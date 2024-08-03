Защита Садыгова сообщила о причинах задержания журналиста в Грузии

03 августа 2024, 22:20

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Руководитель Azel.Tv Афган Садыгов задержан в Грузии по ходатайству прокуратуры Азербайджана, которая требует экстрадиции журналиста, сообщили адвокат и МВД Грузии. Обвинения против Афгана Садыгова сфабрикованы, заявила его жена.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали в Тбилиси журналиста Афгана Садыгова, покинувшего Азербайджан из-за политических репрессий, сообщила его супруга.

Главред новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться в Азербайджан. Запрет на выезд Садыгова в третьи страны нарушает его право на свободу передвижения, заявил базирующийся в Тбилиси Институт защиты прав и свобод.

Афган Садыгов задержан по просьбе Азербайджана, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Грузии. "Центральное управление криминальной полиции МВД арестовало гражданина Азербайджана, разыскиваемого Азербайджанской Республикой за угрозы и вымогательство с целью его дальнейшей экстрадиции", - говорится в официальном ответ пресс-службы МВД Грузии на запрос корреспондента "Кавказского узла". Задержанный "находился в розыске за совершение преступления угроз и вымогательства с 2024 года", добавили в ведомстве.

Эти сведения подтвердил тбилисский адвокат Садыгова Дито Нозадзе в прямом эфире на странице в Facebook* жены журналиста Севиндж Садыговой.

По словам адвоката, запрос из генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции Афгана Садыгова поступил в июле. В нем указывается, что против Садыгова 10 мая в Азербайджане было возбуждено дело по обвинению в вымогательство и по решению суда он был объявлен в розыск.

Как пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Дито Нозадзе, сегодня вечером он встретился вечером с Афганом Садыговым в камере предварительного заключения. По словам адвоката, Садыгов не признает себя виновным, самочувствие у него нормальное.

4 августа суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Афгана Садыгова меры пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца. После этого, начнется процедура экстрадиции. Однако у защиты есть право на обжалование решения суда относительно начала процедуры экстрадиции, сказал адвокат.

Власти Азербайджана встревожились, что вдруг Афган из Грузии уедет в третью страну и спешно сфабриковали уголовное дело. Его наказывают за то, что он не молчит о несправедливости, произволе, беззаконии

Жена Афгана Садыгова назвала ложными обвинения. "Как же Афган смог совершить это «преступление», если с конца декабря прошлого года он в Грузии. Просто власти Азербайджана встревожились, что вдруг Афган из Грузии уедет в третью страну и спешно сфабриковали уголовное дело. Его наказывают за то, что он не молчит о несправедливости, произволе, беззаконии. Афган и в Грузии не молчал, продолжал критику властей Азербайджана в социальных сетях", - сказала Севиндж Садыгова в эфире на своей странице в Facebook*.

Директор грузинской неправительственной организации "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе уверена, что защите следует обратиться в ЕСПЧ.

"Надеюсь, члены семьи задержанного журналиста вовремя обратятся в Страсбургский суд против Грузии с требованием применения меры и приостановки высылки в Азербайджан из-за риска пыток в Баку", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В последнее время Афган Садыгов в социальной сети Facebook* опубликовал ряд критических постов. В одной из публикаций он иронизирует по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку. Самое лучшее, давайте мы убежим от Европы, присоединимся к Африканскому союзу. Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. 15 июля он опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. Афган Садыгов также 9 июля резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов, осудил решения властей о присуждении государственных наград, отмечая, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов ранее назвал реальной угрозу Афгану Садыгову в Грузии.

"Между правительствами и силовыми структурами Азербайджана и Грузии существует тесное партнерство. В Грузии уже похищали и тайно переправляли в Азербайджане журналиста Афгана Мухтарлы, подвергался аресту активист Автандил Мамедов, совершались нападения на других активистов. Запрет Садыгову на выезд в третью страну в отношении просителя убежища противоречит международным нормам", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Афган Садыгов в ноябре 2020 года был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. В мае 2022 года он был помилован.

Севиндж Садыгова – также журналистка, репортер YouTube-проекта Azel.tv, она неоднократно сталкивалась с давлением силовиков в Азербайджане. Так, в июне 2024 года Садыгова, временно вернувшаяся из Грузии, была задержана в Баку, когда вела видеотрансляцию с критикой чиновников и силовиков. После освобождения журналистка рассказала, что в отделении полиции столкнулась с оскорблениями и угрозами.

25 мая 2023 года Севиндж Садыгова сообщила, что силовики в Гяндже пытались помешать записи ее видеоинтервью с супругой арестованного журналиста Османа Рзаева. Комитет независимых репортеров расценил это как нарушение свободы прессы.

30 сентября 2022 года Садыгова была задержана, когда освещала акцию протеста в Баку против проекта закона о политических партиях.

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