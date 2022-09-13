Апелляционный суд оставил под стражей журналиста Аваза Зейналлы

13 сентября 2022, 12:21

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Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на арест журналиста Аваза Зейналлы. Защита подаст ходатайство о переводе журналиста под домашний арест, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор сайта Xural.com Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября по подозрению в получении взятки. В тот же день был также задержан адвокат Эльчин Садыгов. В ходе обысков у адвоката силовики изъяли документы, связанные с его профессиональной деятельностью. Садыгов назвал "черным пиаром" обвинения в получении взятки журналистом Авазом Зейналлы. Азербайджанские правозащитники назвали арест Эльчина Садыгова и Аваза Зейналлы политическим преследованием. Оба арестованы на четыре месяца.

Бакинский апелляционный суд (БАС) сегодня оставил без удовлетворения жалобу на арест Зейналлы. "Мы ходатайствовали об изменении ареста на другие меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей. Однако суд оставил без удовлетворения жалобу и ходатайства", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зейналлы Агиль Лаидж.

По его словам, защита продолжит правовые шаги для освобождения Зейналлы на период следствия, в частности подаст ходатайство о переводе журналиста под домашний арест.

Зейналлы содержится в СИЗО службы госбезопасности, у него нет жалоб на обращение и условия содержания, добавил адвокат.

"Однако Аваз Зейналлы выразил протест против изъятия в ходе обыска в его квартире денежных средств, выплаченных ему в качестве компенсации по решению ЕСПЧ, и личных сбережений, предназначенных для оплаты учебы детей", - сказал Агиль Лаидж.

В БАС подтвердили информацию о решении суда по делу Зейналлы. Адвокат Садыгова оказался недоступен для комментариев.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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