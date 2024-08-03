Азербайджанский журналист Садыгов задержан в Тбилиси

03 августа 2024, 18:45

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Силовики задержали в Тбилиси журналиста Афгана Садыгова, покинувшего Азербайджан из-за политических репрессий, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", главред новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться в Азербайджан. Запрет на выезд Садыгова в третьи страны нарушает его право на свободу передвижения, заявил базирующийся в Тбилиси Институт защиты прав и свобод.

Афгана Садыгова задержали в Тбилиси около 17.30 по местному времени (16.30 мск), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Севиндж Садыгова.

Они показали мне какую-то бумагу на грузинском языке

"Мы всей семьей вышли со съемной квартиры на прогулку, и около 10 человек подошли к Афгану и сообщили, что он задержан. Они надели ему наручники. Они не представились. Когда я стала требовать предоставить документы, они мне сказали, что Афган находится «в розыске». Они показали мне какую-то бумагу на грузинском языке, который мы с Афганом не знаем. Потом они посадили Афгана в машину", - рассказала она.

По словам Садыговой, ей заявили, что везут Афгана Садыгова «в министерство». Она отметила, что задержание произошло на следующий день после встречи Афгана Садыгова с омбудсменом Грузии, и о задержании она информировала адвоката мужа.

Севиндж Садыгова считает неправомерным задержание супруга. "На Афгана ни в Азербайджане, ни в Грузии не было уголовного дела, он не находился в розыске. Его задержали по заказу правительства Азербайджана", - сказала она.

Напомним, Афган Садыгов в ноябре 2020 года был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. В мае 2022 года он был помилован.

Севиндж Садыгова – также журналист, репортер YouTube-проекта Azel.tv, она неоднократно сталкивалась с давлением силовиков в Азербайджане. Так, в июне 2024 года Садыгова, временно вернувшаяся из Грузии, была задержана в Баку, когда вела видеотрансляцию с критикой чиновников и силовиков. После освобождения журналистка рассказала, что в отделении полиции столкнулась с оскорблениями и угрозами.

25 мая 2023 года Севиндж Садыгова сообщила, что силовики в Гяндже пытались помешать записи ее видеоинтервью с супругой арестованного журналиста Османа Рзаева. Комитет независимых репортеров расценил это как нарушение свободы прессы.

30 сентября 2022 года Садыгова была задержана, когда освещала акцию протеста в Баку против проекта закона о политических партиях.

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