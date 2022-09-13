Арест Садыгова и Зейналлы привлек внимание к преследованию инакомыслящих в Азербайджане

13 сентября 2022, 19:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Аресты адвоката Эльчина Садыгова и журналиста Аваза Зейналлы продолжают кампанию преследованию представителей гражданского общества и независимых медиа в Азербайджане, заявила сегодня Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Комитет защиты прав журналиста призвал освободить Садыгова и Зейналлы и воздержаться от арестов представителей прессы и их адвокатов в отместку за их работу.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор сайта Xural.com Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября по подозрению в получении взятки. В тот же день был также задержан адвокат Эльчин Садыгов. В ходе обысков у адвоката силовики изъяли документы, связанные с его профессиональной деятельностью. Садыгов назвал "черным пиаром" обвинения в получении взятки журналистом Авазом Зейналлы. Азербайджанские правозащитники назвали арест Эльчина Садыгова и Аваза Зейналлы политическим преследованием. Оба арестованы на четыре месяца. 13 сентября Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Зейналлы на арест.

Арест Садыгова и Зейналлы вызвал международную реакцию

Арест адвоката-правозащитника Эльчина Садыгова и журналиста Аваза Зейналлы, еще раз продемонстрировал враждебную среду, в которой активисты гражданского общества и независимые медиа-специалисты сталкиваются в Азербайджане, заявила 13 сентября Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

"Садыгов - известный правозащитник и партнер моего офиса, который на протяжении многих лет мужественно защищает десятки активистов, независимых журналистов и оппозиционеров в Азербайджане. К сожалению, он, как и многие другие активисты в Азербайджане, постоянно подвергается запугиванию и преследованиям за свою законную правозащитную деятельность. Со своей стороны, Зейналлы известен как независимый журналист, который также ранее подвергался запугиванию и судебному преследованию за свою критическую позицию", - приводятся слова Миятович в сообщении пресс-службы Совета Европы, которое поступило корреспонденту "Кавказского узла".

Проведение судебного разбирательства по делу об аресте Садыгова и Зейналлы глубокой ночью вызвало у Миятович "серьезные вопросы о соответствии этого процесса европейским стандартам в области прав человека". "Судебные разбирательства проходили в закрытом режиме и при отсутствии элементарных процессуальных гарантий, что усиливает сомнения в достоверности их уголовного преследования и заключения под стражу", - отметила она

Арест Садыгова, продолжила Миятович, последовал "за обыском в его офисе и конфискацией конфиденциальной информации, которая должна быть защищена законом о профессиональной тайне". "Эти акты еще больше усугубляют негативное воздействие на адвокатов и правозащитников в Азербайджане и на свободу выражения мнений, включая свободу СМИ, вопрос, давно вызывающий озабоченность в Азербайджане", - приводятся слова Миятович в сообщении на сайте Совета Европы.

Она призвала власти Азербайджана немедленно освободить Садыгова и Зейналлы и полностью обеспечить соблюдение их прав и свобод. "Запугивание и преследование представителей гражданского общества и независимых журналистов в Азербайджане должны быть немедленно прекращены. Власти обязаны обеспечить, чтобы правозащитники и работники СМИ могли безопасно и свободно выполнять свою работу", - резюмировала Миятович.

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов также призвал к освобождению Зейналлы и Садыгова и отмене выдвинутых против них обвинений.

Обвинения во взяточничестве журналиста Аваза Зейналлы, критикующего власти, который и ранее был осужден, и адвоката Эльчина Садыгова, защищающего журналистов от государственных репрессий, построены на утверждениях провластных СМИ, приводятся в сообщении на сайте комитета слова координатора программ Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид. "Азербайджанские власти должны освободить Зейналлы и Садыгова, отменить выдвинутые против них обвинения и воздержаться от арестов представителей прессы и их адвокатов в отместку за их работу", - отметила она.

Аваз Зейналов (другое написание фамилии – Зейналлы) был арестован 28 октября 2011 года. В марте 2012 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к девяти годам лишения свободы по обвинению в уклонении от налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Зейналов вину не признал. 29 декабря 2014 года журналист был помилован президентом Азербайджана и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу против правительства Азербайджана и постановил выплатить компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналов продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook Зейналов публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

Арест журналиста и адвоката привлек и внимание Госдепа США. "Мы внимательно следим за арестами Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова", - процитировало сегодня агентство Turan неназванного представителя госдепа. "Мы призываем Азербайджан защитить права человека и основные свободы своих граждан, в том числе Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова, в соответствии с Конституцией Азербайджана и международными обязательствами", - продолжил представитель Госдепартамента.

