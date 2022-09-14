Азербайджанский оппозиционер остался без защитника после ареста адвоката

14 сентября 2022, 21:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Начало судебного следствия по делу азербайджанского активиста Самира Ашурова отложено в связи с арестом его адвоката Эльчина Садыгова. Новому защитнику дали две недели для ознакомления с материалами дела.

Как писал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров, 29 марта возвращенный из Германии на родину, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека. 20 июля следователи завершили расследование дела, дополнив его обвинением в хулиганстве с использованием оружия. Новое обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дублирует ранее предъявленное, и хотя статья о хулиганстве менее тяжкая, в совокупности, даже в случае частичного суммирования, они утяжеляют наказание, указал адвокат Эльчин Садыгов. Ашуров сообщил о провокации в изоляторе.

Адвокат Эльчин Садыгов был задержан 10 сентября, при обыске силовики изъяли у него документы связанные с его профессиональной деятельностью. В тот же день был задержан по делу о получении взятки главный редактор сайта Xural.com Аваз Зейналлы. Оба они арестованы на четыре месяца.

На 14 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям было назначено начало судебного следствия по делу Ашурова.

«Две недели назад, 31 августа, состоялось подготовительное заседание по делу моего мужа. Слушания по существу были назначены на сегодня (14 сентября). Однако в связи с арестом адвоката Самира Эльчина Садыгова заседание не состоялось. Вместо Эльчина Садыгова в защиту вступила его супруга Зибейда Садыгова. Однако, поскольку адвокат только подключилась к делу, она попросила предоставить ей время для ознакомления с материалами уголовного дела. В связи с этим, судья назначил слушания на 28 сентября», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга активиста Нурана Ашурова.

Она рассказала, что на подготовительном заседании 31 августа адвокат Садыгов выдвинул ряд ходатайств.

«Эльчин Садыгов просил суд прекратить уголовное производство ввиду отсутствия достоверных доказательств против моего мужа. Он обратил внимание на то, что в деле нет доказательств проведения хирургической операции потерпевшему. Адвокат обратил внимание на то, что по решению Минздрава все хирургические операции записываются на видео. Следственный орган мог бы приобщить к делу видеокадры, подтверждающие, что потерпевшему действительно сделали операцию. Кроме того, суду были представлено сообщение СМИ с информацией о сводке из МВД о том, что «потерпевший Эльшан Набиев» получил ножевое ранение от своего знакомого. Но Самир не был знаком с этим человеком, значит, его ударил кто-то другой и это «приписали» моему мужу. В случае отказа прекратить уголовное дело адвокат Садыгов просил изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд, не удовлетворив ни одно из ходатайств адвоката, назначил слушания по существу», - сказала Нурана Ашурова.

Она заметила, что 14 сентября потерпевший Набиев сам не явился в суд, а направил своего представителя. По словам Ашуровой, наблюдать за процессом в суд явился также представитель посольства Германии.

Нурана Ашурова добавила, что ее муж не имеет жалоб на обращение с ним. «После отравления в изоляторе Самир вылечился, сейчас он принимает лекарства от хронических заболеваний. Самир может дважды в неделю звонить по телефону, раз в 10 дней нам дают свидания. Единственной проблемой является теснота в камере. В помещении, где восемь койкомест, содержат десять человек, заключенным приходится спать по очереди», - рассказала она.

Говоря о причинах депортации Ашуровых из Германии, она отметила, что суды этой страны «не увидели» угроз преследования активиста в Азербайджане.

«Мы уехали из Азербайджана в 2018 году после того, как Самира дважды подвергали административным арестам - сначала на 30 суток, а потом - на 60. Ему тогда пригрозили, что если он не прекратит политическую деятельностью, то угодит в тюрьму надолго. Мы решили уехать в Германию и просить там убежища. Нас поместили в комплекс для беженцев в Баварии, и мы ожидали рассмотрения нашего прошения. Впервые суд рассмотрел наше дело в 2020 году. Суд подтвердил, что Самир действительно активист, он не обманывал власти Германии. Однако в итоговом решении суд счел, что поскольку Самир не лидер какой-либо партии или организации, то его в Азербайджане не может ожидать арест. После этого мы воспользовались правом на повторное обращение в суд. Во второй раз наше дело было рассмотрено в конце 2021 года, когда в Азербайджане уже были арестованы двое высланных из Германии - Малик Рзаев и Муталлим Оруджев. Мы довели до суда угрозу ареста Самира. Но, к сожалению, повторное решение также было отрицательным, по тем же основаниям, и в марте нас депортировали. Спустя 20 дней Самира арестовали», - рассказала Нурана Ашурова.

Адвокат Зибейда Садыгова воздержалась от комментариев, сказав, что еще не ознакомилась с материалами дела.

Член НПО «Линия защиты» Зафар Ахмедов сообщил, что наряду с Самиром Ашуровым в настоящее время продолжаются судебные процессы еще над тремя активистами, высланными из ФРГ.

«Дело Джафара Мирзоева рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям, а Малика Рзаева и Муталлима Оруджева - в Сумгаитском суде по тяжким преступлениям. Процессы идут уже по 3-4 месяца. Возникают перерывы то в связи с отпусками судей, то судейские составы переносят заседания по различным причинам. Приговор объявлен только Пюнхану Керимли. Все четверо: Мирзоев, Рзаев, Оруджев и Керимли были обвинены в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Однако ни в одном деле не указаны источники, у кого они приобрели наркотики и не найдены их клиенты. По этому же обвинению арестован еще один активист Анар Алиев, который приехал из Германии летом в Азербайджан на побывку. Он пока под следствием. А Зию Ибрагимова, также депортированного из ФРГ, обвиняют в неисполнении судебного решения по имущественным обязательствам. Во всех этих делах присутствуют политические мотивы преследования», - продолжил Ахмедов.

Сокоординатор "Союза за свободу политзаключенных" Эльшан Гасанов также усматривает в делах депортированных из Германии активистов политические мотивы.

«Все арестованные в Германии принимали активное участие в протестных акциях против нарушения прав человека в Азербайджане. Более того, они участвовали в акциях, которые проводились близ зданий, где проходили официальные встречи президента Азербайджана, создавая негативный фон во время его визитов в европейские столицы. Их аресты в Азербайджане были ожидаемы. К сожалению, правительство Германии, несмотря на произведенные первые аресты, продолжило высылку активистов. Наш союз уже признал политзаключенными Муталлима Оруджева, Малика Рзаева, Пюнахана Керимли, Джафара Мирзоева и Самира Ашурова. Мы готовим обновленный список и в него будут включены также Анар Алиев и Зия Ибрагимов», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

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