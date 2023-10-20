Азербайджанские политэмигранты в Грузии заявили о преследовании и угрозах

20 октября 2023, 02:28

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Азербайджанские политэмигранты в Грузии подверглись физическому преследованию и получили угрозы от неизвестных. Связав преследователей с властями Азербайджана, активисты сочли дальнейшее пребывание в Грузии опасным для себя и ищут возможности для переезда в другие страны.

Как информировал "Кавказский узел", активисты Автандил Мамедов и Эльчин Намазов, эмигрировавшие в Грузию, в октябре 2018 года учредили Институт защиты прав и свобод (ИЗПС) для информирования международных организаций о ситуации с правами человека в Азербайджане, а также для поддержки азербайджанских эмигрантов в Грузии.

Базирующийся в Грузии Институт защиты прав и свобод 19 октября выступил распространил заявление об угрозах, которые поступают азербайджанским политэмигрантам в этой стране. Угрозы, в частности, получили соучредитель организации Автандил Мамедов, член Комитета защиты жертв трансграничных репрессий при ИЗПС Нурана Ашурова и член Комитета независимых репортеров при ИЗПС, журналист, бывший политзаключенный Бахруз Алиев.

Нурана Ашурова является супругой бывшего политэмигранта Самира Ашурова: вместе с детьми они в 2018 году уехали в Германию, но четыре года спустя были высланы из страны. После возвращения в Азербайджан Ашуров был арестован по уголовному обвинению в причинении телесных повреждений. Нурана Ашурова активно защищала мужа, в связи с чем подверглась давлению в Азербайджане. Опасаясь дальнейшего преследования, она вместе с детьми перебралась в Грузию, отмечается в заявлении ИЗПС, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что летом 2022 года азербайджанский правозащитник-эмигрант Видади Искендеров, живущий во Франции, подвергся нападению, после чего полиция взяла его под охрану. Нападение совершили местные представители криминала по заказу властей Азербайджана, уверен активист. Тогда же во Франции были задержаны два предполагаемых киллера, которые готовили покушение на оппозиционного азербайджанского блогера Мухаммада Мирзали.

29 марта 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров был возвращен из Германии на родину, а в апреле того же года его арестовали в Баку по обвинению в нападении с ножом на человека. Позже следователи дополнили дело обвинением в хулиганстве с использованием оружия. Ашуров отверг в суде все обвинения. Потерпевший сказал в суде о двух ножевых ранениях вместо заявленных обвинением трех, а в деле нет подтверждений, что он вообще был ранен, сообщил адвокат Ашурова. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" включил Ашурова в свой список политзаключенных.

Днем 15 октября Нурана Ашурова заметила за собой слежку возле своего дома в городе Марнеули на юге Грузии. «В Азербайджане после поступающих нам угроз оставаться уже было опасно. Я взяла детей и в августе мы перебрались в Грузию. Здесь нам помогли обосноваться азербайджанские правозащитники, но и здесь нас не оставляют в покое. Опять стали поступать от неизвестных угрозы. 15 октября около полудня я заметила мужчину, который явно шел за мной. Я сняла его на видео», - сообщила она корреспонденту «Кавказского узла».

В заявлении ИЗПС опубликован скриншот видео, снятого Ашуровой в формате селфи. Позади Ашуровой на нем виден мужчина, который разговаривает по мобильному телефону: он находится прямо за плечом активистки, его взгляд явно направлен на телефон в руках женщины.

В тот же день около полуночи неизвестные стали звонить в дверь Автандила Мамедова, который также живет в Марнеули. Звонки напугали его семью, в первую очередь детей. В это время в квартире Мамедова находилась и Нурана Ашурова со своими детьми. Менее чем через час Ашуровой в Facebook* начали поступать сообщения с угрозами: их авторы требовали прекратить борьбу за права супруга и шантажировали активистку тем, что сообщат ее мужу "нехорошие вещи" о ней.

«Неизвестный стал мне писать в мессенджер очень надменно, издевательски и угрожающе. Он писал: «Чего же ты сбежала из страны, хотя была борцом? Что случилось? Куда, оставив мужа, сбежала? Как будто тебя сложно найти там, куда ты сбежала. Ходишь на всякие встречи? Фотографируешься, как будто они вызволят твоего мужа. И не надейся. Твой муж отбудет наказание». Нас в Грузии опекает правозащитник Автандил Мамедов. Видимо намекая на него, этот человек далее писал: «Особо не рассчитывай на этого правозащитника, ненадежный он человек», «смотри, до ушей Самира дойдут нехорошие вещи». Дальше он стал писать совсем непристойные вещи, не хочу вообще это повторять», - рассказала Ашурова. Она отметила, что сообщения приходили с неизвестного профиля - активистка успевала сделать скриншот, когда читала их, а потом сообщения исчезали.

Около трех часов ночи 16 октября слежку за собой заметил бывший политзаключенный, журналист Бахруз Алиев: его преследовали на автомобиле “Opel”, причем водитель попытался наехать на Алиева. Журналист успел добежать до дома и на следующий день вынужден был покинуть Грузию, далее говорится в заявлении ИЗПС.

