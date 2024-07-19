Азербайджанские политэмигранты осудили запрет на выезд из Грузии для Афгана Садыгова

19 июля 2024, 21:13

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Запрет на выезд в третьи страны, введенный грузинскими силовиками для руководителя азербайджанского сайта Azel.tv Афгана Садыгова, нарушает его право на свободу передвижения, гарантированную международными правовыми документами, говорится в заявлении Института защиты прав и свобод.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля грузинские пограничники не позволили руководителю азербайджанского сайта Azel.tv Афгану Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться в Азербайджан. Садыгов связал запрет со своей критикой в адрес властей.

Главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов в ноябре 2020 года был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. В день оглашения приговора Садыгов объявил голодовку. В январе 2021 года апелляционный суд сократил Садыгову срок до шести лет, а в июле того же года Верховный суд Азербайджана снизил его до четырех лет, лишь после этого решения журналист прекратил голодовку. В мае 2022 года он был помилован.

Институт защиты прав и свобод (ИЗПС), базирующийся в Тбилиси, распространил заявление в связи запретом на выезд из Грузии в третьи страны руководителю азербайджанского сайта Azel.tv Афгану Садыгову.

В заявлении отмечается, что Садыгов переехал в Грузию вместе со своей семьей в 2023 году в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов, общественных деятелей и оппозиционных политиков в Азербайджане.

«Через некоторое время его семья вернулась в Азербайджан, где супруга журналиста, репортер Севиндж Садыгова, столкнулась с полицейским давлением и однажды даже была задержана. После этого Севиндж Садыгова вынуждена была с детьми вновь перебраться в Грузию», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель ИЗПС Автандил Мамедов.

Активисты Автандил Мамедов и Эльчин Намазов, эмигрировавшие в Грузию, в октябре 2018 года учредили Институт защиты прав и свобод (ИЗПС) для информирования международных организаций о ситуации с правами человека в Азербайджане, а также для поддержки азербайджанских эмигрантов в Грузии.

17 июля Садыгова, который собирался вылететь вместе с семьей в Турцию, был задержан в аэропорту Тбилиси. Ему сообщили, что из Грузии он может отбыть только в Азербайджан, но не в третью страну. В Азербайджане Садыгов уже дважды был политзаключенным, напомнили правозащитники.

«Афган Садыгов является гражданином Азербайджана. Введение ему запрета на выезд в третью страну на территории другого государства следует расценивать как нарушение свободы передвижения, гарантированной международными правовыми документами», - подчеркнул Мамедов.

В заявлении ИЗПС отмечается, что ряд азербайджанских активистов и журналистов столкнулись с преследованиями «с 2017 года в Грузии или сразу по возвращению из этой страны в Азербайджан». Мамедов напомнил, в частности, о задержании в 2017 году на границе Азербайджана и Грузии зампреда партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы - впоследствии она была приговорена к лишению свободы по сфабрикованному обвинению в контрабанде.

«В том же году, сразу по возвращению из Грузии, был арестован активист Мехман Галандаров, который впоследствии при невыясненных обстоятельствах умер в СИЗО, официальной причиной был объявлен суицид. Также в 2017 году в Тбилиси был похищен и тайно переправлен в Азербайджан и арестован журналист Афган Мухтарлы. В 2018 году власти Грузии лишили статуса политического беженца политического активиста Дашгына Агаларова и потребовали, чтобы он покинул страну. В 2019 году меня самого задержали в Грузии и хотели экстрадировать в Азербайджан», - сказал Мамедов.

В заявлении ИЗПС также указывается, что Афган Садыгов входит в действующий при этой структуре Комитет независимых репортеров. Сам Садыгов пока не обращался в МВД Грузии за разъяснениями причин запрета на выезд в третьи страны. «Мы будем консультироваться с юристами и в соответствии с их рекомендациями предпринимать дальнейшие действия», - сказал Садыгов корреспонденту «Кавказского узла».

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