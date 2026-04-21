08:37, 21 апреля 2026

92 семьи азербайджанских переселенцев возвращены в Агдам

Переселенцы. 21 апреля 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-ramkah-velikogo-vozvrasheniya-eshe-92-semi-otpravilis-v-agdam

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В город Агдам сегодня вернулись 332 члена азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Сегодня в город Агдам возвращены 92 семьи (332 человека) бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

Эти семьи ранее временно проживали в различных регионах республики - в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Report.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Мне было 34 года, когда мы были вынуждены покинуть Агдам

Бановша Иманова. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/byvshaya-vynuzhdennaya-pereselenka-ostatok-zhizni-provedu-v-agdameБывшая вынужденная переселенка Бановша Иманова рассказала, что возвращается сегодня в родные места вместе с семьей. "Мы с семьей возвращаемся в свой родной край, в свой дом. Мне было 34 года, когда мы были вынуждены покинуть Агдам. Сейчас мне 68 лет", - приводит ее слова агентство.

Физули Шукюров, который также возвращается сегодня в Агдам, признался, что его эмоции невозможно в полной мере передать словами. Он отметил, что этот день стал одним из самых важных в жизни его семьи, пишет агентство.

Физули Шукюров. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/zhitel-vozvrashayushijsya-v-agdam-etot-den-imeet-dlya-nashej-semi-osoboe-znachenieНапомним, в ноябре 2023 года, после окончания боевых действий, власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.

Жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, ранее рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

Так, Рашид Алиев, чья семья вернулась в село Хыдырлы Агдамского района летом 2025 года, рассказал, что его родителям-пенсионерам предоставили отдельный двухкомнатный дом, а ему, жене и трем детям - трехкомнатный. "К каждому дому выделили 12 соток земельного участка. Кто-то посадил цветы, кто-то - деревья. Но большинство, как и я, создали животноводческие мини-хозяйства. Я соорудил хлев, курятник. У меня четыре коровы, бык, десяток баранов, два десятка кур, уток, гусей, индеек. Тут отличные условия для животноводства", - рассказал Алиев.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Самира Гасымлы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:49, 20 апреля 2026
Супруге критика властей запрещен выезд из Азербайджана
Древнее еврейское кладбище в поселке Красная слобода. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-gube-ocifruyut-drevnee-evrejskoe-kladbishe
04:56, 20 апреля 2026
Ученый рассказал об исследовании еврейского кладбища в Азербайджане
Самира Гасымлы. Фото из личного архива Самиры Гасымлы, опубликовано Meydan TV https://www.meydan.tv/
07:00, 19 апреля 2026
Супруга критика властей Азербайджана столкнулась с обвинением в клевете
Уничтоженный храм в Шуше. Скриншот фото https://caucasusheritage.cornell.edu/?p=1588.
22:00, 18 апреля 2026
Историки и активисты призвали власти Армении противостоять уничтожению культурного наследия в Карабахе
Айхан Исрафилов. Фото: Meydan TV https://www.meydan.tv/
16:18, 17 апреля 2026
Азербайджанский активист Исрафилов пожаловался на насилие в колонии
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
09:09, 20 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Теперь преследуется и жена Азера Гасымлы. Остались ненаказанными трое детей
Фото
20:17, 15 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Удручающее отношение к убитым иностранцам
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели, 20 апреля 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
20 апреля 2026, 23:32
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 509 дней подряд

Участники акции с требованием обеспечить современные методы лечения детей с миодистрофией Дюшенна. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1736910411041835&set=pcb.1736910491041827 Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
20 апреля 2026, 18:49
Родители детей с миодистрофией Дюшенна пожаловались на запрет установить палатки в Тбилиси

Самира Гасымлы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 апреля 2026, 14:49
Супруге критика властей запрещен выезд из Азербайджана

Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
