Грузинские правозащитники оспорили отказ Афгану Садыгову в политическом убежище

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Власти Грузии необоснованно отказали азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову в предоставлении политического убежища, заявил "Центр социальной справедливости" и призвал суд отменить это решение.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ.

Афган Садыгов с 20 сентября проводит голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. На 25-е сутки голодовки он похудел более чем на 20 килограммов и крайне ослаб, сообщила его жена, посетившая мужа 15 октября.

Отказ департамента миграции предоставить защиту Афгану Садыгову и отказ в предоставлении ему политического убежища является незаконным и произвольным, он будет обжалован в суде от имени Афгана Садыгова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

По ее словам, "Центр социальной справедливости" требует предоставить журналисту международную защиту и отказаться от его выдачи Азербайджану, а также оценить реальные риски его политического преследования.

"Также следует сказать, что журналист в экстрадиционной тюрьме 26 дней голодает в знак протеста, и состояние его здоровья тяжелое. Его семья, жена и маленькие дети, которые живут одни в Тбилиси и регулярно получают сообщения с угрозами, - они тоже подвергаются риску", - сказала Микеладзе.

"Центр социальной справедливости" призывает Тбилисский горсуд правильно оценить риски политического преследования Садыгова в случае его возвращения в Азербайджан и предоставить ему международную защиту. НПО также призвало прокуратуру Грузии не допустить экстрадиции Афгана Садыгова и обеспечить его освобождение.

Напомним, 3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* ряд критических постов. В одной из публикаций он иронизирует по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку. Самое лучшее, давайте мы убежим от Европы, присоединимся к Африканскому союзу. Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

Обвинение Садыгову в вымогательстве вызывает сомнения, указал ранее глава Группы права медиа Халид Агалиев. "Афган Садыгов уехал из страны в конце декабря 2023 года. И вдруг спустя пять месяцев против него открыли уголовное дело. Если он у кого-то вымогал деньги, то почему на него жалобы были поданы спустя пять месяцев? С большой долей уверенности можно полагать, что его преследуют из-за критики правительства и отдельных должностных лиц", - сказал он, добавив, что Садыгов "не всегда соблюдает нормы журналисткой этики", но за клевету и оскорбления в законодательстве Азербайджана предусмотрена отдельная ответственность.

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