Главный редактор сайта www. nia.az Бахруз Алиев был арестован в мае 2018 года и осужден по обвинению во взятках на 8,5 года лишения свободы. В мае 2022 года он был досрочно освобожден в связи с помилованием.

Утром 17 октября Автандил Мамедов, отводивший вместе с женой детей в школу, также подвергся преследованию на автомобиле. Неизвестные доехали за ним до школы. Мамедов рассказал «Кавказскому узлу», что угрозы в социальной сети он получает с конца сентября.

«Мне с профиля «Не будь самоуверенным» писали, что, дескать, и за рубежом я им доступен. Потом неизвестный писал, чтобы я «не доверял» Нуране Ашуровой, которая однажды выступит против меня. Потом он «советовал» мне «бросить оппозиционность» и «напоминал», что некоторые люди, кого я в прошлом защищал, потом выступили против меня. Далее он «советовал» мне «быть умным», а в последних сообщениях уже звучали открыты угрозы расправы: «рано или поздно мы с покончим с тобой, вот тогда сильно пожалеешь, но уже будет поздно». Что интересно, когда сообщения приходят, я название профиля вижу, но потом в Facebook* я его не могу найти», - рассказал Мамедов корреспонденту «Кавказского узла».

На вопрос, будут ли они с Ашуровой заявлять в полицию об угрозах, правозащитник ответил отрицательно.

«Это бесполезно. В 2019 году был случай, когда за мной следили, мне угрожали. Я тогда пожаловался, но до сих о результатах расследования ничего не известно, то есть их нет. Предав огласке последние случаи с угрозами, мы сообщаем об этом общественности и сигнализируем насколько ситуация для нас опасна. Мы отдельные обращения направим в ООН, ОБСЕ, международные правозащитные организации. Скажу честно, нам здесь в Грузии уже оставаться нельзя, руки властей Азербайджана доходят сюда. Уже был случай, когда в Грузии похитили журналиста Афгана Мухтарлы, вывезли в Азербайджан и там арестовали», - пояснил Мамедов.

Мухтарлы был похищен в 500 метрах от правительственных зданий — МИД Грузии, Службы государственной безопасности, парламента и правительства Грузии — и появился на азербайджанском контрольно-пропускном пункте. При этом, согласно данным сервиса "Яндекс-Карты", расстояние от Тбилиси до ближайшей границы с Азербайджаном в три раза меньше, чем до той точки, где Мухтарлы был "обнаружен" азербайджанскими пограничниками, говорится в материале "Кавказского узла" "Последние минуты Мухтарлы перед похищением — на карте Тбилиси".

«Блогер Мехман Галандаров, не добившись получения политического убежища в Грузии или другой стране, вынужден был вернуться и был арестован и, как мы уверены, убит в тюрьме, хотя, это было обставлено как самоубийство. Меня уже однажды арестовали по запросу Азербайджана, но тогда на фоне скандала с похищением Мухтарлы и благодаря вмешательству международных структур меня все-таки выпустили. Но я до сих пор без статуса в Грузии. К сожалению, в представительстве ООН в Тбилиси на мое обращение о предоставлении статуса политического беженца не дали положительного ответа», - добавил правозащитник.

Преследование Мамедов связывает непосредственно со своей правозащитной деятельностью. «В особенности давление на нас усилилось после того, как мы стали активно заниматься защитой прав депортированных из Европы и арестованных в Азербайджане активистов. Видимо, новая волна давления развернулась в связи с тем, что Нурана Ашурова будучи координатором ИЗПС, провела тут встречи с омбудсменом Грузии и представителями тбилисского офиса ООН, мы официально сообщили об этом медиа. Возможно, азербайджанские власти предположили, что наша деятельность здесь расширяется и получает признание со стороны официальных и международных структур», - отметил Мамедов.

Азербайджанские активисты имеют все основания чувствовать себя в опасности в Грузии, считает директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

«Если атаки на критиков правительства Азербайджана совершаются в Европе – Германии, Франции, то в Грузии, которая зависит сильно в энергетическом отношении от Азербайджана, они тем более будут в опасности. Уже был прецедент когда в Тбилиси выкрали, тайно перевезли в Азербайджана журналиста Афгана Мухтарлы, который после этого 3 года провел в тюрьме. Международное сообщество не должно оставаться безучастным к судьбам азербайджанских активистов за рубежом, столкнувшимися с угрозами и преследованиями со стороны Баку», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Как писал "Кавказский узел", летом 2022 года азербайджанский правозащитник-эмигрант Видади Искендеров, живущий во Франции, подвергся нападению, после чего полиция взяла его под охрану. Нападение совершили местные представители криминала по заказу властей Азербайджана, уверен активист. Практически в то же время во Франции были задержаны два предполагаемых киллера, которые готовили покушение на оппозиционного азербайджанского блогера Мухаммада Мирзали. В ноябре 2022 года блогер Орхан Агаев был избит возле своего дома в Берлине группой людей и госпитализирован с травмами, а в феврале вновь заметил подозрительных людей у своего дома и заявил об угрозе нового нападения.

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