение с заключенными не достигают уровня бесчеловечного и неправильного обращения, является совершенно необоснованной. И это прямо противоречит информации, полученной о стране происхождения самим Департаментом миграции, которая указывает на то, что в Азербайджане чаще всего нарушаются права журналистов и активистов, критикующих власть. Эта аргументация также противоречит ряду международных отчетов, которые указывают на преследование политических заключенных и плохие условия и обращение в тюрьмах", - заявила адвокат.

Что касается сроков рассмотрения иска, то, по словам Чутлашвили, суд должен рассмотреть дело в течение двух-пяти месяцев. Однако грузинские суды зачастую не укладываются в указанные временные рамки, и сроки нередко затягиваются.

Адвокат сказала, что 15 октября виделась с Садыговым в лечебном учреждении пенитенциарной службы. По ее словам, он продолжает голодовку уже 26 суток и его состояние слабое.

Супруга Садыгова также сказала, что ее муж продолжает голодовку. "Мы с Афганом условились, что пока он лично не сообщит мне о прекращении голодовки, нужно считать, что он продолжает акцию. Мы виделись с ним вчера. Состояние Афгана очень плохое. Он не может самостоятельно передвигаться. Он очень слаб", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам журналист также настаивает на своей невиновности.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* ряд критических постов. В одной из публикаций он иронизирует по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку. Самое лучшее, давайте мы убежим от Европы, присоединимся к Африканскому союзу. Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

Обвинение Садыгову в вымогательстве вызывает сомнения, указал ранее глава Группы права медиа Халид Агалиев. "Афган Садыгов уехал из страны в конце декабря 2023 года. И вдруг спустя пять месяцев против него открыли уголовное дело. Если он у кого-то вымогал деньги, то почему на него жалобы были поданы спустя пять месяцев? С большой долей уверенности можно полагать, что его преследуют из-за критики правительства и отдельных должностных лиц", - сказал он, добавив, что Садыгов "не всегда соблюдает нормы журналисткой этики", но за клевету и оскорбления в законодательстве Азербайджана предусмотрена отдельная ответственность.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:19, 16 октября 2024
Песков отказался комментировать угрозы Кадырова сенатору и депутатам
12:59, 16 октября 2024
Жительница Астрахани задержана за осквернение икон в церкви
12:02, 16 октября 2024
Источники сообщили об обыске у имама в Ингушетии
10:36, 16 октября 2024
Осужденный за обращение к Кадырову Захар Зарипов госпитализирован
10:11, 16 октября 2024
Контрактник из Володарского района убит на Украине
08:33, 16 октября 2024
Начальник учреждения ФСИН на Кубани арестован по делу о растрате
Все события дня
Новости
16 октября 2024, 13:33
Эльвин Мустафаев пожаловался на повторный отказ в медицинской помощи в тюремном госпитале
16 октября 2024, 13:19
Песков отказался комментировать угрозы Кадырова сенатору и депутатам
16 октября 2024, 12:59
Жительница Астрахани задержана за осквернение икон в церкви
Афган Садыгов. Скриншот фото https://haqqin.az/news/140500
16 октября 2024, 12:49
Грузинские правозащитники оспорили отказ Афгану Садыгову в политическом убежище
16 октября 2024, 12:02
Источники сообщили об обыске у имама в Ингушетии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:45, 15 октября 2024
Ветер с Апшерона
6
Азербайджанский метод госборьбы с коррупицей
Фото
15:14, 15 октября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Почему проигрыш сборной Грузии в Тбилиси албанцам, никакая не сенсация?
Фото
08:49, 15 октября 2024
BERG...man Tbilisi
26
Где покупает пшеницу Грузия? Наладить отношения с РФ и вступить в НАТО и ЕС вместе с абхазами и осетинами
Все блоги
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Блогеры
Фото
10:12, 16 октября 2024
Ветер с Апшерона
18
Символы телефонных номеров
Фото
08:43, 16 октября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Помогают истерики, угрозы и помощь Запада, грузинской оппозиции сократить отставание от Мечты?
Фото
07:34, 16 октября 2024
Ветер с Апшерона
Сложное предложение Москвы грузинам и азербайджанцам
Фото
16:45, 15 октября 2024
Ветер с Апшерона
6
Азербайджанский метод госборьбы с коррупицей
Фото
15:14, 15 октября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Почему проигрыш сборной Грузии в Тбилиси албанцам, никакая не сенсация?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Захар Зарипов. Фото: https://memopzk.org/figurant/zaripov-zahar-vladimirovich/ признан инагентом
16 октября 2024, 10:36
Осужденный за обращение к Кадырову Захар Зарипов госпитализирован

Афган Садыгов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет этой соцсетью, запрещена в России) от 17.07.24
15 октября 2024, 22:50
Жена Афгана Садыгова заявила о стремительном ухудшении его состояния

Грузинские военнослужащие. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
15 октября 2024, 14:05
Великобритания прервала военные контакты с Грузией

На месте покушения в Магасе. 11 октября 2024 г. Скриншот видео novosti_ingushetia_ https://www.instagram.com/novosti_ingushetia_/reel/DA_6O8SMNpp/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 октября 2024, 13:46
Стали известны новые детали расследования нападения на силовиков в Магасе

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше