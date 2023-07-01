Правозащитники потребовали остановить давление на супругу Самира Ашурова

01 июля 2023, 14:07

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Супруга арестованного азербайджанского оппозиционера Самира Ашурова подвергается давлению за поддержку активистов, заявили правозащитники. Сама Нурана Ашурова рассказала, что получала сообщения с угрозами.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров был возвращен из Германии на родину, а в апреле того же года его арестовали в Баку по обвинению в нападении с ножом на человека. Позже следователи дополнили дело обвинением в хулиганстве с использованием оружия. В феврале Ашуров отверг в суде все обвинения. Потерпевший сказал в суде о двух ножевых ранениях вместо заявленных обвинением трех, а в деле нет подтверждений, что он вообще был ранен, сообщил адвокат Ашурова.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в апреле опубликовал новый список политзаключенных, в который был включен и Самир Ашуров.

Правозащитный комитет заступился за Нурану Ашурову

Сегодня «Комитет защиты жертв трансграничных преследований и репрессий» выступил с заявлением, в котором осудил давление на Нурану Ашурову, супругу Самира Ашурова, которая проводила акции протеста против ареста ее мужа и других активистов.

"В связи с этой деятельностью ей периодически поступали сообщения по телефону с угрозами и требованиями прекратить участие в протестах. 22 июня на ее съемную квартиру явились сотрудники полиции, которые стали задавать ей различные вопросы. После ухода полицейских владелец квартиры сообщил о непомерном повышении арендной платы, поставив Нурану Ашурову вместе с двумя несовершеннолетними детьми перед необходимостью освободить помещение", - говорится в заявлении комитета, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Правозащитники расценили происходящее как давление на семью политзаключенного и озвучили требование к властям прекратить давление на политических активистов, членов их семей и защитников. В заявлении также подчеркивается, что Нурана Ашурова является членом этого комитета и давление на нее может быть связано с правозащитной деятельностью.

"Нурана Ашурова защищает не только права своего мужа, но в составе нашего комитета она также активно участвует в борьбу за права других политзаключенных, присоединяясь к уличным протестным акциям, а также выступая в социальных сетях", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель правозащитного комитета Автандил Мамедов.

Супруга Ашурова рассказала подробности давления на нее

Нурана Ашурова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что угрозы ей стали поступать с января. "Сообщения приходили с американского мобильного номера от неизвестного мне человека на азербайджанском языке. К примеру, когда в январе оппозиционный политик Тофиг Ягублу проводил акцию протеста в заключении, я ходила к ним домой, чтобы выразить поддержку его супруге, которая также голодала в знак солидарности с ее мужем. Так, вот мне поступил месседж: "Я видел ваш пост в Facebook*, вы ходили домой к Тофигу Ягублу в знак поддержки", - рассказала она.

В тот же день Ашурова посетила штаб-квартиру партии «Мусават», где активисты также проводили голодовку в знак солидарности с Ягублу, и получила новые сообщения. "В другом сообщении было написано: «С сегодняшних фото видно, что вы ходили в партию «Мусават», зачем, с какой целью? Чего вы добиваетесь?». В продолжение было написано: «Я вас видел на многих акциях. Вы выступали против государства. Не опасно ли это для вас?». Постепенно неизвестный усиливал угрожающие ноты: «Вы бросаете под угрозу себя и своих детей. Ваш муж сейчас под арестом. Чего он добился? Вы чего сможете добиться?». Далее он писал: «Вы знаете, Самира Ашурова ожидает длительное заключение. Для вас нехорошо также много появляться среди общественности. Вы подвергаете себя угрозе. Рекомендую вам уйти с этого пути. В противном случае, вам будет плохо»", - рассказала Нурана Ашурова.

По словам Ашуровой, она в ответ писала, что не выступает против государства, а требует прекращения необоснованного уголовного преследования ее мужа. "Я ему ответила, что ничем невозможно меня запугать, и я до конца будут защищать права своего мужа", - сказала она.

Нурана Ашурова считает, что эти сообщения были психологическим давлением с целью запугать ее. "Но они поняли, что меня невозможно запугать, сломать, и через некоторое время отстали. Однако в последнее время на меня стали оказывать давление другими методами и это связано с тем, что я публично разоблачаю ложь потерпевшего и свидетелей на судебном процессе по делу моего мужа. Так, 22 июня на съемную квартиру, где я проживаю со своими двумя несовершеннолетними детьми, явились сотрудники полиции. Они сказали, что я тут живу без регистрации и якобы это нарушение закона, и за это полагается штраф от 300 до 1000 манатов (180-600 долларов). Я им сказала, что у меня есть бакинская прописка, я здесь временно снимаю жилье. Предупредив меня, они ушли", - рассказала она.

Ашурова столкнулась с необходимостью сменить место жительства

Активистка отметила, что в пятиэтажном здании в Назиминском районе Баку, где она снимает квартиру, много таких же квартирантов. "Я спросила у них, приходила ли к ним полиция, она ответили, что нет. Спустя несколько дней после ухода сотрудников полиции владелица квартиры прямо на Курбан-байрам (28 июня) заявила, что повышает стоимость аренды сразу на 40 процентов. Так, уже год здесь снимали квартиру за 250 манатов (150 долларов) в месяц, и вдруг она потребовала со следующего месяца платить ей 350 манатов (210 долларов). И это при том, что она хорошо знает наше материальное положение – у меня нет стабильной работы, муж в тюрьме – мне одной приходится сейчас растить двух детей. До сих пор эта женщина была весьма благожелательной к нам. И сейчас ее словно подменили. Очевидно, что на нее оказали давление представители полиции. Они тогда у меня взяли ее телефон. Я не могла не дать номер, потому она является собственником квартиры", - сказала Нурана Ашурова.

Женщина призналась, что ей придется освободить квартиру. "У нас оплачена квартира до 15 июля. Платить по новой цене я не способна. Придется съехать. Сейчас сложно найти новую квартиру по приемлемой цене. Наверное, после 15-го мы поедем в район к моим родителям, пока каникулы у детей. Ближе к осени придется искать другую квартиру. Дети уже в этом районе ходят в школу, и часто менять место проживания мне сложно, потому что дети переживают стресс. После высылки из Германии им и так пришлось долго адаптироваться к здешней школьной программе", - сказала Нурана Ашурова.

Она отметила, что судебный процесс по делу ее мужа необоснованно затягивается. "Суд идет уже 10 месяцев, и конца не видно. Периодически судья переносит заседания: то потерпевший не придет, то свидетели не явятся. Какое-то время суд откладывался потому, что у адвоката Эльчина Садыгова самого были проблемы – его задержали на какое-то время", - сообщила Ашурова.

Судебное следствие по делу Ашурова должно было начаться в сентябре 2022 года, но процесс отложили в связи с арестом его адвоката.

По словам Нураны Ашуровой, у ее супруга нет жалоб на условия содержания Шувеланском СИЗО и на обращение с ним.

Представители пресс-службы МВД в связи с выходным днем оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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