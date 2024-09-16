Грузия отказала журналисту Афгану Садыгову в политическом убежище

16 сентября 2024, 21:52

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Власти Грузии отказали азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову в предоставлении политического убежища, сочтя неубедительным утверждение о том, что в Азербайджане его преследуют по политическим мотивам. Садыгов оспорит решение Департамента миграции Грузии в суде.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа тбилисский суд по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в департамент по вопросам миграции Грузии с просьбой о предоставлении международного убежища.

3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

Власти Грузии отказали Афгану Садыгову в предоставлении политического убежища, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Севиндж Садыгова.

«Афган позвонил и сообщил, что сегодня ему вручили решение Департамента миграции Грузии на азербайджанском языке об отказе в предоставлении политического убежища. В решении написано, что дважды с Афганом было интервью, но высказанные им соображения не дали оснований полагать, что в Азербайджане его преследуют по политическим мотивам. Дескать в Азербайджане против него нет «политического обвинения». Какие же основания должны быть, чтобы понять? Ведь он уже дважды был арестован по сфабрикованным обвинениям и был признан политзаключенным. Сейчас на него заочно завели уголовное дело, в то время как он уже с конца прошлого года находится в Грузии», - рассказала Садыгова.

Супруга журналиста считает решение Департамента миграции Грузии политическим. «Второе интервью с Афганом состоялось 13 сентября, и ему заявили, что решение будет объявлено до конца месяца. Но окончательное решение объявили уже через три дня. Когда же они успели исследовать доводы Афгана? Ведь прошли всего три дня, два из которых были выходными. Очевидно, власти Грузии в сговоре с правительством Азербайджана хотят Афгана спешно отправить в Баку либо в порядке депортации, либо экстрадиции», - предположила Севиндж Садыгова.

Она отметила, что уже поговорила с адвокатом Садыгова, и тот сообщил о наличии у журналиста права на судебное обжалование решения об отказе в убежище.

Адвокат Дмитрий Нозадзе подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Садыгов имеет право подать жалобу в суд на решение Департамента миграции. После рассмотрения дела в суде первой инстанции будет еще право на обращение в суд второй инстанции, которая будет уже последней.

Комментариями представителей Департамента миграции Грузии относительно причин отказа Афгану Садыгову в политическом убежище "Кавказский узел" пока не располагает.

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

В последнее время перед арестом Афган Садыгов в социальной сети Facebook* опубликовал ряд критических постов. В одной из публикаций он иронизирует по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку. Самое лучшее, давайте мы убежим от Европы, присоединимся к Африканскому союзу. Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

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