В правомерности преследования Садыгова и Зейналлы усомнился азербайджанский юрист, руководитель Группы права медиа Халид Агалиев усомнился в правомерности преследования Садыгова и Зейналлы. "Оба арестованы по обвинению в получении взятки. О том, какие доказательства им предъявлены и насколько они достоверны, неизвестно. Однако рассмотрение адвоката и журналиста как субъектов этого деяния ("получения взятки") неправильно с точки зрения закона и практики, так как для в статье 311 УК Азербайджана речь идет о получении взятки должностным лицом", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он указал, что в азербайджанской судебной практике были прецеденты, когда обвиняемый, не являющийся должностным лицом, не был признан субъектом получения взятки. "Сотрудник газеты "Азадлыг" Эльчин Исмаиллы несколько лет назад также обвинялся в получении взятки. Однако местные суды отклонили обвинение о признании журналиста должностным лицом. В итоге он был осужден за вымогательство и впоследствии помилован. Обвинение журналиста в получении взятки может допускаться только в особых случаях. К примеру, если редактор газеты кого-то примет за взятку на работу, то можно говорить о наличии состава преступления. Освещение журналистом какого-либо события за деньги может рассматриваться как нарушение этических норм. То же самое касается адвоката, который не является должностным лицом. В данном случае, Эльчин Садыгов вовсе занимался частной адвокатской деятельностью, он не был руководителем какого-либо адвокатского бюро", - далее сказал юрист.

Он допустил в делах указанных дел фальсификацию обвинений. Агалиев подчеркнул, что Садыгов "известен, как адвокат по делам о нарушениях прав человека", известно о "давлении на него за профессиональную деятельность", Аваз Зейналлы активно критикует власти. С учетом этого "можно утверждать, что их уголовное преследование является очередным сфабрикованным делом", - подчеркнул Агалиев.

В декабре 2019 года Коллегия адвокатов Азербайджана начала дисциплинарное производство против Эльчина Садыгова. Инициатором расследования против адвоката выступил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов. Правозащитники заявили, что кампания против адвокатов направлена на то, чтобы помешать отстаивать права человека. Эльчин Садыгов был в числе победителей конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018".

Супруга Садыгова заявила о недопуске к ее мужу адвокатов

Адвокат Садыгова Шахла Гумбатова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что рассмотрение апелляционной жалобы на арест еее подзащитного состоится 15 сентября. По ее словам, защита будет настаивает на освобождении Садыгова из-под стражи и последующем прекращении его уголовного преследования.

Основанием для задержания и обысков Садыгова и Зейналлы стало "расследование информации из медиа". "Возникли подозрения, что гендиректор ООО "Хурал йайынлары" ("Хурал Вещание") Аваз Зейналлы, пообещав не распространять оскорбительную информацию о бывшем главе Baku Steel Company Расиме Мамедове, в августе 2022 года при посредничестве адвоката Эльчина Садыгова получил от родственников предпринимателя 20 тысяч манатов (12 тысяч долларов США) в качестве взятки", - сказали в ведомстве.

Зейналлы и Садыгов привлечены в качестве обвиняемых по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере ) и 32.5, 311.3.3 (содействие в получении взятки в крупном размере) УК Азербайджана. Решением суда они арестованы на период следствия, сказали в генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что права обоих обвиняемых соблюдаются, к ним допускают адвокаты.

Супруга Садыгова, адвокат Зибейда Садыгова, заявила, что к ее мужу до сих пор не пустили ни одного из трех его адвокатов. "Для допуска адвокатов на встречи с Эльчином необходимо разрешение следователя. Но следователь по делу моего супруга не отвечает на официальные обращения и телефонные звонки его адвокатов. Это вызывает у нас беспокойство", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Зейналлы Агиль Лаидж также заявил, что пока не получил разрешения от следователя на встречи с подзащитным в СИЗО. "Но мы сегодня виделись с Авазом в апелляционном суде. Он не жаловался на обращение и условия содержания", - сказал Лаидж в корреспонденту "Кавказского узла".

Аваз Зейналов (другое написание фамилии – Зейналлы) был арестован 28 октября 2011 года. В марте 2012 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к девяти годам лишения свободы по обвинению в уклонении от налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Зейналов вину не признал. 29 декабря 2014 года журналист был помилован президентом Азербайджана и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу против правительства Азербайджана и постановил выплатить компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналов продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook Зейналов публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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